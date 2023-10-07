ТОП 5 крутых маршрутов для путешествия по Украине в любое время года

Путешествия прекрасно помогают в борьбе со стрессом, а хорошие путешествия наполняют силами и энергией для дальнейшей работы. Мы подобрали беспроигрышные варианты маршрутов по Украине, которые вы можете воплотить в любые выходные в течение года. Итак, если ваш уик-энд – спонтанность – маршруты будут уже под рукой.

Ужгород – Невицкое – Мукачево – Чинадиево

Вместите путешествие в один день. Однако это будет очень насыщенный и позитивный день. Если вы не живете в Ужгороде, захватите еще немного уик-энда, чтобы насладиться красивым городом. Протяженность вашего пути от Ужгорода составит около 80 км.

Находясь в Ужгороде, начните с краеведческого музея. Бывшая крепость, в стенах которой расположился музей, сама по себе очень привлекательная достопримечательность. Здесь вы узнаете много интересного и полезного. Затем, выпив чашку ароматного кофе в великолепных кафе города отправляйтесь в село Невицкое. Если вы машиной, то это займет у вас не больше 25 мин.

Между селами Невицкое и Каменица вас ждет достопримечательность, которая имеет трагическую историю и печальную реальность. Это руины замка Анны из рода Другетов. По легенде Анна недолюбливала молоденьких девушек и даже приносила их в жертву. Но печальный период оставим в прошлом и будем наслаждаться декорациями, прекрасными в любую погоду.

Мукачевский замок Паланок станет вашей следующей остановкой. Это красивая отреставрированная архитектура и большое количество сокровищ и артефактов внутри. Чтобы хорошо все рассмотреть, рассчитывайте на четырех часовую прогулку. Однако пообедать вы сможете точно по–королевски.

Всего 12 км и вы в Чинадиево возле романтической крепости "Сент-Миклош". История, которая разворачивалась в стенах этой величественной крепости стоит экранизации, и вашего времени, чтобы узнать о смелости и любви, которой была наделена хозяйка замка Паланок Илона Зрини.

Романтика будет тянуться шлейфом по вашему дальнейшему маршруту, который будет проходить вдоль реки Латорицы и достигнет своего пика через 15 мин у подножия Карпат. Побудьте немного среди тихой живописной природы, которая наполнит вас силой и жаждой жизни.

Батурин – Тростянец – Сокиринцы – Качановка

Прекрасный маршрут, чтобы отдохнуть семьей, передать детям идентичность своего народа и насладиться дворцами Черниговской области. Ваш маршрут составит около 143 км.

Начинать рассматривать Батурин стоит с историко-культурного парка "Гетманская столица". Дворец Разумовского, Воскресенская церковь, цитадель Батуринской крепости прекрасно реконструированы и интересно обустроены. Здесь часто проходят фестивали и различные развлекательные мероприятия, настоящие битвы. впечатление прогулки и пикник на берегу реки.

Тростянец приготовил для вас удивительную прогулку по дендрологическому парку. Уникальные деревья и растения, живописные тропы и пейзажные берега у прудов. Когда вдохновляетесь чистым и свежим воздухом отправляйтесь дальше в село Сокиринцы. Родовое имение Галаганов насчитывает 60 комнат и имеет большую парковую зону с готическим мостиком.

Оставьте силы и время для Качановки, ведь вас ожидает прекрасный дворец с королевской парковой зоной и выходом к реке. На этой локации закончится память телефона, ведь это просто невероятный тандем природы и талантов человека.

Винница – Тульчин – Буша

Преодолев всего 90 км пути можно увидеть популярные достопримечательности, уникальный скальный храм и насладиться живописными прогулками.

Винница полна местами, где следует побывать и какие следует увидеть. Так что не бегите из города, не разглядев музей Николая Пирогова, музей ретро-техники и старую водонапорную башню в центре города. Для вечерней прогулки в теплое время подойдет певучий фонтан и водонапорная башня в свете разноцветных фонарей.

Дворец Потоцких в Тульчине поражает не только размахом. В его стенах находится выставка античного и европейского искусства. А королевское убранство дворца имеет позолоту, уникальную лепнину и мрамор.

Буша откроет для вас храм язычества, расположенный прямо в скале. Сохранившиеся на стенах надписи и рисунки расскажут о древних обрядах и культуре, окунутся в верования и приметы.

Урич – Разгирще – Бубнище

Эта живописная прогулка в 100 км лучше подходит для весны, лета и теплой осени. Скалы, обрывы, смотровые площадки и пейзажные реки.

Первое, что вы сможете осмотреть – это форт Тустань, который находится рядом с поселком Урич. Популярная локация все больше привлекает туристов и входит в ТОП 10 инстаграмных локаций Украины.

Горячее полно не менее уникальными местами, такими как: жилье кроманьонцев и скальный монастырь. Пещеры, начавшие свою историю еще до нашей эры, сохранили артефакты древней жизни.

Дойдя до Бубнища вы увидите скалы Довбуша. Они возникли на изломе тектонических плит, поэтому местность здесь полна магической энергии и легенд. Путешествуя по пейзажным тропам рассчитывайте время, и подготовьте заранее место ночлега.

Каменец-Подольский – Кривче – Хотин

Чтобы насладиться сполна этим впечатляющим маршрутом, освободите целый день, а лучше два дня. Здесь на вашем пути встретятся самые величественные замки и крепости, которые прекрасно сохранились до наших дней, и чем интересно занять ваш уикенд.

Город Каменец-Подольский хранит жемчужину замков Украины – Каменец-Подольскую крепость. Величие и красота застройки видны еще на подъезде к замку. Здесь проходит множество различных экскурсий, дегустаций и мероприятий.

И всего в 5 километрах в селе Кривче вы найдете еще одну локацию, которая поразит и запомнится навсегда. Хрустальная пещера имеет сокровища и природные прелести удивительной красоты. Длина пещеры составляет 40 метров, но туристы, которые любят свет и комфорт, могут пройти всего 3 км. Но этого вполне достаточно, чтобы понять красоту и уйти в полном восторге подземным миром. У пещеры есть где перекусить, чтобы вы смогли продолжить свое путешествие.

Хотин подарит одно из 7 чудес Украины, известное во всем мире, Хотинскую крепость. Это сооружение погрузит во времена Киевской Руси и подарит живописные виды из своих башен.

Путешествовать по Украине – это интересно и познавательно. Не забывайте о безопасности и получайте много приятных впечатлений с нашими уникальными маршрутами.