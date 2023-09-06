Осенний листопад в Одессе. Где искать самые колоритные фоны и ''желто-красный интерьер'' для уютных прогулок

Природа дарит нам множество состояний души, которые мы с удовольствием подхватываем и проживаем. Осень очень чувствительная пора, но иногда находиться в меланхолии тоже полезно. Главное найти в этом суть и приспособить настроение к своей повседневной жизни. Прогулки полезны в любое время года, а красивые и разноцветные прогулки точно пойдут на пользу. Захватите зонт, он пригодится вам для ярких осенних фото в Одессе.

Парк Победы

Идеальное место, в котором каждый найдет свою романтику. Будь то прогулка с чашечкой кофе, романтическая встреча с любимым человеком или живописная фотосессия. Многие желто-багряной растительности, пруд, мостики и уединенные уголки делают эту локацию хорошей для многих замыслов.

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Дача Морозли

В осенний фон добавляется архитектурная красота. Расположение недалеко от центра города делает локацию удобной и привлекательной для времяпрепровождения и съемок. Здесь можно посидеть в тишине с книгой, захватив плед и корзину с фруктами или пополнить свой инстаграм осенними бумерангами и риллсами.

Адрес локации: Лидерсовский бульвар, 13.

Закрытый атмосферный двор

Если попасть на улицу Гоголя 9, увидите ворота, ведущие прямо в колоритный одесский уголок. Обычно ворота закрыты, но можно договориться о проходе.

Густая лоза, опплевшая все стены внутреннего двора, создает просто очарованную сказочную атмосферу, меняя цвет своего наряда. А большое зеркало, которое висит на одной из стен здания, придает мистичность и привлекательное зазеркалье.

Сплющенная реальность

Проходом через портал служит лавка художников в Пассаже. Вы попадете на самую узкую улицу Одессы, украшенную цветной дверью и фактурными стенами. Под вечер эта локация приобретает "фонарную магию" и становится мистической и обольстительной.

Набережная на Ланжероне

Осень касается своим настроением и моря. Оно меняет не только оттенки, но и настроение. Поэтому осенние фото на этой локации получаются будоражащими и бурными. Толпа чаек, охотящихся на рыбу у берега, – станет дополнительным элементом, который будет передавать замысел и объем картины.

Замок Монстров

Прихватите с собой пару оранжевых тыкв и заостренные накладные зубы. Когда осень приобретает краски, эта локация становится идеальной для подготовки фото контента к Хеловину. Замок имеет второе название – Дача Анатра и располагается на Французском бульваре, 28. Внутрь усадьбы также можно попасть, а вечерняя подсветка фонарями делает атмосферу еще более мистической, накладывая тени и делая колорит акцентированным.

Ботанический сад

Как без него, вымощенные дорожки с оранжевыми арками станут вашими фаворитами для романтических осенних прогулок и уединенно-интимных фото. Здесь вы сможете добавить яркие и веселые цвета с помощью цветущих осенних растений и чувствовать себя комфортно как в уединенной меланхолии так и в шумной компании друзей.

Парк санатория "Аркадия"

Декораций в этом парке для вашей насыщенной осенней фотосессии или яркой прогулки очень много. Ведь парк содержит фонтаны, скамейки, миниатюрные достопримечательности и много перекрашенной "горячей" растительности. Архитектура старинных построек особенно прекрасна после дождя, когда серые стены приобретают более насыщенный цвет.

Парк расположен по адресу: Французский бульвар, 40.

Помните, что дождь и легкая прохлада не повод сидеть дома. Пропустите красоту осени через себя и объектив фотоаппарата в осенней Одессе.