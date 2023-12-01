Готові знову літати? Коли відкриють один з міських аеропортів України

Як повідомили українські ЗМІ: під час виступу в Інституті Хадсона в США керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що є вірогідність відкриття одного з цивільних аеропортів України.

Андрій Єрмак додав, що для цього необхідно посилити протиповітряну оборону і роботи над цим вже активно проводяться.

Експерт та редактор профільного видавництва Avianews Александр Мироненко поділився з українськими ЗМІ своєю думкою з приводу безпечності такого рішення під час продовження війни.

"Ракетна небезпека та небезпека дронів весь час зберігається. Наші ПВО працюють потужно, однак 100 % покриття неба поки немає. Така ситуація збільшує ризики для літаків та пасажирів. Навіть якщо ПВО збиває ракету або дрон їх уламки можуть впасти в аеропорту та пошкодити літак" – наголошує Александр Мироненко.

Експерт також занепокоєний відсутністю відповідей на деякі питання. Наприклад, що робити коли літак вже злетів і почалася повітряна тривога.

"Окрім цього потрібно зрозуміти, хто погодиться літати в Україні? Державної авіакомпанії в Україні не існує. Серед приватних авіакомпаній тільки Ryanair обмовилася по можливість відновлення польотів. Та, ми бачимо на прикладі Ізраїлю, як тільки стало небезпечно всі рейси були скасовано. Й досі не відновлено." – продовжив Александр Мироненко.

Посилаючись на слова спікера Повітряних сил України експерт підтвердив, що літак може стати ціллю росіян, які виправдають удар сказавши, наприклад, що там була західна техніка.

Нагадаємо, що раніше українські ЗМІ з посиланням на avianews.com. повідомляли про українську авіакомпанію Air Ocean Airlines, яка хоче відновити рейси з Ужгорода, якщо це буде безпечно.

Теоретично це можливо, завдяки зеленим коридором та концентруванню ПВО вздовж повітряної дороги польоту. На практиці, щоб здійснити закупівлю всієї необхідної техніки та боєприпасів доведеться витратити чималу суму після витрати якої рухне економіка. Це підтверджують слова авіаексперта Богдана Долінце.

"Якщо ми ухвалимо рішення про закупівлю сотні систем ППО та ПРО, поставимо їх у кожному аеропорту, ви не уявляєте, якими цифрами з дев’ятьма нулями буде обчислюватися утримання цих систем. Економіка рухне, не встигнувши відновитися, якщо ми будемо займатися тільки цим питанням", – наголошує він.

Відновити роботу повітряного простору на прикладі Ізраїлю в Україні не є можливим, з цим погоджуються всі експерти і навіть часткове відкриття на цей час має досить багато ризиків. Та працювати в напрямку безпеки Україна не припиняє.

Тож, чи будете ви готові сісти у літак до закінчення війни, вирішувати кожному особисто, а ми продовжимо тримати вас в курсі подій.