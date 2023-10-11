Путешествие под землю. ТОП 6 самых интересных пещер в Украине, которые стоит посетить

Подземные миры всегда привлекают тех, кто любит удивительные путешествия. Ведь природа талантливый художник и его шедевры неповторимы. Под землей она создала отдельный мир, исполненный тайн и сокровищ. Пещеры испокон веков служили не только убежищем и жильем для человека, они были и являются удивительными сокровищницами в которых человек научился добывать материалы, драгоценные камни и ресурсы для улучшения своей жизни. Сегодня мы устроим экскурсию по интересным пещерам в Украине, в которых непременно будет что увидеть и чем заняться. Это замечательные таинственные локации для ваших семейных или одиноких путешествий с большим количеством впечатлений.

Пещера Атлантида

Этот подземный трехэтажный мир, второй по красоте в Европе, расположен у села Завалье Хмельницкой области. На невероятной плоскости в 4440 м2 разместились отдельные залы, галереи, коридоры, этажи, гроты, образующие невероятные живописные пейзажи и локации для уникальных фотоснимков. По всему периметру можно увидеть большое количество кристаллов, более 10 отдельных видов.

Пещера Атлантида входит во многие интересные туры, и является прекрасным активным видом отдыха, для тех, кто любит карабкаться, ходить и не боится запачкаться. В рамках экскурсий вам выдается снаряжение, а путешествие проходит под руководством опытного гида-спелеолога. Так что вы узнаете много интересных историй и большое количество информации о подземных лабиринтах. Туры обычно стартуют из г. Каменец-Подольский и Хмельницкий. Добраться до пещеры можно и самостоятельно на авто. От Каменца-Подольского расстояние 25 км.

На сайте хмельницкого спелеоклуба "Атлантида" можно узнать больше о школьных турах.

Пещера Оптимистичная

Занесена в книгу рекордов Гиннеса, пещера Оптимистичная самая длинная в Евразии (250 км) и занимает второе место по длине в мире. В ее галереях расположен подземный арт-музей, а также минералогический музей. Путешествие будет интересное и долгое. Экскурсии здесь возможны только в сопровождении опытного спелеолога, ведь заблудиться здесь не слишком привлекательная перспектива.

Пещера имеет подземное озеро и маршрут Радио Люкс, туры которые стали самыми популярными на сегодня. Если вы не готовы к серьезной нагрузке можно выбрать тур легче, не переживайте впечатления от уровня не уменьшаются. Устройте обед в пещере на невероятной глубине и протиснитесь в узкие ходы ради неповторимых видов. Во время тура вам выдадут специальное снаряжение и научат правилам безопасности, расскажут интересные истории и многое о ценности сокровищ пещеры Оптимистическая.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте пещеры Оптимистическая.

Место расположения: с. Королевка, Тернопольская область.

Пещера Мельницы

Испытание для своей смелости можно устроить в пещере Мельницы, расположенной вблизи с. Залесье Тернопольской области. Ходы гипсовой пещеры имеют протяженность 48 километров и высокий уровень сложности прохождения. Температура внутри не поднимается более 10-11 градусов по Цельсию и влажность достаточно высока.

Живописность пещеры состоит из гипсовых кристаллов разных форм, окраса и размеров. Когда–то пещеру покрывало море, поэтому внутри остались следы морской жизни и подводного интерьера. Пещера имеет несколько отдельных залов:

зал "Сказка". Здесь расположено невероятное количество кристальных сталактитов самых фантастических форм;

зал "Летучая мышь". Камни, которые светятся в темноте, и каменные веселые горки для катания;

зал "Рогатина". Мастер-класс по лепке глины, и замечательный замок вылеплен спелеологами.

Туры в пещеру Млынки проводит много тур клубов, приблизительные цены и условия можно посмотреть на сайте тур клуба Тернополь.

Место расположения пещеры Млынки: Чертковский район, Тернопольской области.

Пещера Хрустальная

Локация отлично подходит для тех, кто только начинает интересоваться подземным миром. Пещера Хрустальная полностью электрифицирована и оборудована для туристов. Воздух в залах довольно сухой и вам не придется карабкаться или пролезть сквозь узкие щели. Разве что захватите что-нибудь тепленькое, ведь температура не поднимается выше 10 градусов по Цельсию.

Посещать пещеру Хрустальную можно в течение всего года. Экскурсии очень интересны: стены пещеры гладко отшлифованы морем и имеют темные цвета, а воздух ионизирован, что сводит на нет развитие патогенных организмов. Даже болото в пещере минерализовано, поэтому локация имеет хорошую перспективу лечебного места. Экскурсия в пещере обычно длится 1,5 часа, а у пещеры расположены заведения питания. Так что ваше путешествие в пещеру Хрустальная будет не только интересным, но и достаточно комфортным и не дорогим. Стоимость одного взрослого билета составляет 50 грн.

Детали экскурсий можно узнать ЗДЕСЬ.

Место расположения: с. Кривче, Тернопольская область.

Пещера Вертеба

Прекрасная подземная страна, имеющая несколько уровней сложности, а потому подходит как для семейного посещения, так и для экстремальной спелеологии. На территории пещеры открыт музей трипольской культуры, которій интересно посетить школьной группой. Ходы электрифицированы, поэтому проходить достаточно комфортно.

Потолок пещеры густо покрыт сталактитами, что заставляет все время смотреть вверх, пока не поверишь в исправность этой картины. Пещера доступна в рамках туров.

Место расположения: с. Бильче-Золотое, Тернопольская область.

Пещера Озерная

Подземное царство имеет вертикальный вход глубиной 18 м. Но пусть вас не пугает спуск, ведь все экскурсии проводятся под наблюдением профессиональных спелеологов. Внизу вас ожидает 130 км живописного лабиринта Голубых Озер.

Пещера уникальна своими ландшафтами и артефактами, найденными при исследовании лабиринтов. Локация условно поделена на несколько районов по уровням сложности передвижения. А также разделена на залы, каждая из которых имеет свои достопримечательности для туристов. Самыми популярными подземными озерами стали Капитан Немо и Неждане. Передвижение по некоторым коридорам пещеры осуществляется с помощью надувных лодок, что становится еще одним впечатлением и опытом под землей.

Побывать на экскурсии в Озерной пещере можно только в составе спелеологической группы. Вход в подземелье для случайных посетителей закрыт на замок с целью безопасности. Теплая одежда как всегда актуальна для погружения под землю, а все необходимое снаряжение вы получите во время подготовки путешествия.

Место расположения пещеры Озерная: рядом с. Стрелковцы, Борщевского района, Тернопольской области.