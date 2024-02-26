З Києва в Варшаву за 600 грн. Український перевізник знизив ціни до 1 березня

У зв’язку з масовим перебуванням українців на території Польщі та інших країн за кордоном, напрямок на Варшаву має шалений попит, про що свідчать додаткові потяги, які були запущені з Києва та Львова. Автобусні перевізники також збільшили кількість рейсів у напрямку Варшави. Їх ціни менші за вартість квитка на потяг, а зручність різниться від звичайної (без додаткових послуг) до комфортабельної (з вбиральнями, автоматами з напоями, планшетами та навушниками в салоні).

Вже другий рік поспіль один з українських автобусних перевізників у певний період знижує вартість вдвічі на свої комфортабельні перевезення за напрямком Київ – Варшава.

Скільки коштує дістатися Варшави зі столиці та де шукати квитки за 600 грн

Для охочих поспати вночі (якщо не проходите кордон) та послухати романтичний стукіт коліс об рейки, вартість квитка на потяг з Києва до Пшемисля складатиме від 1 400 грн до 2 000 грн, залежно від класу вагона. Трохи почекавши на пересадку ви можете доїхати до Варшави доплативши від 17 до 26 євро. Щодо прямого поїзда Київ – Варшава, його вартість становить вже близько 3 000 грн, та купити квитки на нього можна тільки через додаток Укрзалізниці, або безпосередньо у касах вокзалу.

Трохи інша картина зазвичай з автобусними перевізниками. Квитки можна купити через інтернет, як на офіційних сайтах перевізників, так і на спеціальних платформах.

FlixBus пропонує квитки в діапазоні від 1 300 до 3 000 грн. Салони в автобусах компанії доволі комфортабельні та оснащені вбиральнями, планшетами, розетками та додатковим простором для ніг, безкоштовний Wi-Fi також надається.

Компанія Haybus пропонує квитки за 1390 грн в лютому та на початку березня не вказуючи наповнення пасажирського салону та перелік послуг;

Jaguar AUTO-TRANS пропонує маршрут зі столичного центрального автовокзалу до аеропорту Фредеріка Шопена у Варшаві за 1 100 грн. Салони автобусів комфортабельні та мають додаткові девайси та вбиральні.

Автолюкс (Ecolines) – зазвичай вартість квитків складає біля 1 300 1 400 грн та до 1 березня з Києва до Варшави можна дістатися усього за 600 грн. При цьому комфортабельність салонів дуже висока (вбиральня, автомат для гарячих напоїв, планшети, розетки, кондиціонери та Wi-Fi). Нагадаємо, минулого року ця ж компанія проводила акцію з березня до початку квітня і вартість квитка становила 500 грн.

Плюси та мінуси автобусних та колійних перевезень між Україною та Польщею

Шукаючи автобусні квитки за досить низькою ціною, варто пам’ятати про те, що шлях в дорозі буде досить довгим, тож варто враховувати комфортабельність автобуса та свої сили. Потяг також має свої мінуси, тож порівняймо, щоб вибрати найзручніше для себе.

Плюси потягів:

Досить швидкі перевезення;

Можливість повноцінно лягти, ходити, більший простір;

Наявність вбиральні та можливість купити гарячі та холодні напої;

Паспортний контроль зазвичай проходить досить швидко.

Мінуси потягів:

Дорожча вартість квитків;

Складність схопити вільні місця;

Вартість продукції в потязі дорожча;

Маленька кількість розеток та поганий Wi-Fi (якщо є);

В літній період досить жарко на кордоні, оскільки клімат контроль не працює під час зупинки.

Плюси автобусів:

Досить швидкі перевезення, але більша ймовірність непередбачуваних обставин (кордон, поломки тощо);

Вартість квитків може бути у 2–3 рази менша за потяг;

Великий вибір перевізників та рейсів, тож шанс, що ви поїдете, навіть в день купівлі квитка, більший;

Багато розеток, гарний Wi-Fi, вбиральні та апарати з напоями (входять у вартість квитка);

Зупинки кожні 3–4 години, щоб розім’яти ноги.

Мінуси автобусів:

Довга поїздка сидячі з обмеженим простором;

Дуже маленький простір вбиральні;

Підвищений комфорт з додатковими послугами мають не всі перевізники;

Може досить довго перебувати на кордоні (справа випадку);

Велика кількість людей в маленькому просторі.

Бажаємо, щоб ваша дорога була швидкою, зручною та без перешкод.