Детский Тернополь. Лучшие варианты развлекательных комплексов и идей для дождевых выходных

Осенние выходные даже в прохладную и не удобную погоду могут быть полны тепла, положительных эмоций и развлечений. Предлагаем вам подборку отличных локаций Тернополя, где будет интересно провести уютный семейный день, несмотря на ливень, ветер или холод.

Пространство VR развлечений Dtech

Побыть вместе с детьми в их прогрессивном мире иногда очень полезно и очень весело. Вы можете вместе испытать свои вестибулярные аппараты и смелость, посмеяться и восхитить великолепные впечатления. Выберите то, что понравится вашей семье:

увлекательный "XRIDE" с обзором в 360 градусов, изготовленный в Украине,

неожиданное "7D кино" с фильмами для детей и взрослых,

оригинальный "7D куб" для любителей необычных развлечений,

игровые приставки для азартных людей,

первые VR квесты в Украине для тех, кто предпочитает интерактивные игры.

Комплекс находится по адресу: Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч, ТРЦ "Подоляны", 1 этаж.

Страница пространства VR развлечений Dtech в Instagram.

СЕМЕЙНЫЙ РАЗВЛЕЧАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ-КАФЕ "СКАЗКА"

Локация, которая подойдет как для самых маленьких, так и для младшей школы. Любой выходной или праздник можно провести ярко и весело. Детская комната с лабиринтом и большими мягкими декорациями и аттракционами отлично подойдет, чтобы заинтересовать малышей минимум на несколько часов. А кафе с детским меню удовлетворит привередливых и разнообразит ваши перекусы. Игровой зал стоит 70 грн. час, а аренда банкетного зала 700 грн. час.

Развлекательное кафе находится по адресу: Тернополь, ул. Сахарова 10.

Страница клуба-кафе "Сказка" на Facebook.

HAPPINESS FAMILY CLUB - CAFE

Семейный и уютный "улей" с интересными локациями для детей. Современное и стильное внутри, заведение предлагает, как интересные выходные, так и веселые праздники. На территории проводятся разнообразные шоу и мастер-классы, есть простор для самых маленьких и вкусная кухня местного кафе. Поиграть смогут как маленькие, так и взрослые: аэрохоккей, настольный футбол, дартс и настольные игры. Устройте прекрасную тусовку в неудобную погоду.

Заведение работает по адресу: Тернополь, ул. 15 Апреля, 5 А.

Страница HAPPINESS FAMILY CLUB-CAFE в Instagram.

СТРАНА МЕЧТАНИЙ

Самый большой в Тернополе детский развлекательный комплекс. На 1800 кв. метрах вы найдете:

Где провести детские дни рождения;

Батутная арена, лабиринт, ниндзя парк, тюбинг;

XBOX и VR;

10 зон аттракционов;

Зону профессий;

Мероприятия для детей;

Бесплатные мастер классы;

Семейный ресторан;

Услуги няни.

На локации можно провести целый день и не скучать ни минуты. Если вам или детям не хватает впечатлений и положительных эмоций, приходите в Страну Мечтаний радоваться вместе, чтобы набраться сил для следующей недели. У комплекса есть отдельные приятные предложения для именинников и бонусы для льготных категорий.

Заведение работает по адресу: Тернополь, ул. 15 Апреля, 5 А.

Страница развлекательного комплекса Страна Мечт в Instagram.

Семейное развлекательное кафе "the BEST KIDS"

Небольшое уютное пространство сделает ваши выходные праздничными и подарит множество положительных эмоций. В кафе есть взрослое и детское меню, зона с видеоиграми и игровое пространство с горками и мягким шариковым бассейном. Вас встретит вежливый персонал, а еще разноцветные подводные обитатели кафе, которые так нравятся малышам.

Кафе работает по адресу: Тернополь, проспект Злуки, 5 а.

Страница "the BEST KIDS" кафе в Instagram.

Дети – самое дорогое, что у нас есть, поэтому никакая неудобная погода и события не должны мешать их детству. Устраивайте семейные выходные как можно чаще, а мы приготовим вам еще больше идей и впечатлений в Украине.