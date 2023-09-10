Попробуешь раз, приедешь еще: Как здорово провести выходные в Черновцах

Черновцы – город Украины с глубокой разнообразной историей и уникальной архитектурой. В разное время город находился под влиянием Молдовы, Австрийской империи, Советского союза, что послужило в пользу разнообразия и особой атмосферы. Приехав в столицу Буковины на выходные, нужно иметь четкий план действий и запланированных локаций, чтобы не пропустить самое интересное и заглянуть в заманчивую душу города.

Какие места Черновцов точно должны войти в ваше путешествие

Можно начинать загибать пальцы, чтобы пересчитать самые красивые места, но одно из них точно вне конкуренции. Локация включена в список мирового наследия ЮНЕСКО – Резиденции митрополитов Буковины и Далмации. Это, невероятно живописное архитектурно, сооружение богато историей и отделкой не только снаружи, но и изнутри.

Невероятный синтез всех архитектурных приемов и стилей захватит ваше внимание на каждом повороте, поэтому рассчитывайте посвятить этому, обязательному для посещения, месту в Черновцах не менее половины дня. Сейчас на территории исторического сооружения действует Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

Черновицкий городской театр и театральная площадь

Спроектированный венскими архитекторами Гельмером и Фельмером, Черновецкий театр является близнецом немецкого коллеги. Украшенный золотом (около 5 кг), продуманный до последнего узора, театр внутри вызывает лишь ощущение восхищения и вдохновения. Поэтому, даже если вы не собираетесь на вечерний спектакль, стоит записаться на экскурсию за кулисы. Одним из интересных фактов из истории театра мы поделимся: до реставрации зрительские сиденья были наполнены, поглощающей звук, морской травой. Из-за смены на поролон акустика была несколько изменена. Но это лишь один интересный факт, все остальное вы узнаете, побывав за кулисами ныне Академического областного Украинского музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской.

Площадь перед театром имела свою историю от военного склада и базара до приятного сквера, где можно провести время с чашечкой кофе и книгой.

Улица Ольги Кобылянской

Центральный променад Черновцами имеет длину 720 метров. Начать знакомство с традициями и культурой современного города можно с центральной площади и этого прогулочного подиума с магазинами, ресторанами и развлечениями.

Рекомендуем спланировать и вечернюю прогулку по улице Ольги Кобылянской. Подсвеченная фонарями атмосфера и работающие ночные бары создают новую романтику и настроение.

"Шифа" или дом - корабль

На пересечении улиц Главной и Шолом-Алейхема стоит уникальное каменное сооружение 19 века, напоминающее корабль, прорезающий волну из булыжной мостовой. История возникновения дома – корабля окутана легендами, одна из которых связывает каменный дом с историей всемирно известного "Титаника".

"Шифа" пережил много исторических событий, которые сохранились не только в его стенах. Поговаривают, что в подвале дома спрятаны сокровища купца, который пытался сохранить свое состояние от Советской власти. То правда, или снова легенда, но дом - корабль продолжает свое путешествие во времени к югу, привлекая, интригуя и вдохновляя фантазию.

Музей Владимира Ивасюка

Познакомиться с жизнью и деятельностью героя Украины Владимира Ивасюка, можно в одноименном музее в Черновцах на улице Маяковского 40/1. Четыре зала наполнены артефактами и интересными историями из жизни композитора знаменитой "Красной руты". Музей проводит интересные мероприятия в своих стенах, привлекая не только взрослых, но и детей.

Городская ратуша

Посмотреть на панораму города можно с популярной локации – городской ратуши. Поднявшись на уровень 5–6 этажа, можно охватить интересную архитектуру крыш, сочетающихся с облаками. Лучшее время для атмосферного подъема 12:00 дня. Именно в это время каждый день трубач на ратуше исполняет мелодию Степана Сабадаша "Маричка".

