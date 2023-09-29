Смакуй стойкость каждый день. Гастрономический тур по несокрушимому Харькову

Харьков держится каждый день. Благодаря ВСУ и сплоченным людям, которые поддерживают и продолжают работать – город живет, движется и ароматно пахнет утром. Пекарни, кафе, кафе и рестораны радуют своих гостей вкусной едой и напитками, приправленными заботой, теплом и силой духа. Это так важно сейчас. Итак, если не радует утро, берите наш список гастрономической сцены Харькова и выбирайте, где будете подзаряжаться сегодня. Читайте до конца, мы ведь подобрали вам и вечерние варианты.

60 coffee beans

Начнем с утреннего кофе, как без него. Бежите вы на работу, хотите просто начать свой день в тепле и комфорте – это кофейня может удовлетворить вас как за 5 минут, так и занять на несколько часов. Большой выбор кофейных миксов и ассортимент ароматических чаев. Вкусы и выпечка станут хорошим дополнением к вашему напитку, а настольные игры развлекут вашу компанию и поднимут настроение общения.

Адрес: ул. Бажановая 10 (г. Бекетова)

Официальная страница 60 coffee beans

Кофе-медиа

Еще один хороший вариант, где ваш день может иметь начало или продолжение. Тихий двор в центре города знают не все, но зря. Кроме вкусного кофе и вкусностей заведение предлагает свои столики, как хорошее рабочее место. Так хватайте работу с собой и айда на чашку ароматного бодрящего напитка.

Адрес: ул. Пушкинская, 63.

Официальная страница кофе-медиа.

Люди

А как вам предложение поработать с бокалом чего–то "богемного". Новый ресторан в Харькове "Люди" предлагает удобный интерьер, уютную атмосферу и прекрасное меню в любое время дня. Горячие блюда, бургеры или паста – главное вовремя остановиться, потому что все очень аппетитное, особенно красное в бокале.

Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 7

Официальная страница ресторана "Люди".

Трипечь

Скучаете по домашней кухне и бабушкиным пирогам? Ресторан Трипечья открылся только в сентябре 2022 года, но, несмотря на повороты судьбы, быстро стал популярным и попал в рейтинги. Украинская стилистика в современной отделке – очень изысканна и элегантна, а вкус блюд обнимает, передает заботу и уют семьи.

Адрес: ул. Рождественская, 10

Официальная страница ресторана Трипечье.

Vilena's Pies & Burgies

Обожающие пиццу должны обязательно отведать ее в Vilena's Pies & Burgies. И вам не придется покупать целую пиццу, если вы сегодня один на один с собой, берите столько кусков, сколько можете съесть. Кстати, можно взять несколько кусков разной пиццы и отведать ассортимент. Это очень удобно. Каждый делает шаги по приближению победы и это заведение не исключение. Купите "волонтерский пай" и станете частью акции, которая помогает держаться, бороться и не сдаваться.

Адрес: проспект Науки, 11

Официальная страница Vilena's Pies & Burgies.

Green Room Lounge Bar

Вот и дошли до привлекательных вечеров в хорошей компании и великолепном интерьере. Все в этом заведении пытается тебя расслабить и отвлечь от забот: мягкие диваны, приятные цвета, современная стилистика. Развлечения не заканчиваются барной стойкой, в заведении есть настолки, плейстейшн и кальян. Приятный вечер.

Адрес: Проспект героев Харькова, 254;

Официальная страница Green Room Lounge Bar.

Bunker Bar

Актуальное название не единственное что привлекает гостей в это заведение. Расположенный в самом сердце Харькова в подвальном помещении, бар прекрасно прячет своих гостей, но только до 22 часов. Помимо разнообразия коктейльной карты заведение имеет и меню, так что голодным вас тоже не оставят. Ланчи доступны уже с 12 часов дня, а в дополнение вам предложат кальянное меню.

Адрес: ул. Сумская, 78.

Официальная страница Bunker Bar.

Иногда мы так боимся расслабиться во время войны, отказавшись от каких–либо радостей в поддержку победы. Но не забываем, если мы выдохнемся, поддержки так же не станет. Помните о себе, о своем отдыхе, и маленьких удовольствиях каждый день. Харьков выстоит, он несокрушимый благодаря ВСУ и вам.