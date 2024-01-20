Комфортабельні глемпінги від Києва до Карпат. Цікавий зимовий відпочинок в Україні

Сучасний відпочинок увірвався до України не так давно, але швидко набрав популярності та почав розвиватися. Життя серед природи під час відпустки і до цього було достатньо бажаним, а як тільки воно піднялося на вершину комфорту, то попит став просто шаленим.

Glamping – це не просто шатер чи намет зі спальниками який ми звикли уявляти, це майже номер який обладнаний електрикою, має усі побутові принади (двоспальні ліжка, туалет, душ, мінікухні, систему опалення, WI FI тощо). Та ззовні це дійсно намет на підмостках або ж купол з прозорою стінкою чи стелею. Відпочинок у глемпінговому містечку може стати приємною пригодою, адже близькість природи дарує бажаний затишок та усамітнення, а повноцінні умови дозволяють досягти повного розслаблення. Спробувати сучасний модний відпочинок можна на локаціях від Києва до Карпат, які ми зібрали для вас.

Глемпінг Шатро – село Уляники, Київська область

Година від столиці і ви посеред лісу, де галявини перетворюються на пагорби, а гущавини дерев змінюють вбрання залежно від пори року. Ви не почуєте шуму траси, тільки співи пташок, або ж хрускіт снігу під ногами.

На території глемпінгового містечка розташовано три двоповерхові намети, які дозволяють вмістити до 6 осіб у номер. Обладнані намети двоспальним ліжком і диваном на першому поверсі та досить бешкетним настилом на другому. Є обслуговування номерів та бар зі сніданком за бажанням. На вас чекають пейзажні прогулянки садом, смачне барбекю кожного дня та сезонні розваги. Будинки оснащені обігрівом та у зимовий період роботу глемпінгу потрібно уточнювати.

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Глемпінг ШишкiNN – Чернігівська область, Снов’янка

Абсолютно комфортабельну локацію для відпочинку першими в Україні відкрив готель Шишкінн. Ви будете жити посеред лісу у комфортабельних наметах та отримаєте можливість користуватися спа-центром та басейном готелю. Тож на вас чекатиме купа комфортабельних занять та романтичної ночівлі посеред природи.

У вашому наметі буде навіть гардеробна, не кажучи вже про такі дрібниці, як сучасні меблі, обігрів, душ та кавоварка. Локація чудово підходить для сімейного відпочинку з дітьми, які отримають своє пригодницьке ліжко на другому поверсі. Мінікухня та невеличка тераса тако додадуть можливостей та розваг.

Глемпінг працює взимку і має просто казковий вигляд під час випадання снігу.

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Глемпінг Mandra – Одеська область, Закарпаття, Канів

А це вже мережа глемпінгів, які трохи змінили свої локації, щоб подарувати вам трохи затишку та безпеки під час війни. Досить стильні та екологічні намети – те, що об’єднує усі локації та приваблює туристів. На терасах можна погойдатися у гамаку та випити ранкову каву, у наметах преміум класу буде і мінікухня з холодильником, і гардеробна для зручності. Намети обігріваються, та роботу під час зими треба уточнювати по кожній локації окремо.

Mandra Lavandiia – пів години від Одеси і ви у глемпінговому містечку поруч із запашним лавандовим полем. Це райське місце навесні перетворюється на яскраву та пахучу територію, де знайдеться й особистий басейн, й лазня. Облаштований дитячий майданчик допомагає відпочити й з дітьми, а організовані екскурсії на квадроциклах додають вражень.

Mandra Hills – виявитися посеред гір серед дикого лісу Закарпаття в абсолютно комфортабельних умовах раніше здавалося неможливим, але сьогодні це вже реальність. Підніміться на висоту 900 метрів, щоб опинитися біля 5–ти еко куполів, які називаються в честь відомих гір: Еверест, Кіліманджаро, Монблан, Фуджі, Говерла.

Mandra Kaniv – комфортабельні намети з панорамою на річку та мальовничу природу Тарасової гори.

Глемпінг "Мінімаліст" – Нова Дофінівка, Одеська область

Селище Дофінівка стало домівкою для трьох комфортабельних куполів на березі моря. Тут оселилася справжня романтика, коли шум прибою стане вашою фоновою музикою під час сніданку, обіду та вечері. Інстаграмні шатри розташовані у дикій зоні, тож ви не будете серед натовпу. Глемпінги обладнані мінікухнями, холодильниками та мікрохвильовками, кавоваркою та приємними сюрпризами, які допоможуть створити свій незабутній відпочинок. Каміни на дровах будуть вишенькою на вашій морській відпустці.

