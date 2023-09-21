Город Украины, который готовится к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Откройте Чернигов изнутри

Все знают его имя, но большинство не догадываются, какой интересной может стать поездка в Чернигов. Даже в военное временя, когда город живет среди тревог, восстановления, после ударов российских захватчиков, и помощи нашим воинам, каждому гостю и туристу здесь рады.

Чернигов называют "вечным конкурентом Киева", потому что город имеет глубинную и весомую историю, развивается быстро и современно, сохраняет красоту и достопримечательности для потомков.

В этом году город отмечает 80 лет со дня своего рождения. А центральная часть Чернигова имеет 1116 летнюю историю. Если вы никогда не были в Чернигове, самое время. Осень – прекрасная пора, которая наделяет красивый город шармом и романтикой.

С чего начать открытие Чернигова

Перед тем как начать путешествие в глубины истории и парковых локаций, загляните на улицу Мира, в центральной части города. Этот променад подарит ароматную чашку кофе, вкусный перекус и знакомство с традиционной кухней региона. Попробуйте плацинды, кныши, вергуны, чтобы атмосфера города наполнила вас изнутри и утоли голод перед насыщенной прогулкой.

В центре города можно не только вкусно поесть, но и насладиться разнообразными стилями архитектуры:

областная Филармония (архитектура неорусского стиля);

Дворянский земельный банк (стиль северного модерна). До печальных событий войны в здании работала библиотека, которая теперь ждет своего восстановления;

здание пожарного общества с 20-метровой башней (черниговская неоготика);

народная школа (украинский модерн). Сегодня офисный центр и поликлиника.

После удовольствия архитектурой города можно переходить к истории и красоте.

Красная площадь

Самый красивый район города. Здесь можно унять свои эстетические прихоти и полюбоваться скверами с ландшафтной природой. Архитектурные украшения города здесь тоже не редкость, а вечерние прогулки придают еще и подсвеченную загадочную атмосферу.

Черниговский вал

Прекрасная обзорная локация, позволяющая охватить панораму города, а также познакомит со Спасским собором, каменной Ильинской церковью, Черниговским коллегиумом и музеями.

12 чугунных пушек расположены на валу. Такая оборонительная система когда-то была установлена, по преданию, как подарок Петра I черниговским казакам. Когда-то на этом месте была крепость Детинец, построенная для защиты города.

Вид на Десну в этой части города особенно прекрасен.

Городской сад

Это место для пейзажных прогулок и выхода к пляжу "Золотой берег". Купаться здесь последние два года запрещено, но можно устроить отличный пикник. В теплые дни в парке работают аттракционы, американские горки и летний театр под открытым небом.

Прекрасная локация для отдыха и прогулки по всей семье.

Болдиные горы

Известность этой локации давно вышла за пределы страны. Курганный некрополь в Чернигове имеет площадь в 1,2 гектара и хранит артефакты о которых не только интересно узнать, но и увидеть своими глазами. Наиболее известными среди древнерусских могильников "Безименный" и "Гульбище". Конечно, чтобы интересно провести здесь время лучше взять экскурсовода, который поможет понять ценность этого места в истории.

Колокольня Троицкого монастыря

Вместе с великолепной архитектурой, датированной 1771 – 1775 годами, здесь можно насладиться город с высоты почти 60 метров. Колокольня насчитывает пять ярусов и является первым высотным зданием в Чернигове.

Светомузыкальный фонтан

Вечернее время, как можно больше, подходит для посещения этого места. Цветовые переливы и подсвеченная стилистическая архитектура сооружения собирает туристов на вечерние шоу. Ломаные формы переливаются в каплях разноцветной воды, а чаша из камня играет сценой для бурных гейзеров

Пешеходный мост

Несокрушимость и непокорность положена в частично восстановленное сооружение, которое снова радует своих гостей и дарит красоту. Никакая русская агрессия не может преодолеть символ извечной любви, скрепленной замками влюбленных по обе стороны моста.

Запомните эти факты о Чернигове

Первое упоминание о Чернигове датируется 907 годом (трактат князя Олега с греками).

В 9 веке центр племени северян входит в состав Киевской Руси и становится самым богатым и значимым городом, на одной строчке с Киевом и Новогродом.