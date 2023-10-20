Билеты уже в продаже. Когда запустят прямое жд сообщение Львов - Варшава

Наконец известна точная дата запуска альтернативного сообщения поезду Киев - Варшава. До польской столицы теперь можно будет добраться со станции Рава-Русская во Львовской области. Поезд на 500 пассажиров будет курсировать каждый день. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Кроме этого, на самой станции Рава Русская планируется организовать удобные пересадки на поезда, которые повезут пассажиров дальше во Львов.

Официальная дата запуска – 15 октября. Благодаря этому еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Люблином и Варшавой", - сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Глава заверил, что: "Расписание движения поездов разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой во Львове. Также пассажирам не стоит переживать за возможные опоздание, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров!"

Пересадка на Рава-Русской оправдана и вынуждена, в связи с разницей стандартов европейских и украинских путей. От стартового пункта в Варшаву проложен европейский путь шириной 1435 м, а в Украине ширина стандартного пути 1520 м.

Купить билеты можно тремя способами:

в мобильном приложении "Укрзализныци". Приятной функцией является возможность купить два билета одним кликом. Стоит только указать в поисковой записи город из которого едете и программа подберет вам удобный поезд с самой быстрой пересадкой на новое варшавское направление;

в кассах вокзалов;

в чат ботах на сайте "Укрзализныци".

Проект стал возможным благодаря тесному сотрудничеству польской кампании SKPL и компании "Укрзализныця" и поддержке власти обеих стран. На разработку и реализацию ушло 6 месяцев.

Напоминаем, что на очереди запуск еще одного поезда Киев – Варшава. Тестирование маршрут уже прошел, ждем согласования деталей.