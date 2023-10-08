Карпатский маяк: что посмотреть на новой туристической точке - горе Цюхов

Махнуть за горизонт иногда просто необходимо. А как насчет вершины горы, где горизонт виден на 360 градусов с высоты башни в 15 метров. Эта замечательная локация называется Карпатский маяк, который установили на горе Цюхов год назад. Новинка Львовской области отлично подходит под пеший подъем, заезд на машине и велотур (обратно будет легче). Путь выбирайте сами, а мы расскажем обо всех возможных вариантах.

Откуда начинать путь

Если выбирать отличный прогулочный поход, то начать лучше с поселка Сходницы Львовской области. Через Масловецкий хребет в направлении Тустани, а как на двух третях дороги дойдете до развилки, поворачивайте налево, а не направо. Позаботьтесь о удобной одежде и обуви и посмотрите погоду, чтобы не захватило дождем неожиданно. В общем, подъем будет не слишком тяжелым, ведь горы Прикарпатья достаточно ландшафтно спокойны.

Машиной можно выбрать такой же путь. Сначала асфальтированная дорога, а за ней грунтовая, достаточно пригодная для шин.

Велопрогулку можно повторить по накатанной, или же начать с трассы "Стрый - Соколе", повернув на с. Нижняя Стинава и проехать 25 километров до конца поселка Оров, и последние 6 километров вас ожидает подъем. К сожалению запланированный проект "Велобескиды" оказался махинацией и, как сообщают украинские СМИ, по этому поводу возбуждено уголовное дело. Хотя по дороге вы увидите установленные знаки вело маршрута.

Что открывается на горе Цюхов

Цюхов Дил (или Цюхов Верх) высотой 931 метр, когда вы преодолели все преграды и налюбовались пейзажами по дороге, вас ожидает вишенка на "праздничном торте".

Смотровая башня прекрасно сконструирована, защищена при подъеме сеткой и на ее вершине развевается наш родной флаг. Конструкция имеет несколько смотровых площадок на разных уровнях высоты. Но если вы уже дошли до цели, подняться на 15 метров вверх будет только за радость. На последней смотровой площадке вас ждет ожидаемый подарок – обзор в 360 градусов на всю Львовскую область, а с хорошим зрением еще дальше. Кто будет иметь бинокль, выиграет суперприз.

Больше нет мест, чтобы одновременно увидеть Трускавец, Сходницу, гору Параска и долину реки Стрый. Прогулка не займет у вас целый день, так что вы можете добавить к ней еще украшения, о которых поговорим ниже, или спуститься обратно в другую точку. Например в деревню Оров (3 км). А любителям ходить долго подойдет идея пройти до Трускавца (еще 12 км), поэтому рассчитывайте свое время и силы. Путешествующие за рулем могут выбрать бесплатную лесную дорогу к верхним скалам Тустани.

Рядом с Карпатским маяком удобно сделана парковка для легковых автомобилей.

Что можно добавить к приключениям на горе Цюхов

Львовская область, как и наша с вами локация Карпатского маяка богата природными чудесами, которые следует включать в свои прогулки и развлечения.

Рафтинг

Сплавы по речке Стрый известны своей живописностью, спокойствием и безопасностью. Это одна из самых популярных локаций для рафтинга. Сплавы доступны в течение года и имеют интересную программу с жаркой сосисок и прохождением квестов.

Крафтовая грибовка "Боровик"

Кто на машине сможет легко включить в свой маршрут этот пещерный рай. Здесь можно не только увидеть, как должны выглядеть настоящие качественные шампиньоны, но и вкусно поесть разнообразные блюда из грибов, даже чипсы. На производстве проводятся интересные экскурсии и продаются вкусные сувениры. Экоферма расположена в городе Борислав, всего в полутора часах от Львова.

Деревянная колокольня в 43 метра

Между прочим – это самая высокая деревянная башня в Европе. На вершине под крышей находится звон памяти в который и по сей день можно ударить. Башня имеет смотровую площадку и металлическую лестницу, что придает уверенности в безопасности и помогает удобно добраться до пика.

Башня установлена на вершине горы Дил, недалеко от Старого Самбора. Башня со звоном имеет интересную историю и открывает живописные виды со смотровой площадки.

Радиостанция УПА "Афродита"

Чтобы отыскать эту уникальную и интересную локацию придется карабкаться на скале. Найти поселок Ямельница можно по дороге на Сходницу, окутанный в скалистые волны, словно когда-то с небес вместо дождя падали гигантские валуны.

Между валунами на холмах так же разбросаны дома без заборов. Чтобы попасть на радиостанцию нужно добраться до горы Ковбура. Легковой машиной под саму локацию не подъедешь, так что последние 30 мин придется пешком, или на внедорожнике.

Город-крепость Тустань

Всего в 8 км от Сходницы в поселке Урич можно заглянуть в период истории Киевской Руси. Сейчас это достаточно популярная локация среди туристов, поэтому не удивляйтесь разработанной инфраструктуре с сувенирными лавками, кафе и магазинами.

Гора Цюхов подарит вам действительно активный и впечатляющий отдых полный приключений, главное все продумать и не забывать о безопасности. Хорошее путешествие.