Черновицкий художественный музей

Экскурсия начинается еще перед входом с уникальной архитектуры здания, выполненной в стиле венского модерна. Росписи стен принадлежат художнику Николаю Ивасюку. Именно так, дальнему родственнику известного композитора.

Среди экспонатов музея картины, керамика, прикладное искусство. Среди мероприятий: конференции, лекции, мастер-классы.

Памятник велосипеду

Выкованный руками мастера – кузнеца Андрея Хорта, этот монумент ретро – велосипеду стал популярной изюминкой Черновцов в 2009 году. Памятник был установлен на Турецкой площади, его габариты подходят для великанов, но хватает желающих сделать фото верхом на двухколесном гиганте. Прихватите стремянку и может получится.

Соборы Черновцов

Красота соборов в городе подчеркивает его прелести и уникальность. Голубые, усеянные звездочками, купола Николаевского кафедрального собора, бронзовые великаны Собора Святого духа или серебристые пики Костела Воздвижения Святого Креста – все эти прелести отмечают духовность и стоят охранниками прекрасного живописного города Украины.

Где вкусно поесть в Киеве. Список на основе отзывов

Гастрономический тур по Черновцам станет еще одной вкусной экскурсией в вашем уикенде. Советуем не останавливаться на одном заведении, а открывать разнообразие кухонь и вкусов. В Черновцах это возможно.

"Панское утешение"

Ресторан "Панское утешение" позиционируется, как семейный, поэтому детское меню приятный нюанс для родителей. Среди блюд домашней привычной украинской кухни, в меню есть и итальянская пицца, и японские суши. В ресторане есть доставка и кухня на вынос, так что посмаковать любимыми блюдами можно на любой локации.

"Sparta Pub"

Заведение для любителей спорта и вкусной еды, приправленной бурными эмоциями.

Spa Pub предлагает своим болельщикам разнообразие меню от борща с салом до салатов с лососем и крафтового пива. Будьте первыми, если хотите выиграть чемпионат с комплексными обедами с 12.00 до 16.00 дня.

"Pronto Pizza"

Большой выбор совершенной и сбалансированной пиццы, а также отличные акции и розыгрыши. Вам будет приятно узнать, что доставка Pronto Pizza по городу всегда бесплатна. А в меню найдутся и суши, и паназия.

Ресторан "Гопачок"

Заведение входит в ТОП 10 лучших ресторанов города. Уют украинского интерьера и традиционная вкусная кухня удовлетворит на долгий и насыщенный день. В меню есть румынские блюда для желающих расширить кулинарный диапазон. Обязательно оставьте место для десерта в ресторане "Гопачок"

Где остановиться в Черновцах

Варианты жилья можно найти на любой бюджет и вкус. Главное, чтобы эти два критерия совпадали. От исторических гостиниц, до частных предложений и хостелов. Предоставим несколько атмосферных и эксклюзивных вариантов.

Отель "Буковина"

Центр города насыщен красивыми и уникальными предложениями жилья в Черновцах. Именно здесь расположен известный отель "Буковина". Занимая локацию в центре и возле парка Тараса Шевченко - это удобное место, чтобы осматривать достопримечательности и город в ограниченное время.

Стоимость двухместного номера стартует от 1604 грн.

"Central Magnat Cinema"

Историческое здание отеля подчеркивается интерьером и украшением номеров. Изюминкой отеля есть собственный кинотеатр и изысканный ресторан. Стоимость двухместного номера стартует от 1450 грн.

"Sakvoyage-ArT Hotel"

Отель расположен на улице Каспрука и работает круглосуточно для встречи гостей. В стоимость номера входит завтрак. Отель невелик, поэтому вы не окажетесь в толпе и почувствуете максимум заботы на себе. Номера имеют минимальную, но элегантную современную отделку и стартуют от 840 грн (двухместный номер).

Отдых на уикенд в Черновцах поразит атмосферность и современность украинской культуры, которая сохраняет и развивает традиции, а не меняет их.