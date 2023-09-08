Антибиотики и алкоголь: роковая несовместимость – миф

Мы не популяризируем производство вино-водочных заводов и не пропагандируем алкоголизм.

Только учтите: воспринимая это как призыв к действию, ответственность за свое здоровье несете только вы. Ведь алкоголь пагубно влияет на печень, которой и так непросто в период лечения антибиотиками.

Кто придумал и распространил мифы о несовместимости алкоголя и антибиотиков?

О чем говорят научные исследования?

И почему не в количестве, а в качестве дело?

Что на самом деле усугубляет устойчивость к антибиотикам?

Хотите скрыть свою беременность или радикальное решение стать отчаянным ЗОЖ-ником? Объявите всем, что вы лечитесь антибиотиками! От вас не только отстанут, но и похлопают дружески по плечу и похвалят за осознанность. В обществе уже больше века из уст в уста передается миф о том, алкоголь снижает эффективность антибиотика и может вызвать побочные эффекты.

В то время, как научные исследования говорят об обратном: алкоголь никак не влияет на действие большинства известных антибиотиков. А знаете, что на самом деле влияет на эффективность лечения антибиотиками, о котором не всегда говорят врачи?

Любой фактор, бокал вина в том числе, который заставляет вас не принимать планируемое лекарство, снижает эффективность антибиотикотерапии. Когда вы пропускаете прием лекарства, это лишь повышает устойчивость бактерий к антибиотикам и сводит на нет должное действие препарата.

Сказки на улице Сезам: мифы о несовместимости алкоголя и антибиотиков

Если вы также не верите в праведную ложь, то вашему вниманию две теории, которые вполне реалистично объясняют мифы о связи алкоголя с антибиотиками. И так, представьте 50-ые годы ХХ столетия. Пышным цветом распускаются бутоны изысканных венерических заболеваний - гонореи и сифилиса.

Чтобы хоть как-то остановить эти сомнительные соцветия разгульной жизни, сердобольные врачи придумывают вполне аргументированную басню о несовместимости антибиотиков и алкоголя.

Ведь, как известно, после распития горячительных напитков, вероятность не только духовного, но и телесного сближения возрастает в несколько десятков раз. Как видим, легенда, окутанная тайной тысячи бессонных ночей, актуальна и ныне.

Вторая сказка хоть и менее романтичная, но зато о жизни. Доктор лондонской мочеполовой клиники Джеймс Бингэм был в достаточно теплых отношениях с бригадным генералом Яном Фрейзером, чтобы последний сознался в намеренном введении в заблуждение солдат о несовместимости пенициллина и пива.

Стоит отметить, что именно господин Фрейзер одним из первых ввел использование пенициллина для лечения раненых солдат в период Второй мировой войны. Поскольку антибиотик был в дефиците и поэтому после выведения препарата из организма его сразу же извлекали из мочи пациентов.

А поскольку солдатам в госпиталях разрешалось пить пиво, это увеличивало объем мочи и затрудняло получение антибиотика. Именно это побудило генерала Фрейзера сочинить и распространить миф о несовместимости пенициллина и пива. Как бы там ни было, эти две легенды - истории о том, что пьянство не имеет ничего общего с выздоровлением.

Исключения, о которых стоит помнить

Поскольку исключения бывают даже в математике, все же есть несколько препаратов, которые не совместимы с алкогольными напитками. Антибиотики цефалоспориннового ряда замедляют процессы расщепления алкоголя, что может вызвать повышение уровня уксусного альдегида в организме.

Сильная головная боль, прилив крови к лицу, одышки, тошнота и головокружение вам гарантированы.

Такие же побочные действия провоцирует дисульфирам, который используют при лечении алкогольной зависимости. Идея терапии заключается в том, что пациент, зависимый от алкоголя, после терапии дисульфирамом не может физически переносить алкогольные напитки, что должно побудить его отказаться от выпивки в дальнейшем.

Есть еще несколько антибиотиков, в период терапии которыми, лучше пропустить алкогольную вечеринку, – это тинидазол, линезолид и эритромицин.

Метронидазол – еще один препарат, который не дружит с алкоголем, но только не у финских ученых! Препарат эффективен при лечении зараженных язв, инфекций в полости рта, гнойных ран и пролежней. В сочетании с алкоголем он может вызвать побочные эффекты в виде головокружения, тошноты, рвоты и мигрени.

Клинические исследования 2003 года поставили этот постулат под сомнение. Ученые провели опыт с участием группы финских мужчин, в ходе которого они в течение 5-ти дней употребляли алкоголь с метронидазолом. Эксперимент обошелся без последствий и побочных эффектов.

Пить или не пить – это всегда наш осознанный выбор, за который не всегда хочется нести ответственность. Но если вы проходите терапию антибиотиками, не стоит прекращать лечение после “случайно выпитого” бокала вина. Ведь в большинстве случаев антибиотики эффективны даже после приема алкоголя.

Несмотря на то, что нам всю жизнь твердят обратное, это научно доказанный факт. Тем не менее, учитывая отрицательное воздействие спиртного на печень, от такого сочетания лучше воздержаться. Алкоголь точно не ускорит лечение, поэтому на период лечения антибиотиками дождитесь лучших времен!