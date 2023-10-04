Впечатлите свой Instagram беспроигрышными осенними локациями по всей Украине: список

С этими локациями вы получите множество подарков. Живописные фоны, новые места для путешествия, незабываемые впечатления путешествия и великолепное настроение. И этого вы еще не начали фотографировать. Мы подобрали для вас беспроигрышные варианты для WOW фотографий в самых известных уголках Украины.

Киевская Сахара

Это место бескрайних фото песков и голубовато-белого неба. Вы не поверите, что такое возможно в мегаполисе, но пустыня действительно существует. Пустыня условно поделена пополам деревьями, а по бокам расположены два карьерных озера.

Вы сможете добавить к декорации квадроциклы, да еще развлечься.

Добраться до песчаных дюн можно от метро Позняки или Осокорки. На Позняках зайдите за гипермаркет "Метро".

Киевский водопад

Если в предыдущей локации фоном служит песок, то на этом просто невероятное количество воды, стремительно падающей с обрывов. Водопад находится на территории парка, поэтому красота природы здесь невероятна.

Место находится у Столичного шоссе в лесном массиве, поэтому путь лучше проложить заранее, чтобы не бродить. Ориентиром станет метро "Выдубичи". От станции нужно пройтись пешком, что займет пол часа времени. Перейдите на левую сторону Столичного шоссе (если смотреть в сторону выезда из столицы, ближе к Днепру) и идите примерно 2 километра к окрашенному забору. В нем необходимо найти вторую по счету от начала калитки и зайти на охраняемую территорию. Попав в урочище "Поколите", получите доступ к открытой части канала. Если идти вдоль его русла, попадите в водопад.

Белые Фосфатные горы в Киеве

Чтобы добраться "заснеженного" места в любое время года, стоит отъехать всего 19 км от областного центра в селе Рубче. Именно здесь находится нереальная локация, которая была реально создана людьми. Белый фосфогипс, который вывозят сюда с предприятия "Ривнеазот" образовал белые холмы, в середине которых находится желто-изумрудное озерко. После таких фото вам могут обвинить в использовании фотошопа, но это абсолютная реальность. И не пугайтесь отходов, безопасность подтверждена доцентом кафедры экологии НУВХП Иваном Зеленским – говорится на странице издания RIVNE.

Если вам надоили попсовые и популярные локации – это место уникальное и неповторимое.

Теплоход на Тернопольском озере

Двигающаяся локация, даря вам ежеминутно новый фон. На такой фотосет заявляют только профессионалы, потому что нужно быстро и удачно ловить момент. Или воспользуйтесь лайфхаком и нажмите на миллион фото, чтобы выбрать лучшие.

При этом осенняя оранжевая пора лучше всего подходит для яркого фонового окраса темной воды.

Скала – председатель Чацкого на Житомирщине

С каким упоением мы смотрим на фото, где на краю скалы развиваются события и замыслы. Эта скала в Житомире сможет подарить немного экстрима и адреналина для живых и насыщенных фото. Расположение у реки Тетерук добавит в фото игривой воды, а местная растительность, окрашенная в осень, сможет передать чувственность настроения.

Будьте осмотрительны и осторожны на крутой локации, и не ходите на скалы после дождя или осадков.

Добраться до скалы не трудно, ведь прямо от железнодорожного вокзала ходит маршрут 25 или троллейбус 15. Выйдите на остановке "Монумент Славы", далее через Водопроводный переулок в Шодуаровский Парк, а там перейти реку через мост, где также выходят замечательные фото.

Дом с виноградом в Виннице

История этого дома, как и винограда началась одновременно. Правда, три построенных этажа винограда удалось догнать не сразу, но результат просто ВАУ. Жительница этого дома смогла распознать ценность своего дома и уже сознательно превратила его в фотолокацию, где теперь мечтает побывать каждый, чтобы оставить впечатляющие фотографии в своей ленте.

Вы найдете эту локацию по адресу: город Винница, микрорайон Замстя, улица Стеценко.

Винницкие Мальдивы

Местные жители села Черепашинцы, Калиновского района, Винницкой области, не стремятся побывать на Мальдивах, потому что имеют свои. Голубая лазурь водоема, образовавшаяся на месте прежнего карьера, просто ослепляет глаза. Мягкий, нежный песок пляжей отлично подчеркивает богемность локации. Поэтому фотографии получаются здесь безгранично красивыми и насыщенными, без всяких фильтров. А еще одним плюсом является наша, а не тропическая природа, потому что покрасить пальмы в желто-багровые цвета – это сложная задача. Чего не скажешь о нашей мастерице осень, которая с легкостью превращает насыщенную зелень в горящий фон.

Терраса-кабриолет во Львове

Трудно выбрать одну локацию в городе, когда они ждут тебя по каждому углу. Львов очень насыщенный город по привлекательным уголкам для фото контента. Но мы нашли такое, где можно по-настоящему ощутить всю атмосферу старинного города, глядя на его колоритные пики и красно-зеленые верхушки наравне крыш.

Найти во Львове ресторан "36 по" не трудно, для этого есть Google map, а вот забить себе место на крыше, на высоте террасы с откидной крышей, сможет не каждый. Но у вас все получится. Потому что только тогда вы получите уникальный фото контент для ваших фолловеров Кстати, внутренняя часть ресторана, так же имеет отличный антураж для гламурных и богемных фотографий.

Никто не обещал что будет легко и, до некоторых мест, добраться непросто, но на то они и сокровища, чтобы привлекать искателей приключений, следующих за своим вознаграждением. С вас фото в Инстаграмм, с нас новые "сундуки с сокровищами" по всей Украине.