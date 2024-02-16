Затишний британський пляж, де можна побачити дельфінів

Похід на пляж у наш час зазвичай супроводжується рибою з чіпсами, морозивом або двома, а також великою кількістю вигульників собак. Здається, що знайти незайманий пляж, де на багато миль навколо немає інших відвідувачів, - це щось з розряду фантастики.

Однак ця невелика ділянка пляжу в селі Скіннінгроув, Північний Йоркшир, настільки безлюдна, що її шанувальники не хочуть, щоб інші її псували. Розташований на знаменитому Клівлендському шляху - 109-мильному пішохідному маршруті через захоплюючі краєвиди Північного Йоркширу - пляж, який також відомий як Cattersty Sands, може похвалитися безкоштовним паркуванням і можливістю поспостерігати за дельфінами, - пише сайт Express.

Насправді він настільки секретний, що, на відміну від інших пляжів, мало хто говорить про те, що тут пропонується - але ті, хто відвідав сайти туристичних оглядів, такі як Tripadvisor і Google, захоплено відгукуються про цю піщану місцину.

Ericknows.co.uk - веб-сайт, присвячений доступним розвагам на північному сході Англії - пояснює більше. Там сказано: "Дикий пляж Каттерсті Сендс (також відомий як пляж Скіннінгроув), оточений суворою лінією трав'янистих скель, є добре прихованою перлиною уздовж узбережжя Північного Йоркширу. На цьому спокійному пляжі хороша книга і фляга не будуть зайвими!

"Цей пологий пляж майже не буває порожнім цілий рік. Це робить його ідеальним місцем, щоб розслабитися і відпочити від усього цього. З такою великою кількістю піщаних берегів і такою малою кількістю відвідувачів, ви можете вільно насолоджуватися безперервно. Білий пісок дуже чистий, на ньому чудово влаштовувати пікніки, звідси відкривається чудовий вид на море і скелястий пірс 17-го століття".

Для когось відсутність магазинів і зручностей може бути відштовхуючим фактором, але для інших - це головна перевага цієї ділянки піску. Один з рецензентів TripAdvisor сказав: "Ні кафе, ні шезлонгів напрокат, ні кіоску з приморськими новинками........ просто абсолютне природне блаженство!