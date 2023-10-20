All Inclusive в Украине: какие цены для туристов этой осенью

Осень – хорошее время отдохнуть и восстановиться. Большинство украинских курортов делают отличные скидки, в связи с окончанием летнего сезона, а также переходят на системы "все включено", чтобы получать доходы на все свои услуги. UaPortal рассмотрел специально для вас сколько будет стоить в этом году отдых, когда можно не беспокоиться за отдельные услуги и что вошло в сезонные пакеты "все включено".

Отдых в Прикарпатье и Карпатах по системе "все включено"

Лидером отдыха среди регионов остаются Карпаты. Это относительно безопасный регион с живописной природой, пейзажными озерами, развитой туристической инфраструктурой и множеством достопримечательностей от спа–отелей до сыроделий и виноделий.

"Романтик СПА отель"

Курорт расположен в Яремче объявил на своем сайте начало сезона "Ultra all inklusive". Этот новый расширенный пакет имеет множество преимуществ и входящих услуг. Поэтому здесь главное выбрать достаточное количество дней, чтобы успеть насладиться всем.

Входящий в пакет:

завтраки, обеды и ужины (шведский стол);

неограниченные алкогольные и безалкогольные напитки (список на сайте);

свободное посещение спа зоны (10 локаций, включая бассейны);

вечернее барбекю и гриль от отеля каждый вечер;

эксклюзивные предложения с мороженым;

минибар с безалкогольными напитками;

приготовление горячих напитков в номере;

бесплатная парковка, Wi-Fi, зарядка электромобиля;

спортзал;

детская.

Диапазон цен за номер от 6 155 грн/сутки (premium для одного без балкона) – 19 995 грн/сутки (трехкомнатные апартаменты для четырех). Детальнее о номерах можно узнать на сайте или в социальной сети Instagram.

Отель "Карпатские Полонины"

Хорошее место во Львовской области на горе Цюхов. Для тех, кто влюблен в конные прогулки, живописную природу и кристально чистый воздух. На территории комплекса своя стойня, где можно научиться верховой езде и пообщаться с пони. Помимо этого вы сможете испытать себя в гончарстве, кузнечестве, столярстве, выжиганию по дереву. В услугах прокат зимнего снаряжения, стрельба из лука и страйкбол. Для обожающих рыбалку есть два озера с форелью.

Этой осенью отель предлагает несколько вариантов пакетов.

Пакет "Гостиный" и "Романтический"

4 дня проживания на двоих и 5 дней в подарок;

завтраки и ужины на двоих;

верховая езда на 2 часа;

сауна или чан.

Стоимость пакетов 10100 грн и 11100 грн соответственно.

Пакет "Семейный" и "Любимый"

5 дней проживания на 4-х человек;

завтраки и ужины на 4-х человек;

верховая езда на 4-х человек;

сауна или чан.

Стоимость пакетов 18100 грн и 20100 грн соответственно.

Детальнее на сайте гостиницы "Карпатские Полонины", или социальной сети Facebook.

Санаторный комплекс "Риксос"

Риксос – это не только об отдыхе, но и о здоровье. На территории комплекса расположен бювет с минеральной водой и множество зон для активного и релаксирующего отдыха. В путевку входит осмотр врача и прописывание курса оздоровительного лечения. СПА процедуры, тренажерный зал, шесть баров и два ресторана готовы обслуживать вас на пять звезд. Детская комната и встреча в Трускавце входят в стоимость пакетов.

Базовые пакеты от 3910 грн в сутки (не включают обед и ужин).

Пакет полупансион от 4 510 грн в сутки (обед или ужин на выбор подан, как шведский стол).

Подробнее на сайте отеля Rixos.

На сегодняшний день, пакетам All inclusive в Украине достаточно трудно конкурировать с зарубежными отелями. Однако спрос на услугу растет. Туристическая сфера Украины развивается несмотря на большое испытание, которое стало перед всей страной.