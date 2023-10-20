All Inclusive в Украине: какие цены для туристов этой осенью
Осень – хорошее время отдохнуть и восстановиться. Большинство украинских курортов делают отличные скидки, в связи с окончанием летнего сезона, а также переходят на системы "все включено", чтобы получать доходы на все свои услуги. UaPortal рассмотрел специально для вас сколько будет стоить в этом году отдых, когда можно не беспокоиться за отдельные услуги и что вошло в сезонные пакеты "все включено".
Отдых в Прикарпатье и Карпатах по системе "все включено"
Лидером отдыха среди регионов остаются Карпаты. Это относительно безопасный регион с живописной природой, пейзажными озерами, развитой туристической инфраструктурой и множеством достопримечательностей от спа–отелей до сыроделий и виноделий.
"Романтик СПА отель"
Курорт расположен в Яремче объявил на своем сайте начало сезона "Ultra all inklusive". Этот новый расширенный пакет имеет множество преимуществ и входящих услуг. Поэтому здесь главное выбрать достаточное количество дней, чтобы успеть насладиться всем.
Входящий в пакет:
- завтраки, обеды и ужины (шведский стол);
- неограниченные алкогольные и безалкогольные напитки (список на сайте);
- свободное посещение спа зоны (10 локаций, включая бассейны);
- вечернее барбекю и гриль от отеля каждый вечер;
- эксклюзивные предложения с мороженым;
- минибар с безалкогольными напитками;
- приготовление горячих напитков в номере;
- бесплатная парковка, Wi-Fi, зарядка электромобиля;
- спортзал;
- детская.
Диапазон цен за номер от 6 155 грн/сутки (premium для одного без балкона) – 19 995 грн/сутки (трехкомнатные апартаменты для четырех). Детальнее о номерах можно узнать на сайте или в социальной сети Instagram.
Отель "Карпатские Полонины"
Хорошее место во Львовской области на горе Цюхов. Для тех, кто влюблен в конные прогулки, живописную природу и кристально чистый воздух. На территории комплекса своя стойня, где можно научиться верховой езде и пообщаться с пони. Помимо этого вы сможете испытать себя в гончарстве, кузнечестве, столярстве, выжиганию по дереву. В услугах прокат зимнего снаряжения, стрельба из лука и страйкбол. Для обожающих рыбалку есть два озера с форелью.
Этой осенью отель предлагает несколько вариантов пакетов.
Пакет "Гостиный" и "Романтический"
- 4 дня проживания на двоих и 5 дней в подарок;
- завтраки и ужины на двоих;
- верховая езда на 2 часа;
- сауна или чан.
Стоимость пакетов 10100 грн и 11100 грн соответственно.
Пакет "Семейный" и "Любимый"
- 5 дней проживания на 4-х человек;
- завтраки и ужины на 4-х человек;
- верховая езда на 4-х человек;
- сауна или чан.
Стоимость пакетов 18100 грн и 20100 грн соответственно.
Детальнее на сайте гостиницы "Карпатские Полонины", или социальной сети Facebook.
Санаторный комплекс "Риксос"
Риксос – это не только об отдыхе, но и о здоровье. На территории комплекса расположен бювет с минеральной водой и множество зон для активного и релаксирующего отдыха. В путевку входит осмотр врача и прописывание курса оздоровительного лечения. СПА процедуры, тренажерный зал, шесть баров и два ресторана готовы обслуживать вас на пять звезд. Детская комната и встреча в Трускавце входят в стоимость пакетов.
Базовые пакеты от 3910 грн в сутки (не включают обед и ужин).
Пакет полупансион от 4 510 грн в сутки (обед или ужин на выбор подан, как шведский стол).
Подробнее на сайте отеля Rixos.
На сегодняшний день, пакетам All inclusive в Украине достаточно трудно конкурировать с зарубежными отелями. Однако спрос на услугу растет. Туристическая сфера Украины развивается несмотря на большое испытание, которое стало перед всей страной.