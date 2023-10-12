Что вы знаете о Черкассах? Самая романтичная прогулка по городу

Уютные провинциальные города в Украине – это изюминки, удивляющие красотой сочетающейся с простотой. Черкассы один из таких городов, где можно тихо прогуляться по архитектурным улочкам, пейзажным аллеям или по берегу широко разлитого Днепра. Попробуйте такую романтику на вкус в ближайшие выходные, пригласите с собой вторую половинку или друга, делайте перерывы на маленькие кофейни и наслаждайтесь мгновением жизни не смотря на обстоятельства.

Что посмотреть в центре города

Если ваша прогулка начинается с сердца Черкасс обязательно соберите свою фото коллекцию уникальных памятников из металла. Забавные и симпатичные увековеченные монументы станут вашими компаньонами для интересной прогулки.

Памятник водопроводчику дяди Васи (ул. Сагайдачного, 12)

Голохвастов и Проня Прокофьевна (ул. Небесной Сотни, 61)

Памятник Фаготу и коту Бегемоту (ул. Крещатик, 223)

Памятник Разрушенным Храмам (ул. Надпольная)

Памятник Василию Симоненко (ул. Небесной Сотни, 3)

Памятник Богдану Хмельницкому (бульвар Шевченко, 249)

Бульвар Шевченко

Лучший променад для прогулки в пору золотой осени и весеннего цветения. Уютная аллея с удобными лавочками, каштаны под ногами или аромат цветов. А если это снежная зима, то ваша прогулка будет окутана в белый цвет хрустящего снега. Бульвар простирается на 22 квартала, так что у вас будет шанс насладиться общением и размять ноги.

Черкасский ЗАГС

Дворец бракосочетаний в Черкассах признан архитектурно красивым. Вам будет чем полюбоваться, и что рассматривать. Здание нынешнего ЗАГСа было построено в 1892 году в стиле неоренессанса. Когда–то комплекс владел зимним садом и отличным фонтаном. Гармоничная атмосфера искренних чувств как можно лучше подойдет к романтической прогулке или искреннему признанию. Вечером дворец красиво подсвечен, а рядом расположен пейзажный сквер, поэтому неудивительно, что эта локация часто служит местом предложения создать семью.

Голубой дворец

Это историческое здание отеля "Славянский" построено в стиле теплого Востока и сказок о Джиннах. Удачно подобранный цвет придает эстетичность и загадочность, а вечерняя подсветка стоит вашего времени и памяти в телефоне.

Светомузыкальный фонтан

Возле здания облгосадминистрации расположена еще одна локация, которая может ярко подсветить вашу вечернюю прогулку. Вокруг фонтана много магазинчиков и кафе, что позволяет дополнить свое свидание еще чем вкусненько.

Холм Славы

Хотя и тематика монументов Парка Славы не очень романтична, виды просто потрясают. А еще вам не придется находиться в толпе, если, конечно, это не майские праздники. С холма вы сможете увидеть Долину роз и широкий и могучий Днепр. С наступлением вечера место светится фонарной магией и уютным уединением.

Парковые локации

Черкассы – зеленый город с красивыми и ландшафтно-выстроенными парками. Прогулка в которых будет чудесна и прекрасна в любое время года, и подойдет ко всем событиям и настроениям. Захватите с собой небольшой пикник, или велосипеды для активной прогулки.

Парк Сосновый Бор

Местные по–разному называют этот природный "рай" (Юбилейный, парк 50-летия, Сосновый бор) но любят его одинаково. На большой территории размещаются ручьи, пруды, лужайки, аллеи, ландшафтные декорации и живет много интересных маленьких существ. Захватите с собой орешки или семена, чтобы угостить местных мимишных грызунчиков, или пернатых. В теплое время года работают развлечения: прокат велосипедов, подвесная канатная дорога препятствий. Но и зимой это самая красивая локация, когда выпадает снег.

Долина роз

Этот небольшой парк расположен у воды, так что вы легко соедините локацию с прогулкой по Днепру. Не огорчайтесь, если вы не попали в период цветения роз, посмотрите на солнечные часы в форме большой металлической птицы, прогуляйтесь по аллеям, или съешьте что–нибудь вкусненькое.

Ближе к воде

Расположение города на берегу Днепра создало отличные локации у воды для пейзажных и романтических прогулок. Смотреть на воду можно вечно и мы сделаем это по разным ракурсам.

Речной вокзал

Уют, выдержанная архитектура и прекрасные стильные заведения, в которых можно отдохнуть, и попить кофе с видом на Днепр. Для тех, кто хочет добавить немного экстрима к своей прогулке, дойдите до зоны картинга и немного встряхните эту жизнь. Картинг клуб расположен по адресу ул. 30 лет Победы, 5/1, недалеко от речного вокзала. Еще одной хорошей идеей может стать поход в кинотеатр Мультиплекс Днепро Плаза (ул. Героев Сталинграда, 34).

Дамбо

Пространства, покорившие не одно девичье сердце. Локация известна своим круто променадом, живописными панорамами на город и Днепр и поразительной вечерней атмосферой. Есть интересный факт о сооружении. Оказывается, что были созданы сразу две дамбы. Запасная хранится на случай катастроф, чтобы быстро можно было восстановить конструкцию.

Водная прогулка на теплоходе

Туристическая навигация по Днепру в Черкассах начинает работать с мая месяца до середины осени. так что, если вы попали в нужный сезон – это ваша обязательная идея для реализации. Чего–то более романтичного и впечатляющего не придумаешь. Слушайте шум воды, смотрите на просторы и сделайте фото в стиле "Титаник".

Прогулка по пляжу Пушкинским и храм Белого Лотоса

Пляж может стать хорошей прогулкой не только в теплое время года. Возьмите с собой горячие напитки и что–то перекусить, теплое одеяло и отличное настроение для вдохновенных разговоров.

Храм "Белый Лотос" в Черкассах известен далеко за пределами города. Это единственный в Европе буддийский храм боевых искусств. Сюда приезжают на экскурсию, чтобы насладиться архитектурой, Восточными артефактами и кардинально другой атмосферой. Тем, кто увлекается Восточной культурой, стоит включить локацию в свою прогулку по Черкассам. Магия этого места просто завораживает. Храм расположен по адресу: спуск Ивана Франко, 4.

Какая бы ни была цель вашего посещения Черкасс, вы будете довольны своей прогулкой или романтическим свиданием.