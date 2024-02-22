Заняття для класного зимового сімейного відпочинку. Можете сказати, що це була ваша ідея

Не варто нудьгувати зимовими вихідними. Час з сім’ю можна провести весело та цікаво. Ми підготували для вас ТОП занять, щоб ви не "ломали собі голову". Локації підходять для будь–якого віку та вподобань. Робіть побільше фото, адже з такими враженнями вам точно буде що згадати.

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Домашній кінозал

Ідея не виходити з дому завжди тішить у погану погоду, тож ви можете провести цікаво час с невеличкою підготовкою. Варто злізти з дивану та трохи змінити антураж. Створіть із подушок та ковдрі м’який настіл на підлозі, а з простирадла справжній намет. Якщо намет вже валяється довгий час у гардеробі чи на балконі час встановити його просто посеред кімнати. Підготуйте улюблені гарячі напої для себе і дітей, зробіть світло трохи делікатнішим та вмикайте улюблений фільм. Щоб не посперечатися під час вибору, нехай кожен обере, що б хотів подивитися та будь-яким способом зробіть рондом. Це чудовий спосіб перетворити релакс на сімейну традицію.

Час на ковзанах

Крутезне заняття для всієї сім’ї, навіть, якщо ви вперше на льоду. Сучасні тримачі дозволять вам покататися максимально безпечно та весело, хоч потягом. Для незручної погоди є криті варіанти катків, а, якщо зимова погода казкова, подихайте свіжим повітрям та насолодіться гарячими напоями зі смаколиками. Якщо ковзани – то для вас звичайна справа, додайте трохи гри в "квача", або ж потанцюйте всією сім’єю на льоду.

Відвідування музеїв

Ні, це не сумно, а навпаки може бути дуже весело, якщо обрати інтерактивні музеї, де пограти можуть як діти, так і дорослі. Це можуть бути музеї робототехніки чи науки, а у сучасному світі і музеї відеоїгр, де ви станете справньою командою.

Квест–кімнати

Справжні пригоди годяться не лишень до дня народження. Сучасні квест–кімнати дозволяють створити такий собі сімейний тім білдінг, де ви зможете стати ще дружнішими та підтримувати ваш родинний зв’язок. Якщо вік дітей досить різний виберіть середню ланку складності і цікаво буде всім.

Кімнати та антикафе з настільними іграми

Звісно – це можна реалізувати і вдома, та зміна обстановки досить важлива для всієї сім’ї. Ті, хто відкрили для себе такі затишні клуби, де окрім ігор можна посмакувати чаєм, або кавою рідко повертаються до домашніх посиденьок. Клубі оснащени дуже великою кількістю ігор і професіональними "гідами", які познайомлять вас з новинками та підберуть щось на різновікову компанію. Супер ідея для проведення часу з підлітком.

Влаштуйте вечір "Так"

Якщо ви вже дивилися фільм "День Так", то ви розумієте про що йде мова. Цю розвагу можна адаптувати під будь-яку сім’ю встановивши свої правила. Наприклад, можно встановити свій особистий бюджет, або ж грати зовсім без покупок, та й "Так" можуть казати не лишень батьки, але й діти. Головне, щоб бажання відбувалися "тут і зараз", а не були на майбутнє. Ця гра може досить гарно розрядити підлітків, які погано ідуть на контакт. Розважайтеся.

Вечірка з друзями

Завжди чудова ідея запросити до себе друзів для усіх членів сім’ї. У вечірку можна включити й настолки, й кінозал, й все, що можна робити великою компанією. А, якщо ваші друзі з гумором, то додайте тематики – це завжди піднімає настрій, та вмикає пригодницький дух. Можна, щоб кожен друг приніс щось смачне конкретного кольору, або ж мав на собі якийсь елемент – все, що може придумати ваша фантазія.

Яскрава фотосесія

Ця ідея може реалізовуватися як на вулиці, якщо за вікном білосніжна зима, так і вдома. Нехай діти нарядають і фотографують вас, а ви дітей, потім всі разом.Так, доведеться трохи вивернути гардероб, але сфотографовані моменти того варті. Дозвольте собі трохи розважитися, та не думати про безлад. Ці миті щастя будуть тішити вас у майбутньому.