Старые бункеры и катакомбы: объекты Украины, о которых вы и не слышали, а они становятся все популярнее

Кому не хочется заглянуть в секретные бункеры, лаборатории и катакомбы? Все что неизвестно – будоражущие и заманчивое, а все, что имело табличку секретно – еще более заманчиво.

Военные локации, которые стали доступными для туристов в нашем списке: очень заманчивых мест в Украине.

Таракановский форт

Еще во времена Царской России для укрепления границы с Австрией на территории современной Ровенской области был создан военный объект. На локации біло все необходимое для жизни гарнизона, от пекарни до медицинских помещений. Церковь также была одним из главных атрибутов существования войска на территории форта. Но уже во время 1 Мировой войны постройки потерпели большие разрушения и форт был покинут. Несколько этажей и большие масштабы сооружения среди чащи леса поражают и привлекают туристов.

Одесские катакомбы

Вход в Одесские катакомбы расположен недалеко от Железнодорожного вокзала и в центре Одессы. А поселок Нерубайский, возле города, также имеет свои подземные лабиринты. Это достаточно интересное место под землей, которое следует исследовать только в рамках экскурсий с опытными археологами – проводниками. Некоторые лабиринты спускаются на 25 метров под землю, а температура у них не поднимается выше +14 градусов по Цельсию.

Радиолокационная станция "Дуга"

Сооружение, которое было запущено всего за год до известной катастрофы на ЧАЭС, еще одно название этого объекта Чернобыль 2. Имея 150 метров в высоту и 800 метров в длину ЗГ РЛС "Дуга" служила для обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет.

К этой локации проводятся экскурсии, но подходить близко нельзя. Ибо сооружение до сих пор излучает сверхурочную радиацию.

Станция "Памир"

Эта локация привлекает не только как военный объект. Здесь невероятные виды, открывающиеся с высокогорья и дарящие отдых среди живописной природы.

Разгар войны стал толчком для создания радиолокационного объекта, который являлся глазами, контролировавшими территорию от турецкого побережья до Балтийского моря.

Учитывая погодные условия и нюансы ландшафта, рабочие помещения были сделаны в форме шаров и полностью автономны.

Сегодня это достаточно популярная локация для туристов. Ее можно увидеть даже в клипе Джамалы на песню "1944".

Станция ионосферных исследований

Город Змиев на Харьковщине знаменит своим заброшенным военным объектом со времен Советской власти. Большой исследовательский институт в области физики околоземного космического пространства расположен именно под Харьковом. Оборудования, которые были покинуты на месте, просто впечатляют. То, что сейчас можно унести в руках, тогда достигало 25 метров в диаметре. Это очень интересный объект, который ярко показывает технологический скачок, а еще превозносит ученых, которые стали фундаментом для будущего, которое у нас сегодня есть в мире технологий. Поговаривают, что здесь занимались атмосферным оружием, сделайте выводы самостоятельно, посетив этот объект после победы, когда объект будет до конца рассекречен.

Туристическая область в Украине может удивить многими необычными турами. Если вы любите приключения и исследования, вам понравится на этих рассекреченных локациях.