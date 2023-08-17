Нужен ли отдых во время войны для украинцев: Что говорят психологи

Более 500 дней продолжается война в Украине. Моральное давление увеличивается, накапливается и уносит силы. Возобновлять отдых украинцы активно начали уже после года войны. Соцсети разразились волнами негатива и хейта в сторону отдыхающих. Причин было много и у каждого свои, но можно ли угодить всем, и нужно ли?

Однако многие жалуются, что чувствуют вину путешествуя, отдыхая и даже улыбаясь. Посмотрим на экспертное мнение психологов и психотерапевтов, которые активизировались противостоять хейту и дали советы: как минимизировать вину и негативные эмоции в свою сторону.

Какие последствия может иметь отдых за границей и нужно ли уезжать?

Категория населения, которая имеет возможность выезжать из страны во время боевых действий, стала самой любимой для хейтеров. Частой фразой стало: "Устали? А ребята на передовой не устали?". Конечно устали, истощились и тоже нуждаются в отдыхе. Но в этой войне у каждого есть своя роль, свой вклад и свои шаги к победе. Все воевать не могут, потому что кто-то должен обеспечивать поддержку экономики, сферы услуг и даже улыбаться возвращающимся ребятам.

"Можно и не выезжая отдохнуть, вкладывая в экономику страны". Можно. Но не забываем за что борется Украина: за свободу и будущее. А будущее - это маленькие украинцы, которые должны выстоять и пройти этот бой, сохранив психологическое и физическое здоровье, чтобы строить здоровую страну в будущем.

Поэтому побыть не в относительной безопасности, а в настоящей: без тревог, подвалов, подавленных людей для детей необходимая и обязательная вещь. Уехать, хоть на время для них правильное решение, которое не должно вызывать никакого чувства вины и критики.

Подтверждением тому стало заключение реабилитационных лагерей за границей.

"Психотерапевты отмечают, что только за первые 10 дней видят эффективность программ – у детей значительно снизился уровень тревожности, нормализовались сон и индивидуальные проявления травмы. Это говорит о том, что гибкая детская психика способна к восстановлению почти до 100%", – заявили в Gen.Camp в комментариях украинским СМИ.

Да и взрослые, которые могут себе позволить уехать, так же имеют право на отдых за границей, не чувствуя вины, если честно ответили на вопрос: достаточно ли я вкладываю в победу? Тревога и вина пойдет сама собой, когда человек четко понимает, что вкладывает много усилий и что сможет сделать еще больше, отдохнув и кардинально изменив обстоятельства.

Очень просто это объяснила психотерапевт Оксана Ефремова в интервью СМИ:

– Если машина не имеет бензина – она превращается в кучу металла, что больше не может выполнять свои задачи. От того, что вы будете повторять "у меня не кончается бензин, мне показалось, сейчас не время заправляться, надо потерпеть до завтра, некогда останавливаться, надо ехать дальше" – машина не поедет дальше без бензина.

Соглашаясь с экспертами, подытожим: война, к сожалению, для нас – это длинная дистанция, которую нужно пробежать до победного конца, поэтому, если вы нуждаетесь в любом возможном отдыхе – отдыхайте и держите впереди цель, ради которой работает вся страна.

Как минимизировать хейт и не испортить оздоровление комментариями

Нет. Не следует отказываться от социальных сетей. Люди должны видеть не только войну в ленте, потому что это прямой путь к быстрому истощению большинства. Но быть толерантными и продумывать что и когда преподаете нужно.

Во-первых, многие люди заложники ситуации и не могут путешествовать за пределами страны, даже имея финансовые возможности.

Во-вторых, финансовая возможность украинцев снизилась существенно и существует большая категория, которая не может себе позволить уехать даже на выходные.

В-третьих, большое количество людей испытало огромное горе и это количество увеличивается с каждым днем.

Вы не отчитываетесь, а проявляете уважение к другим, когда учитываете имеющиеся обстоятельства.

Как правильно излагать посты по отдыху:

старайтесь выкладывать контент с отдыха уже по возвращении домой – это позволит максимально комфортно провести отпуск;

соответствуйте свои комментарии к фото по отдыху с целью, приоритетной для всех украинцев (например: "набрались сил для победы, продолжаем бороться каждый день");

не стесняйтесь выставлять действия в соцсетях, которые вы делаете как волонтер или человек, который донатит на нужды ВСУ. Это не хвалы, это пример здорового поведения во время войны, когда человек ловит баланс между поступками и отдыхом, чтобы распределить свои возможности на долгий забег;

не переводите потребность в отдыхе в "пир во время чумы", помня о цели отпуска.

Правила отдыха на каждый день

"Отдых – это часть твоей деятельности, – объясняет Козинчук. Так же как спать или есть, общаться — это потребность, а не вопрос этики или целесообразности ", – отмечает военный психолог Андрей Козинчук в эфире телемарафона.

Но что делать, если при разных обстоятельствах долгий отдых или даже на выходные просто не возможен? Используйте правила на каждый день, помогающие сохранить и восстановить силы.

Первое, пользуйтесь правилом 5 – 10 минут, хотя бы несколько раз в день. Вы должны решить для себя, что доставит вам маленькое, но такое уместное удовольствие. Кофе наедине, или короткий разговор по телефону, полежать закрыв глаза и т.д. Хорошо, когда получается выделить больше времени на себя, но если нет – 5 -10 мин дадут больше, чем ничего.

В эти минуты не должен попадать телефон или телевизор, уберите информационный поток.

Второе, что вы можете сделать для восстановления сил – это окружить себя не только новостями, но и приятными встречами, общением и посещением минимальных положительных мероприятий (кино, театр, концерт, пикник на природе или в парке). Старайтесь исключить фильмы на тяжелые темы, громкий просмотр видео с новостями и лишнюю нагрузку работой (то, что может потерпеть до лучшего времени, или это может сделать кто-то другой).

Третье, делайте минимальные физические упражнения, чтобы почувствовать расслабление мышц. Найдите 10-минутный комплекс упражнений, направленный на деликатную растяжку мышц и делайте ежедневно. Важно не отказываться от физической нагрузки, а сделать ее сбалансированной и полностью направленной на расслабление без дискомфорта.

Четвертый, даже минимальная прогулка на свежем воздухе, без лишнего решения дел, поможет собрать силы на продление активного дня.

Пятое, помните, что за свое психологическое и физическое состояние отвечаете только вы и никто за вас этого не сделает. Беспокойтесь о себе, чтобы иметь возможность заботиться о других.