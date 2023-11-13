'Віртуальний туризм' - модна тенденція, яка приваблює молодь та покращує бізнес: як це працює

Розвиток технологій породжує нові тенденції та можливості. Фотоконтент вже став рутиною в просуванні та рекламі, тож у світ туристичної галузі увірвалася нова тенденція. Інтерактивні відео, які дозволяють мандрувати локаціями сидячи на дивані стають нормою для молоді. Тож ті, хто мають бізнес пов’язаний з туризмом мають бути на хвилі та підхоплювати сучасність.

Як це працює

Лозунг "краще один раз побачити, ніж 100 разів почути" різко перетворився на "було б супер прогулятися спочатку віртуально, а потім відправлятися реально". Тож ті, хто зловив хвилю та прикріпив до свого сайту можливість віртуального туру вириваються вперед. Наприклад готелі, на сайті яких є віртуальних тур по номерах чи території, мають більше шансів привабити молоде покоління. Чи музеї, які зробили віртуальні тури можуть більше зацікавити, ніж пам’ятки просто з фото.

"Оживити" ваш бізнес допомагають спеціальні програми для розробки віртуальних турів, ну і, звісно, люди, які в них тямлять. Для створення віртуального туру містом, музеєм, готелем чи печерою знадобиться також спеціальна камера Matterport, що зможе створити відео у форматі HTML5 або Flash.

Плюси та цілі створення віртуального туру

Головна мета залучення уваги. Інтерактивний спосіб подорожі локацією захоплює, бо ніколи не знаєш що чекатиме на тебе за дверима або за поворотом. Тож людина, яка зайшла на сайт проведе більше часу на ньому, що відобразиться на рейтингу сайту та зможе розглянути деталі, які стануть остаточною ланкою у прийнятті рішення.

Більше інформації за менший час – так здається глядачеві, який користується віртуальним оглядом. Інформативність і справді збільшується, людині не доводиться читати багато описів і намагатись собі уявити, все й так видно. Залишиться лишень подивитися хіба що ціну на послугу чи нерухомість.

Відчуття довіри – своїм очам ми звикли вірити більше, аніж іншим органам, тож сумніви зменшуються, коли ми детально бачимо ціль.

Розширення кордонів – віртуальний тур можна дивитися з будь-якої точки планети. Тож існує більша ймовірність, що вашу локацію схочуть побачити й роздивитися іноземні туристи чи мешканці своєї країни, але які мешкають віддалено.

Переваги використання для навчання – круті віртуальні тури музеями, галереями чи національними парками допомагають відвідати їх не маючи фізичної змоги. Це не зменшує фізичного попиту, але дуже швидко популяризує локацію та в кінцевому результаті все-таки збільшує попит.

Збереження та реконструкції – відцифровка пам’яток допомагає зберегти їх детальну візуалізацію, що є безцінно у разі руйнування.

Приклади віртуальних турів

Столиця вже давно на хвилі. Роздивіться туристичний хаб Києва і ви побачите список музеїв, якими можна погуляти віртуально, або ж аудіогіди, які допомагають подорожувати. В списку музеїв ви знайдете найголовніші пам’ятки Києва такі як "Софія Київська" та Києво-Печерська Лавра, Мамаєва Слобода, музей Пирогова.

Кам’янець-Подільська фортеця також стала володаркою віртуального туру на своєму сайті. Дубенський замок – можна побачити кожну цеглину. Театри Одеси, Львова, Чернігова, Києва можна побачити за кулісами.

Розвиток

Як повідомляють українські ЗМІ: у столиці пройшов спеціальний захід, який зібрав представників туристичної, культурної та IT сфер, щоб окреслити шляхи подальшого розвитку "віртуального туризму" та ознайомити з вже досягнутими цілями та зробленими проєктами.

"Віртуальний туризм та оцифрування культури – це не модний тренд, а сучасний інструмент, який впливає на розвиток міста, та шанс привернути увагу та побудувати репутацію міста, регіона чи країни", – зазначає експертка Олега Чернега під час заходу.

Віртуальні тури вже приносять клієнтів своїм власникам та слугують вагомою рекламою для локацій.