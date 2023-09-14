Три Национальных парка Украины, которые вы можете посетить прямо в эти выходные

Как долго вы не были наедине с природой? Однако это важно – позволить себе отдохнуть среди тишины, относительной безопасности и красоты. И я сейчас не о походе в ближайший парк, потому что это на самом деле не имеет такого сильного эффекта на психику, как отъехать от города, почувствовать масштабность пространств и не видеть никаких преград перед глазами, только далекий горизонт.

Предлагаем вам терапию выходного дня в Национальных парках и заказниках Украины, которые открыты и относительно безопасны для отдыха.

Национальный дендрологический парк "Софиевка", г. Умань

Прогуливаться по 180 гектарам живописной и ландшафтной прекрасной природы можно целый день, а то и несколько дней.

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Вы можете прогуляться по Английскому парку и перейти реку Каменку по Венецианскому мостику. Пройтись вдоль Елисейских полей и заглянуть в грот "Зеркало Дианы" и совершить незабываемое путешествие на лодке по подземному царству Аида. Длина подземного канала составляет более 211 метров, а ширина 3 метра.

Созданный в стиле римских и древнегреческих мифов, парк насыщен впечатлениями и приключениями, которые запомнятся и детям и взрослым. Не забудьте захватить с собой карту парка, чтобы не заблудиться и быстро добираться до интересных локаций.

Также учтите, что парк разделен на две части: старая Софиевка и Новая Софиевка, они имеют два разных входа и отдельную оплату.

Вход на территорию и Старой Софиевки и Новой стоит по 100 грн. для взрослых и 50 грн. для детей. Билеты онлайн можно удобно приобрести на официальном сайте парка "Софиевка" и посмотреть в галерее живописные виды и развлечения, которые ждут вашего приезда.

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Национальный природный парк "Дерманско-Острожский", Ровенская область

Ориентиром для вас будет город Острог, он удобнее всего для ночевки, перекусов или сборки рюкзака, перед посещением очень большой и интересной природной зоны. В городе расположена и администрация Национального парка (пр–т Независимости, 9), где вы можете узнать больше о турах, маршрутах и посещениях локации. В национальном парке разработаны 3 экологические тропы, пеший туристический маршрут и велосипедный маршрут.

Вы сможете увидеть и посетить: водоемы, замки, ландшафтные леса и смотровые площадки; узнать много интересного из истории региона и местных достопримечательностей. Река Збитинка, Бущанское болото, урочище Ольхава, Острожский замок, Новомалинский замок, Острожская академия, старинная мельница и мосты – войдут в вашу двухдневную прогулку по экологической тропе "От Волыни до Подолья"

Актуальные цены на походы, туры и экскурсии можно узнать на официальном сайте Природно-заповедного фонда Украины.

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Киверцовский Национальный природный парк "Цуманская пуща", Волынская область

Волынь природно и духовно богатая местность Украины. Киверцовский Национальный парк имеет огромную биологическую ценность и хранится как большое сокровище, подаренное природой. Прогулки здесь всегда интересны и насыщенны, ведь животный и растительный мир здесь уникален и удивителен. Дубы, которым более 700 лет, виды животных, занесенных в Красную Книгу, неповторимы ландшафты – все это сделает ваши выходные очень приятными.

По парку организовано 14 пешеходных, конных и водных экскурсий, зимой здесь работает резиденция Святого Николая. На территории парка есть отель, чтобы отдохнуть несколько дней было удобнее. Возможен кемпинг и самостоятельное посещение парка.

Администрация парка располагается в г. Киверце (ул. Вишневецкого 3 А), заказывать экскурсию нужно хотя бы через неделю.

Подробности маршрутов смотрите на сайте Природно-заповедного фонда Украины.

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