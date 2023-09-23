''Магический сад'' на певческом поле в Киеве. Осеннее событие, которое нельзя пропустить

Каждый год тысячи ценителей красоты и цветочных ароматов ждут нового проекта парка "Спивоче". И каждый год это что-то новое, уникальное, но такое же впечатляющее и ароматное.

В этом году проект стартует 22 сентября и отображает магических сказочных персонажей и мифических созданий, оберегающих Землю. Художники цветочных картин и скульптур уже приступили к активной подготовке и завезли 10 000 разноцветных хризантем для реализации шедевров.

"Цель проекта: Воспроизвести в проекте душевное состояние изменившихся украинцев, но продолжают жить и верить в лучшее светлое будущее страны и своего народа" - отмечается на официальном сайте парка "Спевоче".

По словам организаторов, посетителей ждет настоящая сюжетная история с добрыми и злыми героями. Голосом уникального проекта стал народный артист Украины, актер театра и кино Богдан Бенюк.

Кроме красивой магической истории, гости смогут отдохнуть и развлечься в детском батутном парке, на каруселях и аттракционах и вкусно поесть на фудкортах. Зоны релакса и отдыха помогут набраться сил на дальнейшие впечатления.

Купить билеты советуют онлайн, чтобы не стоять в большой очереди, ведь желающих посетить магическую сказку достаточно много.

Зарегистрироваться на событие и купить билеты можно на официальном сайте или в кассе парка "Спевоче".

Детальнее о событии можно узнать из социальных сетей Instagram и Facebook.

Стоимость взрослого билета – 200 грн, детского – 100 грн. Вход для представителей ВСУ, инвалидов I-III категорий и чернобыльцев бесплатный.

Адрес локации: ул. Лаврская 1, Киев