Будиночки з каміном для найромантичнішої втечі на двох. Ідеї для затишних осінніх вихідних

Більше не потрібно морочити голову де провести найромантичніші осінні вихідні удвох або шукати подобову оренду затишних будиночків для пар. Цей список допоможе здійснити затишну та комфортну втечу зі своєю половинкою. Обов’язковим елементом у інтер’єрі романтичних будинків буде дров'яний камін, який створить потрібну атмосферу та подарує тепло в будь–яку осінню погоду. Садиби знаходяться з містом, що дозволить сховатися від усього світу та його тривог. Цінуємо миті життя та налаштовуємося на романтичний вікенд разом з UaPortal.

11. Хатина на дереві – Київська область

Мрії дитинства іноді перетворюються на досить реальні цілі в житті. Цей будинок на дереві просто посеред лісу має всі принади для затишного романтичного відпочинку удвох. Зроблена з дерева хатина здається продовженням стовбурів, невеличка тераса та величезні вікна перетворюють схованку на казковий будинок для ельфів.

Хатка у лісі має декілька додаткових романтичних локацій для релаксу на двох. Джерело: @ree_house_lodge Хатка у лісі має декілька додаткових романтичних локацій для релаксу на двох. Джерело: @ree_house_lodge

Ввечері з вікон ллється тепле жовте світло та видно, як потріскують дрова в каміні. Якщо вам дошкуляють підглядання білок на вікна можна опустити жалюзі. Будинок двоповерховий. Велике ліжко та диван, санвузол та душова, камін та невеличка кухня подарують необхідний комфорт. Тераса й оглядовий майданчик, лаунж зона та зона барбекю дають можливість розгорнутися фантазії, та наповнити свій вікенд незабутніми моментами й враженнями. Уявіть, як ви сидите вдвох біля комина, а за вікном кружляє золоте листя або пухнастий сніг, щоб наблизити цю мить.

Вартість оренди: 7 900 грн.

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10. Лісова схованка – селище Іза, Закарпаття

Якщо ви хочете мати можливість додаткових розваг та вражень, цей затишний будинок втілить бажання. Інтер’єр будинку в сучасному стилі, має досить теплі кольори та комфортні дизайнерські рішення. Невеличкий сучасний камін зігріватиме вас холодними осінніми та зимовими днями, а двоспальний ортопедичний матрац на дерев’яних настилах подарує комфортний сон.

Не загубити відчуття дому та мати можливість додаткових розваг. Джерело: airbnb.com Не загубити відчуття дому та мати можливість додаткових розваг. Джерело: airbnb.com

Навколо садиби вирує життя і ви можете відвідати смачні заклади, оленячу ферму, крафтову сироварню, термальні джерела у Велятино та інші розваги, які створять ваш неповторний вікенд. В садибі будуть ради не тільки вам двом або трьом, а й чотироногим членам родини.

Вартість оренди: 1 800 грн за добу.

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9. Будинок на Самарському острові – Дніпропетровська область

Набрид темп сучасного світу та безлічі тривог, тоді вирушайте на острів, щоб провести затишний вікенд в обіймах один одного. Будинок має приватну огороджену територію, невеликий сад, а захід сонця можна подивитися прямо на березі Самари. Котедж доволі великий, відпочивати у ньому можуть до 6 осіб одночасно, можна відпочивати сім’єю, або друзями.

Романтичний атмосферний вікенд біля води. Джерело: https://admin.uaportal.com/ Романтичний атмосферний вікенд біля води. Джерело: https://admin.uaportal.com/

Простий інтер’єр додає домашнього затишку, маленька піч у вітальні створює трохи романтики потріскуючи дровами. Це ваш шанс побути в спокої, переключитися один на одного та наговоритися досхочу. Взимку будинок прикрашений вогниками та оленями, що додає атмосфери та романтики.

Вартість оренди: 4 000 грн.

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8. Mira House – с. Ворохта, Івано–Франківська обл.

Мрія зимового відпочинку в Карпатах може здійснитися саме у цьому величезному котеджі у Ворохті. Будинок розраховано на три спальні, та ви можете зайняти всю територію вдвох. Вітальня оснащена величезним каміном, який зігріватиме у потужні морози та подарує теплий затишок осінніми вечорами. Обирайте одну з сучасно обставлених спален з дерев’яними та тканими елементами в інтер’єрі для затишного сну.

