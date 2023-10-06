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Путешествия Киев – Одесса. Лучшие повороты с трассы для автомобильного путешествия

Анна Веселова - Соловонюк

Путешествия Киев – Одесса. Лучшие повороты с трассы для автомобильного путешествия

Раскрываем секреты известной Одесской трассы. Куда повернуть, что посмотреть и как превратить обычную дорогу в 12 часов в интересный отпуск в несколько дней. Наполняем жизнь положительными и прекрасными эмоциями, чтобы иметь силы бороться дальше.

ПАРК "КИЕВСКАЯ РУСЬ", ВАСИЛЬКОВ

Путешествия Киев – Одесса. Лучшие повороты с трассы для автомобильного путешествия

Первый интересный и очень колоритный поворот уже в 40 минутах от столицы. Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" – Центр культуры и истории Древней Руси. Это воспроизведение культурного и архитектурного образа Детинца Киева V–XIII веков в его исторических размерах, занимавшем площадь 10 га, и атмосферы Киевской Руси, с использованием всех имеющихся сегодня научных знаний.

На территории парка проводятся куча мастер-классов, фестивалей и мероприятий. В свои развлечения на территории парка можно включить полет на воздушном шаре, средневековое сафари, княжеский пир и т.д. На территории парка есть отель, чтобы вам было удобно насладиться всеми локациями без спешки.

Вход на территорию парка стоит: взрослый – 150 грн, детский – 80 и 100 грн (выходные).

Подробнее об экскурсиях можно узнать на официальном сайте парка "Киевская Русь".

Адрес на Google map.

ДЕНДРОПАРК "АЛЕКСАНДРИЯ", БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Путешествия Киев – Одесса. Лучшие повороты с трассы для автомобильного путешествия

Если ваше путешествие выпадает на раннюю осень или весну – это обязательный поворот в вашем путешествии, хотя в снегу сказочность не угасает. Живописные ландшафты, невероятные уникальные растения и локации, пейзажные смотровые площадки и красота перед глазами.

Вы можете кататься по тропам парка в карете конного экипажа, есть мороженое и сделать семейную фотосессию.

Актуальную стоимость билетов и экскурсий можно посмотреть на официальном сайте дендропарка Александрия.

Адрес на Google map.

БУЦКИЙ КАНЬОН, БУКИ

Путешествия Киев – Одесса. Лучшие повороты с трассы для автомобильного путешествия

Буцкий каньон часто сравнивают со Швейцарией и норвежскими фьордами. Каньон начинается от моста в селе Буки Черкасской области. Рядом с мостом – плотина старой гидроэлектростанции высотой около двух метров. Плотина и чуть дальше узкое, пороговое русло реки Горный Тикич образуют водопад водоворот. Наиболее интересен он весной, во время полноводья. Летом вы можете застать как полноценный водопад, так и почти пересохшее русло – зависит от наличия дождей.

Наряду с каньоном можно захватить еще одну локацию – это руины старой ГЭС. В конце каньона нет возможности перейти реку, для этого нужно будет вернуться к ГЭС и перейти по камням – тогда по левому берегу можно будет выйти к дороге и по ней – обратно к мосту.

На территории каньона можно остаться на ночь в палатках на территории кемпинг зоны, или в гостинице "Буцкий каньон" и гостевом доме "На каньоне".

Чтобы не заблудиться по дороге в другую одноименную деревню, воспользуйтесь нашими координатами на Google map.

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК "СОФИЕВКА", УМАНЬ

Путешествия Киев – Одесса. Лучшие повороты с трассы для автомобильного путешествия

Этот парк просто центр приключений и пейзажных путешествий. Парк делится на пять частей: южную, центральную, восточную, западную и северную части. Если хотите больше развлечений вам до центральной и восточной частей.

Вы сможете прогуляться по Английскому парку, перейти по Венецианскому мосту, совершить прогулку по Елисейским полям и все это не выезжая за границу. В парке есть 4 больших пруда, на одном из которых курсируют челноки, которые проведут вас везде пещеры.

Территория парка достаточно велика, так что выделите на прогулку не менее полудня, а лучше остаться хотя бы в день. В парке есть все необходимое от отеля до ресторанов.

Стоимость билетов и экскурсий можно посмотреть на официальном сайте парка Софиевка.

После такой живописной дороги хочется только одного – продолжить свои впечатления. И вы с легкостью сделать это с нашим обзором "Осенний ноябрь в Одессе" (изменить ссылку сайта) и "Где искать украинскую Венецию". (изменить на ссылку сайта)

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