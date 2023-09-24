Где искать украинскую Венецию | Чем удивляет и восхищает Одесская область

Стереотип того, что Одесса – только морской отдых, не дает заглянуть за забор и увидеть места, которые оставят незабываемые впечатления. Сегодня сделаем щель в заборе и заглянем за пределы, открыв для вас усадьбу волка, украинскую Венецию и крепость которой нет равных.

Открываем Украину вместе, чтобы в дальнейшем открыть ее миру.

Аккерман

Эту, самую большую в Украине крепость еще называют Белгород-Днестровская. Она расположена на берегу Днестровского лимана и имеет стены протяженностью в 2 километра. Во время своего расцвета крепость насчитывала 34 башни, сегодня осталось 26, но и это довольно удивительное зрелище.

Имея многовековую историю, Аккерман расскажет много интересного о культуре и быте местных греков и передаст всю ценность сохраненніх артефактов.

Входной билет в Аккерманскую крепость стоит 100 грн. для взрослого и 50 грн. для детей (от 3 до 16 лет), студентов и людей с инвалидностью.

Конечно, гораздо интереснее будет посетить крепость в составе экскурсионной группы, ведь так можно узнать факты и интересные исторические события от экспертов. Посмотреть стоимость групповых экскурсий можно на официальном сайте Аккерманской крепости.

Украинская Венеция

Покататься по водным каналам на гондолах и моторных лодках можно на юге Одессы, в небольшом городе Вилково. Местные дома находятся на искусственных островках и образуют улочки прямо посреди воды. Основанное еще в XVIII веке, Вилково радостно принимает и приятно удивляет туристов своими диковинками.

Рядом с городом расположен Дунайский биосферный заповедник, а также локация под названием "Нулевой километр". Говорят, что если перепрыгнуть "нулевой километр" человека будет ждать большой успех.

На рыбном базаре в Вилково найдется множество вкусностей из местных уловов. В Вилково открыто виноделие Новак, вы сможете попасть на дегустацию вкусных вин.

От Одессы на автобусе в Вилково можно попасть за 3,5 часа и вернуться назад вечерним рейсом.

Усадьба Курисов

Руины, достойные внимания и папарацци. Замок в южной части Украины имеет архитектуру в готично-мавританской стиле, что очень необычно для этой местности. Осмотреть здание можно только снаружи, ведь после попадания молнии от середины ничего не осталось. Вокруг дворца когда-то был роскошный сад, но и те заросли, которые сейчас подходят для приятной прогулки, или пикника на природе. Съесть свой обед в замке достаточно интересный опыт. Учтите, что продукт нужно брать с собой.

Чтобы устроить фотосессию в стиле "Алладина", теперь не придется лететь за границу.

За вход на территорию дворца нужно заплатить 50 грн, но это "all inclusive".

Озеро Ялпуг

Подземные струи воды на территории Молдовы в селе Яплуг образовали самый большой в Украине и второй в Европе пресноводный водоем. Длина его полотна простирается на 39 км, а ширина на 15 км. Это отличная локация для аутентичного отдыха семьей. Но комфортный отдых на озере так возможен благодаря базам, коттеджным городкам и частным предложениям.

Для рыбаков здесь вообще рай, ведь озеро насчитывает 40 видов рыбы.

Для тех, кто любит дегустацию, нужно ехать поближе к поселку Криничное, и посетить его винодельческое хозяйство "Колонист".

По легенде озеро оберегает многовековой дуб.

Логово человека-волка

Это уникальное место, в котором жил знаменитый пациент Зигмунда Фрейда – Сергей Панкеев.

Загадочность и психология привлекают на эту локацию многие туристы. Если вы хотите поближе познакомиться с жителем этой усадьбы, вам стоит прочитать книгу Фрейда "Из истории одного детского невроза". Эта классика психоанализа стала возможной благодаря Сергею Панкееву и любознательному врачу.

"Наше имение было очень красивым: огромный, напоминает замок, сельский дом, окруженный старым парком, постепенно переходящим в лес. Здесь был также пруд, достаточно большой для того, чтобы называться озером." – так описывал свой дом сам Сергей Панкеев, отмечается в Википедии.

Чтобы посетить волчье логово нужно добраться до поселка Васильевка в Одесской области. Имение расположено у трассы, что удобно для поисков. Его официальное название Дворец-усадьба Дубецких-Панкеевых.

Это часть прекрасных мест в Одесской области, которую мы увидели только через щель забора. Продолжаем открывать для вас нашу родную богатую Украину.