Путівник Данією: унікальні речі для незабутньої мандрівки

Данія – найменша країна Скандинавії, яка привітно відчиняє двері у свій чарівний світ і так приваблює туристів. Країна, де буде цікаво і дорослим, і дітям.

Це країна, в якій ідеально поєднуються історичні місця та краса незайманої природи. Данію часто хвалять за її популярні туристичні напрямки та знакові пам'ятки, втім, вона має таємну скарбницю вражень, що чекають на відкриття. Ознайомитися зі списком цікавих, унікальних речей, які можна зробити в Данії, пропонує видання newsbytesapp.com.

CopenHill: найвищий у світі скеледром

CopenHill у Копенгагені - це електростанція, яка перетворює міські відходи на енергію. Однак тут можна займатися скелелазінням, пішим туризмом або лижним спортом. Це місце, спроектоване BIG Architects, має 100-метрову штучну гору, яку перетворили на громадський центр з активними заходами на даху.

Цистерна: моторошна арт-печера

Цистерна - це водосховище 19-го століття, перетворене на печеру, розташовану під парком Зондермаркен. Атмосфера всередині повністю відрізняється від зовнішньої: повітря вологе, але загальна температура становить близько восьми градусів за Цельсієм.

Хоча тут трохи темно і, можливо, трохи моторошно, ви можете побачити деякі історичні та неймовірні мистецькі інсталяції.

Райдужна панорама: барвистий вид на місто

Цей унікальний досвід у Данії зробить вашу відпустку ще яскравішою. Прямо над художньою галереєю ARoS в Орхусі є 150-метрова пішохідна доріжка, де ви зможете насолодитися видом на місто в усіх кольорах веселки.

Lego House: величезний ігровий будинок з мільйонами різнокольорових цеглинок Lego

Lego House в Біллунді - це гігантський ігровий будиночок, структура якого виглядає як 21 величезна цеглинка Lego. А всередині є близько 25 мільйонів різнокольорових цеглинок Lego, з якими ви можете пограти.

Ви знайдете велику експозицію діорам Lego, включаючи зображення водоспаду, вулкану, динозаврів, гір, замку та багато іншого. Ви навіть зможете піднятися на дахи цих гігантських блоків.