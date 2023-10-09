ТОП 5 замков-отелей в Украине. Сколько стоит почувствовать себя графом, или графиней

Исторические замки разбросаны по всей Украине. Некоторые из них стали музеями, некоторые нуждаются в капитальном восстановлении, но есть те, которые попали в бережные руки и готовы принимать гостей в роскошных залах, пышных садах и просто королевских условиях. Portal.ua узнал, что отдохнуть по королевски стоит не таких уж заоблачных денег. Плюсом ночлега в замке-гостинице станут экскурсии, живописные прогулки и королевские ощущения.

Замок "Радомысль" (Житомирская область)

Это не просто замок, это одно из лучших реконструированных и отреставрированных сооружений Украины. Когда–то на территории замка производили бумагу для первых украинских книг, а теперь здесь можно провести ночь в исторической гостинице "Via Regia". Название выбрано совсем не случайно, ведь оно означает транзитный путь через 8 европейских стран. Кстати, даже названия номеров имеют историческую значимость для каждой из 8 стран. Всего в отеле 10 комфортабельных апартаментов.

Стоимость одной ночи в отеле замка Радомысль составляет 2500 грн. В оплату войдет:

завтрак;

парковка авто;

экскурсия в музеи;

мастер-класс в бумажной.

На территории замка расположен музей, с отличным подбором артефактов истории украинской культуры. А еще у вас будет возможность посетить местную пивоварню, совершить прогулку до Радомышльской стоянки и устроить пикник на берегу озера, рядом с замком.

Адрес: улица Плетенецкая, 15, Радомышль, Житомирская обл.

Замок Шенборнов в Закарпатской области

Бывшее готическое охотничье имение графов Шенборнов превратилось в роскошный санаторий в Закарпатской области. Санаторий работает с 1945 года и имеет множество целебных процедур для вашего восстановления. Профилем заведения являются сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.

Локация расположена рядом с романтической скалой любви и живописной рекой Латорица. В замке и рядом можно умыться водой из Источники Молодости, посетить винодельню, подняться к водопаду, прогуливаться по дендропарку и провести "Вечер в средневековом замке" в Сент Миклоше с факелами и венгерскими традициями.

Стоимость номеров в Замке Шенборна составляет 1100 грн в сутки.

Адрес: пгт. Карпаты, Закарпатская обл.

Усадьба Сцибор-Мархоцкого в Хмельницкой области

Здесь нужно остановиться ради очень интересной истории знаменитого Игнатия Сцибор-Мархоцкого, который в свое время не захотел подчиниться Российской империи и создал собственное государство. В его Миньковецком государстве было отменено крепостное право, открыта типография, построены храмы. Живописные просторы, на которых стоит Усадьба, подарят интересные прогулки в скальный монастырь, водопад Бурбун и путешествие к Свято-Покровской церкви-крепости в с. Сутковцы. Номера небольшого отеля обустроены в средневековом стиле. В предложении добавлен ночлег в настоящем вагоне-кемпере. Не переживайте добывать еду как средневековые вассалы вам не придется. На территории открыт красивый ресторан, который подарит интересные и вкусные блюда.

Номер в отеле стоит от 578 грн в сутки.

Адрес: ул. Ивана Франко, 21а, с. Отроки, Хмельницкая область.

Цитадель Инн во Львове.

Эта локация для привередливых. Пятизвездочный отель, который расположился на территории 170-летней цитадели во Львове, имеет 26 номеров премиум класса. Citadel Inn – это гастро-бутик-отель, поэтому гурманы могут насладиться здесь самыми известными изысками кулинарной сцены. Ресторан отеля – это вкусная изюминка Львовской Цитадели. Здесь проводятся разнообразные дегустации, гастро-вечера и мастер-классы от ведущих поваров Украины.

На территории работает СПА и музей украинского модернизма. Ресторан может посетить не только гости отеля. Панорама с его террасы фантастическая.

Стоимость номера в отеле составляет от 6000 грн в сутки.

Адрес: ул. Грабовского, 11, Львов.

"Черный замок" в Ивано-Франковске

И хотя этот замок-отель относительно новая застройка, его австро-венгерский стиль перенесет вас в другой век, только более комфортабельный. Все номера обставлены стилизованной мебелью и выполнены в историческом стиле. Отель имеет 34 номера, готовых принять до 70 гостей. Кровати в номерах окутаны балдахинами, ванные комнаты просторные и уютные, а современные мини бары и кондиционеры прекрасно вписаны в исторические интерьеры. У замка высятся корабельные мачты, а хмурые оттенки подыгрывают исторической атмосфере. На территории отеля работает ресторан с авторской кухней.

Цены на номера стартуют от 800 грн в сутки.

Адрес: г. Ивано-Франковск, Калушское Шоссе, 7