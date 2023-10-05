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Путешествия

Выходные с детьми во Львове. Где провести веселый семейный день

Анна Веселова - Соловонюк

Выходные с детьми во Львове. Где провести веселый семейный день

Львов ассоциируется с исторической архитектурой и достопримечательностями, которые интересны взрослым. Но часто дети не рады познавательным прогулкам, особенно во время уже не очень теплой и удобной погоды. Мы делимся с вами локациями Львова, где можно устроить веселые и интересные семейные выходные в тепле и уюте.

XROOM КВЕСТ–КОМНАТЫ

Выходные с детьми во Львове. Где провести веселый семейный день

Стать одной командой и погрузиться в приключения будет интересно не только малышам. Азарт чувствуется уже в первые минуты игры, и дети, иногда, оказываются сообразительнее взрослых. Разработанные сценарии и тематические декорации переносят в интересную историю, выпутаться из которой вам нужно всей командой. У вас будет всего 60 минут на спасение и море радости, когда вы спасетесь.

Такая семейная игра понравится и пойдет на пользу всем членам семьи. Научите детей не сдаваться и быстро думать. Подарите им удовольствие достичь цели и умения быть целеустремленными. Билеты стоят от 600 грн. за всю команду, в зависимости от уровня сложности и продолжительности.

Квест комната работает по адресу: Львов, ул. Гоголя 8/6.

Рассмотреть и заказать квесты можно на сайте XROOM или воспользовавшись страницей в Instagram.

РАЗВЛЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РАДУГА"

Выходные с детьми во Львове. Где провести веселый семейный день

Веселый, активный и вкусный выходной можно устроить в развлекательном центре "Радуга". Вы сможете подарить детям аттракционы и радость и, даже немного посидеть наедине, пока малышей развлекают профессиональные аниматоры. Разделите счастливые эмоции на всю семью и наслаждайтесь выходным днем.

В центре находится:

  • огромная игровая зона с лабиринтами, батутами, сухими бассейнами, веревочным парком и кораблик;
  • зооцентр с экзотическими животными;
  • обособленная игровая зона для самых маленьких деток;
  • большая безопасная, закрытая территория, из которой дети самостоятельно не выйдут;
  • зеркальный лабиринт оптических иллюзий;
  • дети от 6 лет находятся под наблюдением аниматоров на закрытой территории.

В центре находится почасовое пребывание и на целый день. Стоимость входного билета в выходной день (безлимит) – 250 грн.

Комплекс работает по адресу: г. Львов, ул. Щирецкая 36, ТРК "Южный", ТЦ "Калина", Цокольный этаж.

Рассмотреть детали можно на сайте развлекательного центра "Радуга".

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "FLY KIDS"

Выходные с детьми во Львове. Где провести веселый семейный день

Бросить себе вызов на скалодроме, или развлечься вместе на батутной арене или, может кто кого в игровые автоматы (в наличии детские, и взрослые). Этот развлекательный комплекс имеет интересные локации для вашего семейного выходного дня. Любите экстрим, или спокойствие, творчество, или спорт – у Fly Kids все возможно. Не важно, сколько вашим детям или вам лет, каждый найдет интересные вещи, чтобы сделать их вместе.

Представьте, что вы уже там, что выберете:

  • поролоновая яма;
  • столик песочной анимации;
  • лего-зона;
  • тарзанка;
  • комната иксбоксов;
  • толокары, самокаты;
  • творческая комната;
  • концертный зал (для проведения дня рождения);
  • песочница из ярких шариков;
  • сцена для детей, оборудованная новыми детскими музыкальными инструментами, где каждый ребенок может представить себя звездой.

Комплекс работает по адресу: г. Львов, ул. Патона, 37, ТРЦ "Арсен".

Детали можно рассмотреть на официальном сайте "Fly Kids", или же на странице Instagram.

INSOMNIA КОМНАТИ СТРАХА

Выходные с детьми во Львове. Где провести веселый семейный день

Пытались затащить куда–нибудь подростка в холодный выходной день? Вы просто не предлагали ему или ей комнату страха. Понимаю, страшно родителям. Но если отнестись к этому, как к шутке и способу немного побыть на волне с подростками, то может стать очень интересно.

Реалистичные декорации и зомби, которые будут пытаться откусить вам руку, станут неким мостиком на адреналине. Острые чувства станут интересным опытом, который вы переведете вместе.

Комната страха работает по "жутким" адресу во Львове: ул. Валовая, 31.

Заглянуть страху в глаза можно на официальном сайте Комнаты Страха, или же на странице Instagram.

СЕТЬ КВЕСТ–КОМНАТА "ВЫХОД"

Выходные с детьми во Львове. Где провести веселый семейный день

Еще одна локация приключений, которая подойдет на широкий диапазон детского возраста. Киносюжеты, звуковые спецэффекты, вы сможете полностью проникнуть в приключение всей семьей. Сюжетные ребусы помогают развить логику, овладевать тревогой и страхом в экстремальных условиях, и помогать друг другу, что бы ни произошло.

Увлеките побольше друзей и устройте азартную гонку, практикуйте тимбилдинг для своей семьи весело и интересно.

Квест комната работает по адресу: г. Львов, ул. Озаркевича, 4

Выбрать сюжет можно на официальном сайте Квест-Комнаты.

Желаем интересных и веселых семейных выходных во Львове в любую погоду и обстоятельства.

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