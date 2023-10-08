Чем 'подкормить' новый вид туристов для роста туристической сферы

Война внесла кардинальные коррективы в туристическую отрасль страны, но не остановила ее развитие. Если говорить только о настоящем, а будущее держать цель, то внутренний украинский турист претерпел изменения, и его запросы тоже изменили вектор.

В начале полномасштабного вторжения туристическая отрасль была сконцентрирована на деловом и волонтерском туризме и это было единственные движущиеся точки. Но спустя уже полгода - год, стало понятно, что в Украине появился новый вид - солидарный туризм.

Что такое солидарный туризм

Первый туристический форум "Chernivtsi Tourism Forum 2023" в Черновцах, на котором 26 мая собрались туроператоры, экскурсоводы, отели, сформулировал новые тренды и показал направление вектора для привлечения и содержания нового вида туризма.

Вицепремьер Ассоциации въездных туроператоров Украины, соучредительница туристической компании "Орнамент Украины" Елена Казьмина выразила мнение, что нужно делать шаги к развитию волонтерского, солидарного и делового туризма, отметили украинские СМИ. :

Это такой формат, когда в результате поездок происходит осознанная поддержка местных общин и локальных бизнесов. К примеру, это может быть заказ обедов в ресторане в Буче, сотрудники которого пережили оккупацию, может быть оплата входного билета каких-либо услуг, например в эко парке. И эти средства заведения используют, чтобы восстановить свою территорию, пополнить коллекцию животных.

Также примером солидарного туризма может служить дегустационный визит на грибную ферму в Яблоновке. Хотя эта территория и не была под оккупацией, эта ферма известна тем, что в начале полномасштабной войны отдала на нужды ТрО 60 тонн шампиньонов. Поэтому эти локации нуждаются в поддержке, а туристы, которые там бывают и оставляют свои средства, эту поддержку оказывают", – рассказала эксперт.

Солидарным туризмом занимаются два основных сегмента, как отметила далее Елена Казьмина. Первый – это иностранные группы и организации, прибывающие в Украину для поддержки. Им нужно показать, что страна не развалена и обладает большим потенциалом. Чтобы они возвращались с правильным мессенджем миру. Что мы сильны, мужественны, прекрасны, но есть вторая сторона: это разрушение прекрасного захватчиками. Что у нас есть много хороших относительно безопасных мест, но они будут уменьшаться без помощи мира.

А вторым сегментом стали внутренне перемещенные лица, желающие и могут поддерживать туристическую отрасль. Об этой ветви нового туризма подробно рассказал украинским СМИ экскурсовод, член ОО "Гильдии Гидов", автор тематических экскурсий Ярослав Адамчук. По словам Ярослава уже этим летом туристическая вынужденно перемещенные туристы стали заказывать обычные экскурсии с архитектурой, историей и гастросценой.

"Во-первых, они увидели, что можно идти на обычные экскурсии, что здесь довольно безопасный регион, сюда можно пригласить оставшихся в тех городах своих родных, знакомых из Харькова, Днепра, Киева. И такие туристы у меня заказывают экскурсии до сих пор. Кроме того, есть и другая категория украинцев, которые понимают, что существуют относительно безопасные места, и начинают приезжать. Даже сегодня у меня уже запланировано три экскурсии - это все люди, которые самостоятельно приезжают сюда для туризма. Они хотят посмотреть город, послушать экскурсию , отдохнуть у нас. Скажу, что это довольно платежеспособная категория туристов, раньше они могли себе позволить отдохнуть 5-7 дней за границей, сейчас они на эти 5-7 дней приезжают в такие города как Черновцы", – продолжает экскурсовод.

Поэтому есть те, кто не может путешествовать за границу и вынужден искать интересный отдых в Украине. Есть шанс доказать своим же жителям, что наша страна интересная, комфортная, развитая и имеет перспективу, чтобы они делились местами, которые понравились с другими.

"Недавно я проводил бесплатную сборную детскую экскурсию. И там были люди из Крыма, которые жили в Ирпене после 2014 года. Сейчас они у нас живут с двумя детьми. И у людей запросы достаточно необычны как для нас. Они, например, попросили меня показать им бук, дерево. Ведь Буковина – это буковый регион. И для наших людей это точно не открытие. А они хотят просто увидеть, обнять это дерево. Так что мы организовали им такую возможность", – добавил экскурсовод.

Чем подкармливать солидарного туриста

Ответ на этот вопрос оказался достаточно конкретным и простым. По словам гида Ярослава Адамчука, путь к сердцу туриста лежит через желудок. По наблюдениям господина Ярослава, внутренний турист любит поесть, а в Украине достаточно хороший плацдарм для развития гастротуров и включения вкусных эко ферм в туристические путешествия. Это привлекательное приложение туристу и большая поддержка маленьких предприятий, которым не хватает стабильной прибыли и веры в будущее.

Директор Черновицкого областного музыкально драматичного театра имени Ольги Кобылянской Иван Бутняк подтвердил продвижение в этом направлении. Он анонсировал новую премьеру театра к юбилею писательницы Ольги Кобылянской и отметил, что в перформанс войдут буковинские гастрономические особенности.

Так что спикеры постепенно подошли к теме второй дискуссионной панели – "Путешествие со вкусом: развитие гастротуризма как инструмента продвижения туристической дестинации". Участники форума обсуждали рост гастрономического туризма и его потенциал.

Украина сейчас демонстрирует все свои таланты, успешно вовлекая их в туристическую сферу. Это помогает существенно разнообразить отрасль и заметно придает яркий вкус украинскому колориту, который все больше приобретает четкие контуры. Поэтому четко сформулированные новые ориентиры сегодня и осознание необходимости поддержки внутренней отрасли – это уверенный шаг в завтра.