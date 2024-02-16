Топ-5 найчарівніших сіл у світі, у яких обов’язково треба побувати

Часто, щоб по-справжньому дослідити ту чи іншу країну, варто побувати не просто у її популярних туристичних містах, необхідно відвідати села. Тоді картина буде справжньою і повною.

Зазвичай села пропонують відчуття спокою, яке варто пережити. Ці приховані перлини, просякнуті історією та сповнені місцевого шарму, пропонують освіжаючу втечу для мандрівників, які шукають справжнього досвіду, пише News Bytes.

Гітхорн, Нідерланди

З великою кількістю дерев і величезним національним парком село Гітхорн у Нідерландах є одним із найзеленіших районів країни. Це спільнота без автомобілів із великою кількістю чудових каналів замість доріг.

Приблизно 150 мостів перетинають рівнини, що складають Гітхорн.

Це село також відоме як "Венеція Нідерландів" через його схожість з Венецією.

Бібері, Англія

Це село 17-го століття оточене захоплюючими краєвидами в безтурботному незайманому місці. Нині котеджі ткачів займають місце, де колись був монастирський магазин вовни.

Через село протікає мальовнича річка Колн, оточена кам’яними будинками з крутими дахами, що створює приголомшливу картину.

Це одне з найбільш фотографованих сіл у Сполученому Королівстві.

Ія, Греція

Розташоване на вершині скель Санторіні чарівне село Ія – це сліпуче біле село з церквами з синіми куполами, які виходять на Егейське море.

Відоме своїми захоплюючими заходами сонця, вузькими звивистими вуличками та яскравими бугенвіліями, Ія є середземноморською мрією.

Основні особливості цього місця – вітряк, резиденція капітана та вишукані білі будівлі.

Гальштат, Австрія

Розташований між прекрасним озером Гальштат і високими горами Дахштайн, Гальштат є захоплюючим альпійським селом, яке варто відвідати.

Це неймовірно мальовниче село на березі озера є одним із найбільш фотографованих місць Австрії. Він також може похвалитися однією з найстаріших у світі соляних шахт.

У селі Гальштат є музей, що містить старожитності віком 7000 років.

Село Попай, Мальта

Якщо вам подобаються мультфільми про Попая, вам варто відвідати це чарівне село, розташоване на вершині скелі з видом на Анкор-Бей.

Село Попай пройшло довгий шлях від декорацій для мюзиклу 1980-х років " Попай" до того, щоб стати одним із найпопулярніших туристичних місць на Мальті.

Тут можна відвідати музеї, насолодитися круїзами на човнах, ляльковими виставами та дослідженням села.