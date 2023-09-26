Секреты Дома с Химерами. Что находиться между орлом и львом в современной Малой резиденции Президента Украины

Мистическое сооружение в Киеве, не имеющее себе равных и похожих по всему миру, вызывает много сплетен и легенд. Однако здание имеет достаточно четкую историю, подтвержденную документами и подписями.

Кто хочет окончательно отличить сплетни от действительности, придется попасть внутрь. Это нелегко сделать, но все возможно. Записаться на экскурсию можно, но придется ждать несколько месяцев, пока вам придет приглашение. При этом вы должны предоставить все свои паспортные данные для проверки и обязательно захватить документы с собой на экскурсию. А мы откроем вам несколько секретов, которые не так легко заметить непридирчивому глазу.

С чего все началось

В начале XX века Козье болото осушили под застройки и остался, непригодный с виду, кусок земли на утесе. Он был выставлен на аукцион по сниженной цене.

Но по одной из версий трое архитекторов, включая Владислава Городецкого, поспорили, что известный архитектор не сможет ничего построить на этом участке. Срок был два года, а Городецкий вышел не только победителем, но и создал шедевр, который теперь знают почти во всем мире.

Окончательно здание было окончено в 1903 году, и сам Городецкий поселился на четвертом этаже. Остальные помещения сдавались в аренду.

Но капризы творческих людей трудно понять и в 1912 году архитектор заложил свой гениальный дом, ради того, чтобы отправиться на сафари в Кению. Вернуть свой дом он так и не смог, и Химеры получили очередь новых владельцев.

Дом сильно пострадал в послевоенный период, когда в его стенах существовала больница, причудливые постройки стали просто отваливаться от стен. Благодаря решению перенести Малую резиденцию Президента в Дом с Химерами, здание и отделка были реконструированы, и произведения искусства сохранились до сих пор.

Что находиться между орлом и львом

Интересным фактом является то, что на фасаде здания изображены живые и целые химеры, а в середине словно охотничьи трофейные части. Так вот все химеры и их части были исполнены по заказу итальянским скульптором Элио Саля, по эскизам Городецкого.

Именно автограф известного скульптора был размещен на изображении битвы между орлом и львом.

Вся скульптурная отделка дома выполнена из бетона. Исследователи считают, что это служило рекламой новому материалу, а не являлось творческим замыслом.

Еще несколько интересных фактов

Существует мнение, что именно дом с Химерами вдохновил Булгакова на создание таких персонажей как Воланд и Азазелло в романе "Мастер и Маргарита".

Если посмотреть на дом с улицы Банковой, он будет иметь 3 этажа, но противоположная сторона показывает целых 6 этажей. Эта иллюзия возникает благодаря перепаду высот.

Дом имеет форму куба, а благодаря высокому парапету кажется, что здание не имеет крыши.

Для укрепления дома понадобилось 50 бетонных свай.

Химеры, которые останутся только в ваших воспоминаниях

Дело в том, что даже попав на экскурсию, сфотографировать дом вы сможете только снаружи, внутри съемка запрещена. Даже телефоны будут оставлены в камерах хранения. Поэтому смотрите как можно лучше, если вы тот счастливчик, которому прислали приглашение присоединиться к группе из 10 человек. Стоимость входного билета стоит 400 грн, но то, что вы увидите внутри 100% того стоит.