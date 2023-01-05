Как сделать идеальный жареный или запеченный картофель с хрустящей корочкой: простой лайфхак от профессиональных кулинаров

Чтобы достичь хрустящей корочки и мягкой текстуры внутри, перед тем запекать или жарить картофель, его нужно немного проварить.

Воспользуйтесь этим простым лайфхаком, чтобы приготовить идеальный картофель на гарнир к основному блюду.

Есть два варианта подготовить картофель к жарке или запеканию:

Почистить картофель, порезать на кусочки схожего размера, закинуть в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Если кусочки небольшого размера, как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня, слейте воду и дайте картофелю немного остыть. Если кусочки достаточно велики, то проварите их не более 3-5 минут; Также нарезанные кусочки картофеля можно просто замочить в очень горячей воде в течение 3-5 минут.

Благодаря этому, картофель начнет готовиться раньше времени, а после окончательной термической обработки полуготового продукта, будет мягким в середине.

А уж для того, чтобы задать жареным картофельным ломтикам золотистой корочки, нужно:

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Жарить на сильном огне. Из-за того, что картофель уже полуготов, обжарить его можно будет в считанные минуты, а внутри он не останется сырым;

Жарить маленькими порциями. Так каждый кусочек будет прожариваться лучше, потому что будет прикасаться ко дну сковороды;

Не нужно часто перемешивать картофель. Если постоянно мешать ее, то корочка не успеет схватиться. К тому же, так увеличивается риск, мешая, поломать кусочки картофеля лопаткой. Перемешивать картофель во время жарки нужно 2-3 раза.

При запекании картофеля нужно выставить температуру 180-200 градусов и готовить к появлению хрустящей корочки. Если поставить температуру 150-160 градусов, можно добиться очень нежной текстуры пюре внутри и плотной корочки снаружи.

Отваривайте картофель перед жаркой или запеканием и удивляйте других своими блюдами. Приятного аппетита!

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