Мінімаліст

Глемпінг Долина ХЮГГЕ – Черноморське, Одеська область

Скандинавський стиль глемпінгу біля моря може нагадати дерев’яне містечко з декількома досить привабливими локаціями для розваг та занять. Будинки дуже зручні, з сучасними інтер’єрами та побутовими умовами преміум класу. Басейн працює в теплі пори року, а ось завдяки гідрованні з підігрівом ви можете купатися і взимку. Кафе, барбекю і бар додадуть вашій відпустці смаку та яскравості.

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Глемпінг "Блакитне озеро" – село Могилівка, Вінницька область

Усього за 25 км від Вінниці виросли 10 комфортабельних кемпінгових наметів, де є все необхідне для вашого відпочинку від двоспальних ліжок та обігріву до кухні з посудом та рушником. У вас буде можливість відпочинку на відкритій терасі, яка облаштована садовими меблями та користуватися лаундж зоною для спілкування з дружньою компанією. Локація на берегу озера створює для вас мальовничу та терапевтичну картину, яка зробить вашу відпустку активною та незабутньою.

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Славсько Глемпінг – Славсько, Львівська область

Найкращий відпочинок на висоті схилів чекає вас в курортному містечку Славське на Львівщині. З дуже приємного: вам будуть доступні всі розваги Славського та ви уникнете постійного натовпу, та зможете втекти у своє комфортабельне житло з цілковитою тишею. Візьміть на прокат велосипеди в теплу пору року, щоб влаштувати найкращі прогулянки в горах, або ж припаркуйте свої лижі неподалік намету, щоб мати чудову нагоду надіти їх коли заманеться.

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Едельвейс – село Орявчик, Львівська область

Те, що раніше було дитячою зоною відпочинку, перетворилося на глемпінг преміум класу. Ви можете оселитися у 4-х геосферах або ж 6 вігвамах та відпочити серед краси лісів та схилів Західної України. Що б ви не вибрали це буде дійсно зручно, елегантно та красиво. У сфері ви відчуєте себе в повноцінній квартирі, де тепло, затишно та напрочуд вражаюче. Двоспальне ліжко, кухня з обладнанням, вбиральня та душ та гардеробна створять ваш відпочинок безпечним та легким. Вігвами менші за розмірами та затишок створює камін з відкритим вогнищем прямо посеред житла – все як у справжніх індійців, тільки з сучасним абгрейдом.

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Глемпінг Де Вайб – Ворохта, Івано-Франківська область

На схилах Ворохти розташовані білі кулі глемпінгу. Неначе хмаринки, які вляглися відпочити вони створюють легкий, піднебесний відпочинок у теплі та найкращих умовах. Величезні прозорі "ока" куль весь час показують просто неймовірну живу картину з рухомими частинами в небі. Тераси просто створені, щоб проводити годинами час у нерухомості, насолоджуючись особливою терапією. Континентальний сніданок буде радувати вас кожного ранку своїми ароматами та смаками.

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Глемпінг Хатинка на полонині – Кривопілля, Івано-Франківська область

Усього в 24 км від Говерли створені кулі, відпочинок у яких може показатися сном. Зранку ви отримаєте континентальний сніданок та запашну чашку кави, щоб скуштувати за невеличким столиком в теплому шатрі з видом на неймовірно гарний гірський пейзаж. Ви можете приготувати собі обід та вечерю на спільній кухні, або просто замовити собі кейтерінг. Ваша ванна кімната буде облаштована біде, душем та махровими халатиками. З додаткових можливостей доступні велосипеди в прокат та купання в теплому чані.

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Gm Eco Bubble – Яблуниця, Івано-Франківська область

Селище Яблуниця, а точніше, схили поруч стали домом для білих куль на дерев’яних підмостках. Розташувавшись тут у вас буде можливість бути в тиші коли заманеться або користуватися усіма принадами популярного гірськолижного курорту Буковель, діставшись туди лишень за 15 хвилин на машині. Широкі скляні вікна на всю стіну дозволяють милуватися краєвидами та зоряним небом. Печі на дровах додадуть затишку, а зона барбекю смачних розваг. Схили біля глемпінга чудово підходять для зимових занять, особливо якщо ви новачок та не потребуєте професійних трас.

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