Налаштуйтеся на теплі осінні вихідні у двох. Джерело: https://www.booking.com Налаштуйтеся на теплі осінні вихідні у двох. Джерело: https://www.booking.com

Наш фаворит спальня з балконом та неймовірним карпатським обрієм. Будинок оснащено за принципом апартаментів, тож усе необхідне для комфортного перебування вже в середині. Зовні на вас чекають додаткові розваги, які ви можете отримати на території Буковелі, витративши на дорогу усього 20 хвилин.

Вартість оренди: від 2 500 грн.

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7. Black House – с. Сенечів, Івано–Франківська обл.

Особливий акцент в цьому будинку зроблено на дотримання стилю. В інтер’єрах поєднано домашній затишок та елегантність речей з природних матеріалів. Ліжко під крівлею, дерев’яні підлоги, стіни та сходи, піч з білої цегли виглядають вишукано та гармонійно. Можете обрати одну з двох спален, або влаштуватися прямо на дивані біля каміна, де романтичну музику створюють потріскуючі дрова.

Стильне та затишне сховище для романтичних вихідних. Джерело: http://airbnb.com Стильне та затишне сховище для романтичних вихідних. Джерело: http://airbnb.com

Будинок знаходиться посеред гірської мальовничої картини та стає зручною зупинкою для бажаючих відкрити для себе недорогі горнолижні курорти взимку. Осінь має свої фарби, якими вона створює затишну романтику, насичуючи й повітря афродизіаками

Вартість оренди: від 2 000 грн.

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6. White House – с. Лужки, Івано–Франківська обл.

В с. Лужники розташовано комплекс трикутних дерев’яних будинків, які мають свої лаунж зони просто неба та сауни з чанами. Продуманий дизайн будинків дозволяє мати дуже романтичне гніздечко–спальню під самою стріхою та зону комфорту на першому поверсі. Кожен будинок має невеличку кухню, вбиральню та камін у вітальні, що осінні та зимові вечори здавалися романтичною пригодою.

Затишний підхід до відпочинку з коханою людиною. Джерело: https://www.otdux.net.ua/ Затишний підхід до відпочинку з коханою людиною. Джерело: https://www.otdux.net.ua/

Будинки розташовано на галявині, поруч є ліс та річка для прогулянок та чудових фото. Та, якщо ви не хочете покидати двору на вас чекатиме мангал, гамак та велика гойдалка для двох. До найближчого магазину усього 2 км, тож ви завжди зможете поповнити свій холодильник смачненьким та ігристим. Домашні тварини дозволені для проживання в будинках, тож не варто залишати їх удома.

За додатковими враженнями та смаколиками можна вирушити на овечу ферму, а додаткова послуга, така як організація транспорту полегшить ваше пересування.

Вартість оренди: від 1 800 грн.

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5. Хата Діда Івана — с. Кривопілля, Івано–Франківська обл.

Оскільки Кривопілля ще не заполонили туристи, ви отримаєте можливість затишного романтичного відпочинку для двох без черг та завищених цін. Простота карпатських інтер’єрів перетворюється в етнічний дизайн – те, що не звично для нас буденно на Західній Україні. Ткані килими та пледи з натуральної овечої шерсті будуть зігрівати вас та дарувати затишок, дерев’яність обшивок та предметів інтер’єру зашкалює, а камін на дровах – це те, без чого ви не зможете жити через два дні.

Вихідні з домашнім затишком та романтикою каміна. Джерело: https://www.hatadida.in.ua/ Вихідні з домашнім затишком та романтикою каміна. Джерело: https://www.hatadida.in.ua/

Хатина вимощена на пагорбі, тож краєвид буде незвичайної краси, а от дорога до неї може стати окремою пригодою, тож краще пішки. Ще однією чудовою новиною стане можливість замовити собі харчування від господині та насолоджуватися релаксом й один одним. Це ваш шанс поєднати романтичну втечу та гастротур.

Вартість оренди: від 2 000 грн.

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4. Котедж "Млин" — с. Яремче, Івано–Франківська обл.

