Як відпочити дешевше цієї зими. Що говорять експерти про підняття цін у сфері українського туризму

Поки українці продовжують обговорювати питання доцільності відпочинку під час війни експерти, психологи та дослідники доводять необхідність проведення часу поза домом, у мандрівці, на прогулянках та у відключенні від роботи та ситуації в країні на деякий час.

З точку зору роботи економічної системи, якщо туристична сфера стане, надходження до бюджету суттєво скоротяться, багато людей втратить роботу і зарплатню.

З точки зору психологічного стану: сили людини є вичерпними і їх потрібно відновлювати, як мінімум для подальшої роботи та боротьби.

З точки зору дослідників більша частина українців розуміє необхідність відпочинку. Цього разу показники представила дослідницька компанія Gradus, яка провела опитування в листопаді 2023 року для Ribas Hotels Group.

Хто взяв участь в опитуванні

471 людина віком від 18 – 55 років;

люди, які проживають в містах 50К+;

мають середній та високий дохід;

мали відпустку за останні три роки.

Що показали дослідження

78 % опитаних розуміють потребу відпочинку під час війни;

більшість українців проводять відпустку не виїжджаючи за кордон (80 %);

розмір відпустки не перевищує двох тижнів;

перше на що зважають українці при плануванні відпочинку – ціна (71 %);

робочий туризм має високий попит в Україні;

відпочинок на Західній Україні залишається на першому місці серед локацій.

Що з цінами в українському туризмі на найближчі три місяці

Мережі готелів Ribas Hotels Group разом з дослідницькою компанією Gradus підтверджують зростання цін на новорічний період свят, як це трапляється кожного року, однак додають, що попит буде напряму впливати на ціни. Зі збільшенням попиту, ціни можуть піднятися на 10 –15 % навіть у січні.

Тож, засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко рекомендує бронювати номери заздалегідь, щоб мати можливість відпочивати з більш прийнятною ціною.

І хоча, українці неохоче планують щось завчасно, у зв’язку з хиткою ситуацією, та неможливістю щось спрогнозувати, рекомендація цілком доцільна, адже багато готелів мають досить гнучку систему повернення коштів, що захищає клієнтів під час форс мажорів, вірогідність яких наразі є дуже високою.

Як відпочити дешевше вже цієї зими

Раннє бронювання є одним зі способів отримати бажаний комфорт за приємною ціною. Однак це не єдине, що можна врахувати та зробити. Ось декілька порад як зробити свій відпочинок дешевшим:

самостійна організація. Туристичні агенції досить зручний спосіб мандрів, однак ви будете приємно здивовані, якщо забронюєте свій відпочинок самостійно і напряму. Якщо не хочеться планувати багато кейсів окремо – розгляньте готелі та комплекси, які працюють по системі "все включено" та забронюйте пакет напряму.

купівля квитків заздалегідь.Тут ви не стільки економите на ранньому бронюванні, скільки забезпечуєте себе місцями. Квитки на популярні напрямки досить важко знайти в останній момент і тоді доводиться добиратися не так зручно і значно дорожче, щоб не пропустити свою відпустку.

локація під потреби. Шукайте місце для відпочинку, яке має цікаві розваги для всіх членів сім’ї. За вищевказаними дослідженнями 51% з тих, хто планує відпочинок цієї зими сім’ї з дітьми. Тож значно дешевше буде знайти локацію, яка буде відповідати потребам різного віку. Або ж, якщо вас цікавлять лишень засніжені гірки, тюбінг та санчата можна розглядати не великий комплекс з довгим переліком послуг, а комфортні апартаменти біля засніжених гір.

постіль + сніданок. Готелі такого типу стануть комфортним рішенням, якщо ви плануєте ще й гастрономічний тур містом у якому будете відпочивати. Не завадить подивитися цікаві або рекомендовані місця з харчуванням заздалегідь та скласти попередній маршрут відпочинку.

Який відпочинок є пріоритетним в українців

Опитування українців компанією Gradus доводить, що більшість опитаних (70 – 75 %) хочуть тиші та спокою під час відпочинку. Серед занять лідирують:

прогулянки на свіжому повітрі та оздоровлення;

відвідування кафе та ресторанів;

пізнавальні екскурсії.

Серед місць розташування все більше українців обирають сімейні готелі (29 %), трохи менше апартаменти (21 %) та окремі котеджі й будинки (14 %).

Локації наразі залишаються незмінними: лідером напрямку є Карпати та Львів. Популярними напрямками також залишаються Трускавець та Кам’янець-Подільський.

Які чинники стримують українців від відпочинку

Варто озвучити, що 43 % з тих, хто не планує відпустку, причиною називають відсутність настрою для відпочинку. І майже такий самий відсоток нестаток коштів для відпустки. Ще одним вагомим критерієм відкладання відпочинку стало побоювання пересування країною, особливо чоловіків.

І, якщо з двома останніми факторами важко поки боротися, то перший можна змінити якраз вмовивши себе на відпочинок та мандрівку, яка змінить оточення та поліпшить стан.