Сяючі скульптури в Добропарку. Світлодіодне місто під Києвом скільки коштує, як дістатися

У ці "темні" часи трохи не вистачає світла в душі. Зарядитися, повеселитися та насолодитися зимою можна в найяскравішій точці біля Києва – у Добропарку. Ліхтареве місто почало працювати ще на Миколая. Казкова локація запалює свої вогники о 16.00 та має багато цікавинок на своїй сяючій території. Познайомити дітей з чарівним містом та трохи посміхнутися самим можна біля селища Мотижин, Макарівського району.

Інстаграмні світові скульптури Добропарку

Гігантські сяючі велетні займають досить велику територію, тож звільніть кілька годин часу. Від новорічних оленів, ведмедиків та сяючого лавандового поля до тунелю – серця та яскравих баобабів. Тут ви можете побачити ялинку, завдовжки 20 метрів та спостерігати шоу на тюльпановому полі.

Розваги на локації не закінчуються сяючими фігурами. Ви зможете розрадити малечу тюбінгом, збільшеним іще на 5 метрів, підсвіченими каруселями та іграми з казковими аніматорами.

На цьому ваші приємні моменти не закінчаться, адже теплі зони з їжею та напоями завжди раді пригостити вас смаколиками та зігріваючими кухликами.

Скільки коштує квиток

Квиток на фестиваль "Зима за містом" можна купити у касі Добропарку, або ж на сайті.

Будні дні: дорослий – 300 грн, дитячий – 200 грн.

Вихідні та святкові дні: дорослий – 400 грн, дитячий – 300 грн.

Безкоштовно: Діти до 4 років включно; діти з інвалідністю з дитинства (до 18 років); діти–сироти (до 16 років).

Пільгова категорія (Будні – 200 грн, Вихідні та святкові – 300 грн , купівля квитків за цими категоріями відбувається в касі парку):

-пенсіонери;

-інваліди I та II групи;

-учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС I категорії;

-військовослужбовці строкової служби

-ЗСУ безкоштовно.

Фестиваль відбуватиметься до 21 січня.

Як дістатися Добропарку

В Києві зі станції метро Житомирська кожні 20 хвилин відправляється маршрутка на Добропарк до селища Мотижин. Альтернативою може стати маршрутне таксі № 771.

Дорога займає близько 30 хвилин.

Машиною по житомирській трасі в напрямок селища Мотижин.

Де зупинитися в Добропарку

Якщо ви вирішили підсвітити свої вихідні на території Добропарку працює модульне та Глемпінг містечко, де в комфортному антуражіі ви можете провести час серед краси. природи та снігу (якщо пощастить).

Модульний будиночок до 4 осіб можна винайняти за 3 000 – 4 000 грн, а на двох від 2 060 до 2 800 грн.

Комфортабельні намети в глемпінгу можна орендувати в діапазоні від 1500 грн до 2 500 грн.