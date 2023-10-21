Новые правила для возвращения международных билетов от ''Укрзализниці'': что нужно знать

Кто еще не ознакомился с новыми правилами возвращения международных билетов от "Укрзализныци", могут попасть в довольно долгую и не очень приятную историю. Правила вступили в действие с 26 июля, о чем идет речь на сайте украинского железнодорожного перевозчика. Вернуть международные билеты онлайн теперь невозможно.

Что делать тем, кто находится на территории Украины или Польши и хочет сдать неиспользованный билет с условием возврата денег, рассказываем дальше.

Главные условия

Первое правило, которое нужно соблюдать, если хотите вернуть оплату за билет – это обращение в кассу не позднее чем за час до отправления поезда. Не важно, находитесь ли вы на вокзале в Украине или на польском вокзале.

Во–вторых, учитывайте время на очередь в кассе. То есть заявление на возврат средств в кассе не примут, если вы стояли час в очереди и не успели по правилу указанному выше.

Алгоритм действий для тех, кто в Украине

Если ваши обстоятельства изменились на поездку, вернуть свои деньги за билет вы сможете только в кассе вокзала лично, или через родственников или друзей.

Обращаясь лично необходимо иметь:

распечатанный форматом А–4 или электронный билет;

документ, подтверждающий ваше лицо (паспорт).

В кассе вы заполните заявление о возврате средств и укажете банковские реквизиты.

В случае, если вы отказываете через поручителя, представитель должен иметь следующие документы:

распечатанный билет в формате А-4;

документ, подтверждающий личность обратившегося в кассу;

доверенность (произвольная) от лица, являющегося владельцем билета;

заявление на возврат, где указаны банковские реквизиты, по которым был оплачен билет.

Пример доверенности, которую должен предоставить владелец билета обращающемуся в кассу:

"Доверенность. Я ФИО, номер ИНН, паспорт серия №, кем выдан, дату выдачи паспорта, проживаю по адресу: город, улица, номер дома и квартиры.

Этой доверенностью уполномочиваю: ФИО, номер ИНН, паспорт серия №, кем выдан, дату выдачи паспорта, проживает по адресу: город, улицы, номер дома и квартиры, получить средства за неиспользованный проездной документ.

Как действовать украинцам, находящимся на территории Польши

Если вы оказались в такой ситуации, помните:

вы можете также предоставить право своим родственникам, друзьям или знакомым обратиться в кассу на вокзалах Украины и решить этот вопрос за вас. Документы, которые нужно иметь представителю, указаны выше;

Вы можете обратиться лично в кассы на вокзалах Польши и сообщить о возвращении билета. Билет должен быть распечатан, чтобы представители перевозчика могли поставить на нем соответствующие отметки о возвращении. С этим билетом с отметками вы будете иметь право в течение 6 месяцев обратиться в претензионный отдел в Украине для возврата средств за неиспользованный проездной документ.

Как обратиться в претензионный отдел в Украине

Обратиться вы должны в письменном виде вложив в конверт заявление на возврат средств за неиспользованный проездной документ и сам документ с отметками, которые вам сделали на вокзале Польши.

Адрес претензионного отдела: г. Киев, 01032, бул. Шевченко 38/40 с пометкой на конверте "Претензионный отдел".

Чем обосновано решение

В своем же сообщении "Укрзализныця" разъяснила, что таким образом пытается бороться с перекупщиками, из–за которых тяжело купить билеты на популярные международные рейсы. Пока меры касаются только международных рейсов и никак не затрагивают правила возвращения билетов на внутренние рейсы в Украине.