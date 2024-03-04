Цінопад у Карпатах. Час для бюджетного відпочинку в березні

Хто весь рік мріяв про Карпати і відкладав гроші на перезавантаження може бронювати дати. Сезон увійшов в період спаду і ціни суттєво знизилися. Які шанси добре перепочити по зниженій ціні та де, розповів засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський у інтерв’ю українським ЗМІ.

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Сніговий покрив Карпат потроху зменшується, однак, залишаються місця та курорти, де ще сміливо можна захопити катання на лижах, сноубордах та тюбінгових розвагах. Та й синоптики кидають добрі прогнози для тих, хто хоче побути серед засніжених красивих українських гір.

Що впливає на попит наприкінці лютого та початку березня

Серед декількох чинників, такі як сезонні хвилі та погодні умови Олексій Войцеховський озвучує ще декілька причин, які обумовлені сьогоденням. До прикладу, збільшення постів ТЦК та перевірок дорогою до Карпат стало суттєвою перепоною до бажаного відпочинку.

До того ж деякі населені пункти залишилися без сніжного покрову, та значно знизили ціни на проживання та послуги. Це тимчасово, поки покрів не відновиться. Тож забронювати номери можна зараз по досить вигідним пропозиціям.

Які гірськолижні курорти залишаються зі снігом

Буковель та Драгобрат мають найдовші безперервні зимові сезони. Схили Драгобрату мають значну висоту, тож сніг тримається безперестану. А ось популярний міжнародний курорт Буковель має підстрахування у вигляді пушок, які засипають схили штучним снігом, що теж сприяє безперервній роботі протягом зими. Та навіть цих засніжених магнатів торкається спад попиту та ціни.

Практично завдяки тому, що на початку зими снігу було дуже багато і попит був вищим за звичайний, у лютому відбувається суттєвий спад на всіх гірськолижних курортах.

До прикладу, двомісний номер на курортах Драгобрату наприкінці лютого можна забронювати за 2–3 тисячі гривень, а у Ясіні в діапазоні 700 – 1200 грн за номер. Буковель може надати такі самі показники в порівнянні з сусідським Татаровим чи Яблуницею.

Обираючи житло можна забронювати його у сусідньому містечку та користуватися послугами великих курортів вдень. Приватні садиби також суттєво змінюють свої ціни до бюджетних, при правильному плануванні, відпочинок може вийти фінансово приємним.

Які періоди міжсезоння вигідні для відпочинку в Карпатах

Ціновий спад на курортах Карпат відбувається хвилями, протягом року. Обираючи листопад, або ж другу половину березня можна суттєво зменшити свої витрати на проживання та послуги курортів. Так, можна не вгадати з погодою, але це не означає, що відпочинок унеможливлюється. По перше, поруч можуть бути гірськолижні гіганти, які забезпечать сніговими розвагами. По друге, можна обрати проживання там, де є додаткові розваги, чи оздоровчі процедури (басейни, чани, сауни, терма) і влаштувати капсульний розслабляючий відпочинок.

Прикарпаття та Закарпаття багаті на колоритні музеї, дегустаційні зали та різноманітні екскурсійні маршрути до Замків та історичних надбань України. Завжди можна скласти цікавий та пізнавальний маршрут. А іноді, і зараз вже частіше, досить просто комфортного житла за невелику ціну та тиху мальовничу природу, яка вислухає, розрадить та поверне спокій у душу, хоч на деякий час.

Мандруйте Україною та відпочивайте – це на часі.