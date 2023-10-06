Путешествия Киев – Одесса. Лучшие повороты с трассы для автомобильного путешествия

Раскрываем секреты известной Одесской трассы. Куда повернуть, что посмотреть и как превратить обычную дорогу в 12 часов в интересный отпуск в несколько дней. Наполняем жизнь положительными и прекрасными эмоциями, чтобы иметь силы бороться дальше.

ПАРК "КИЕВСКАЯ РУСЬ", ВАСИЛЬКОВ

Первый интересный и очень колоритный поворот уже в 40 минутах от столицы. Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" – Центр культуры и истории Древней Руси. Это воспроизведение культурного и архитектурного образа Детинца Киева V–XIII веков в его исторических размерах, занимавшем площадь 10 га, и атмосферы Киевской Руси, с использованием всех имеющихся сегодня научных знаний.

На территории парка проводятся куча мастер-классов, фестивалей и мероприятий. В свои развлечения на территории парка можно включить полет на воздушном шаре, средневековое сафари, княжеский пир и т.д. На территории парка есть отель, чтобы вам было удобно насладиться всеми локациями без спешки.

Вход на территорию парка стоит: взрослый – 150 грн, детский – 80 и 100 грн (выходные).

Подробнее об экскурсиях можно узнать на официальном сайте парка "Киевская Русь".

Адрес на Google map.

ДЕНДРОПАРК "АЛЕКСАНДРИЯ", БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Если ваше путешествие выпадает на раннюю осень или весну – это обязательный поворот в вашем путешествии, хотя в снегу сказочность не угасает. Живописные ландшафты, невероятные уникальные растения и локации, пейзажные смотровые площадки и красота перед глазами.

Вы можете кататься по тропам парка в карете конного экипажа, есть мороженое и сделать семейную фотосессию.

Актуальную стоимость билетов и экскурсий можно посмотреть на официальном сайте дендропарка Александрия.

Адрес на Google map.

БУЦКИЙ КАНЬОН, БУКИ

Буцкий каньон часто сравнивают со Швейцарией и норвежскими фьордами. Каньон начинается от моста в селе Буки Черкасской области. Рядом с мостом – плотина старой гидроэлектростанции высотой около двух метров. Плотина и чуть дальше узкое, пороговое русло реки Горный Тикич образуют водопад водоворот. Наиболее интересен он весной, во время полноводья. Летом вы можете застать как полноценный водопад, так и почти пересохшее русло – зависит от наличия дождей.

Наряду с каньоном можно захватить еще одну локацию – это руины старой ГЭС. В конце каньона нет возможности перейти реку, для этого нужно будет вернуться к ГЭС и перейти по камням – тогда по левому берегу можно будет выйти к дороге и по ней – обратно к мосту.

На территории каньона можно остаться на ночь в палатках на территории кемпинг зоны, или в гостинице "Буцкий каньон" и гостевом доме "На каньоне".

Чтобы не заблудиться по дороге в другую одноименную деревню, воспользуйтесь нашими координатами на Google map.

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК "СОФИЕВКА", УМАНЬ

Этот парк просто центр приключений и пейзажных путешествий. Парк делится на пять частей: южную, центральную, восточную, западную и северную части. Если хотите больше развлечений вам до центральной и восточной частей.

Вы сможете прогуляться по Английскому парку, перейти по Венецианскому мосту, совершить прогулку по Елисейским полям и все это не выезжая за границу. В парке есть 4 больших пруда, на одном из которых курсируют челноки, которые проведут вас везде пещеры.

Территория парка достаточно велика, так что выделите на прогулку не менее полудня, а лучше остаться хотя бы в день. В парке есть все необходимое от отеля до ресторанов.

Стоимость билетов и экскурсий можно посмотреть на официальном сайте парка Софиевка.

После такой живописной дороги хочется только одного – продолжить свои впечатления. И вы с легкостью сделать это с нашим обзором "Осенний ноябрь в Одессе" (изменить ссылку сайта) и "Где искать украинскую Венецию". (изменить на ссылку сайта)