Розкіш та комфорт. Котедж "Млин" – це про досконалість дизайнів, можливості додаткових туристичних розваг та про життя наповнене незабутніми враженнями. Якщо ви давно мріяли про Яремче, це ваш шанс здійснити мрію на високому рівні.

Простір та елегантність ваших почуттів на вихідних. Джерело: https://booking.karpaty.ua/ Простір та елегантність ваших почуттів на вихідних. Джерело: https://booking.karpaty.ua/

Збудований у вигляді млина, котедж вражає ще до заїзду в нього. Ефект несподіванки – це чудова нагода для першого враження у вашому романтичному вікенді. Будівлю розділено на 4 поверхи, до кожного з яких веде окремий вихід на гвинтових сходах. Поєднання білого та дерева додає елегантності інтер'єру, а комин у вітальні – це особливий вид релаксу восени та взимку. Дві спальні, дві вбиральні, кімната з джакузі та величезна кухня. Навіщо вам стільки простору? Щоб відчути свободу дій та розкрити політ свої фантазії.

Вартість оренди: від 2 000 грн (не менше 2 діб).

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3. Садиба "Остра" — с. Щербовець, Закарпатська обл.

Чудова нагода надихнутися затишними інтер’єрами для заміських будинків та насолодитися карпатською природою досхочу. Цегляний камін є центром затишних вечорів з бокалами вина та обіймами. Оберіть одну з двох затишних спалень, або живіть одразу вдвох, бо котедж винаймається повністю.

Ваші гарячі осінні та зимові вихідні біля каміну. Джерело: https://www.booking.com/ Ваші гарячі осінні та зимові вихідні біля каміну. Джерело: https://www.booking.com/

Милуйтеся краєвидами стоячи на дерев’яному балконі та прогулюйтеся ландшафтною територією з додатковими локаціями для відпочинку. Приємні господарі допоможуть з організацією харчування, трансферу чи додатковими враженнями.

Вартість оренди: від 3 500 грн.

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2. Father’s House – м. Одеса

Одеса може здивувати вас вишуканістю та відтінками білого кольору. Будинок у якому ви оселитеся з коханою людиною на вихідних буде затишною спальнею, в якій натуральність текстилю та дерева поєднані у вальсі. Декілька поверхів дозволять відчути простір та свободу не покидаючи стін.

Відпочинок для пар, які цінують досконалість почуттів та інтер'єрів. Джерело: https://www.booking.com/ Відпочинок для пар, які цінують досконалість почуттів та інтер'єрів. Джерело: https://www.booking.com/

Камін та крісло–гойдалка біля нього стануть вашою улюбленою фотозоною та місцем затишних романтичних вечорів. Ваша особиста тераса – зайвий привід взяти пледи, бокали та подихати морським повітрям. Звісно, якщо ви зможете ненадовго залишити білосніжне ліжко з легким білим балдахіном. В цьому котеджі будь–які вихідні здаються особливими, а святкові просто неймовірними.

Вартість оренди: 5 333 грн за ніч.

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1. Grove Cab — с. Вислобоки, Львівська обл.

Якщо ви досі не уявляєте, що таке комфортабельні модульні будинки, у вас є шанс провести декілька днів у досконалій сучасності. Будинок розташовано на березі ставу, поодаль від селища - ви будете самі серед природи та затишку. Це важливий нюанс, враховуючи, що спальня оснащена панорамним вікном, де цілодобово транслюється пейзажна картина з води, зелені та неба.

Відпочинок з озером та небом за панорамним вікном для пар. Джерело: https://www.airbnb.com.ua/ Відпочинок з озером та небом за панорамним вікном для пар. Джерело: https://www.airbnb.com.ua/

Можна скористатися шторами, але не хочеться втрачати таку атмосферність. В спальні розташовано невеликий дров’яний камін, а невеличкий передпокій має зручні шафи для речей. До будинку облаштована тераса, де ранком можна випити кави, закутавшись в одні пледи.

Вартість оренди: 4 100 за ніч.

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Романтичні та затишні вихідні допоможуть відновити сили та покращити настрій. Раніше ми писали де в Україні можна спуститися під землю та ТОП 50 міст України для бюджетного відпочинку на вихідних.