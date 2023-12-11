Нова мистецька платформа у Львові. Цікава сучасна локація для відвідування

Львів не перестає дивувати новими сучасними платформами для розвитку культури та мистецтва в Україні. Після 8 років відновлення, гості та мешканці міста змогли відвідати найбільший простір сучасного мистецтва Jam Factory Art Center.

Подія стала можливою завдяки задуму доктора Гаральда Біндера, який був з візитом у Львові в 2014 році. За вісім років втілення свого задуму Гаральду Біндеру вдалося перетворити стару фабрику, на якій спочатку був алкогольний завод, а згодом завод по виробленню повидла, на сучасну мистецьку платформу. Варто зазначити, що під час реставрації була збережена архітектура будівлі 1909 року.

Що стане можливим на території платформи

Jam Factory Art Center стане культурною сценою України, на якій талановиті митці різних напрямів мистецтва зможуть реалізовувати свої проекти. Художні та книжні виставки, перформанси, театральні вистави, стендапи, музичні концерти – все це тепер можливо на території центру.

Що всередині

Завдяки великому розміру території будівлі, в центрі вдалося організувати та облаштувати театральну сцену, лекторій, кінозал, великі та маленькі експозиційні зали, майстерні для майстер-класів та проведення творчих занять. Сучасне мистецтво отримало ще одну гарну локацію для створення та досягнення будь–яких своїх задумів та цілей.

Що вже можна побачити в центрі

Центр запрацював і ве став досить популярним місцем у Львові. На постійній основі в центрі працює історична виставка. Вхід на виставку є вільним.

Також в центрі вже працюють авторські виставки та екскурсії. Виставка українського мистецтва "Наші роки, наші слова,наші втрати, наші пошуки, наші ми" запрошує ознайомитись з роботами українських художників та художниць на нульовому поверсі. Виставка відбуватиметься до 10 березня 2024року.

Квитки та співпраця

Купити квитки та дізнатися про умови будь-якої з подій можна на офіційному сайті Jam Factory Art Center.

Артцентр працює за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 124, м. Львів.

Простір AIR & Novo 1 за адресою: вул. Механічна 5, м. Львів.

Офіс: вул. Механічна 3/2, м. Львів.