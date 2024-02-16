Названо найщасливіші міста світу

Почуватися щасливим у своїй же країні чи місті – це дуже велика удача для будь-кого. Адже не дарма існує приказка "скрізь добре, але вдома найкраще". Британська дослідницька компанія Institute for Quality of life (Інститут якості життя) склала список 200 найщасливіших міст світу.

Щастя мешканців цих міст оцінювалося за такими показниками, як освіта, економіка, транспорт, задоволеність мешканців політичною системою та стан довкілля.

Топ-10 міст-щасливчиків виглядає так: