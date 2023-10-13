Выберите свой любимый водопад в Украине. Более 20 локаций для фото-танго с водой

Водопады бурные, изменчивые, хрупкие как сама жизнь. Может, именно поэтому нам так нравится их неповторимый танец. Локации с потоком воды всегда привлекают тех, кто любит романтику, семейный отдых и путешествие наедине. Выберите свое место силы рядом с неугомонной водой. Планируйте путешествие на выходные в ближайший удобный регион с фантастической водной локацией из нашего списка.

Тернопольская область

Хорошие новости, в Тернопольской области найдется даже несколько вариантов для отличных фото с водопадом.

Джуринский водопад

В селе Нырков возле живописных руин Червоноградского замка расположен один из самых больших равнинных водопадов Украины. Джуринский водопад падает с высоты 16 метров и окутан множеством легенд и тайн. Летом здесь можно купаться, а осенью делать невероятные пейзажи.

Русиловские водопады

Это целая очередь каскадных водопадов, растянувшихся на 3 километра. Добраться до локации не так–то легко, но это не останавливает романтиков, любящих прекрасное и эксклюзивное и тех, кто хочет побыть наедине со вселенной.

Водопад "Девичьи слезы"

Нежная картина, берущая за душу, разворачивается в Бучанском районе. Хрупкие капли, которые обильно скатываются по зеленому мху с высоты, но действительно напоминают девичьи слезы.

Водопад Каменка во Львовской области

Поселок Сколе известен низким, но очень живописным фонтаном. Разделенный на две части каменной глыбой водопад имеет разные уровни и красиво перетекает через большие камни. Здесь обустроена зона отдыха, в том числе прокат мангалов, продажа разнообразной продукции и лужайки для активного отдыха.

Житомирская область

Для тех, кто не очень охотно уезжает далеко, локации центральной Украины станут хорошим вариантом для отдыха на природе рядом с водопадом.

Водопад Вчелька

А это уже творение самого человека. В урочище Шумск возле Житомира когда–то была построена плотина. Времена немного поправили сооружение и оно превратилось в каскадный водопад выложенный гранитом. Имея несколько порогов, вода спускается с высоты 10 метров.

Трояновский водопад

Поселок Троянов может похвастаться очень красивым водопадом, который пробивает себе дорогу сквозь нашествия глыбовых камней и скальных обрывов. На локации нет бурного потока и на его берегах хорошо проводить время в тишине и гармонии.

Водопад Куливецкий в Черновицкой области

Посидеть на берегу порогового водопада или отпустить кораблики за бурным потоком, а может с венком на суженого погадать можно в селе Куловцы, Заставновского района.

Водопад Водоворот в Черкасской области

Один из пологих водопадов, живописно и бурно бегущий по зоне ГЭС в с. Буки, Маньковского района.

Водопад в Малеевке, Херсонская область

Это очень известная локация на которой в с. Малеевка, Дунаевецкого района, можно устроить познавательную прогулку на целый день. Водопад рукотворен и охраняет скальный монастырь. У водопада находится дворец и водонапорная башня.

Ивано-Франковская область

Здесь силы природы и воды начинают играть бурными красками и вам точно будет что выбрать для того, чтобы подзарядиться водной энергией.

Женецкий водопад

Украинские Карпаты образовали локацию, поражающую природой и ее фантазией. между селами Микуличин и Татаров, между массивными хребтами Хомяк-Синяк и Яворник течет Женецкий водопад. Среди водопадов Украины - это очень молодой поток (ему меньше 100 лет). Но это не мешает Женецкому Гуку быть в центре внимания туристов, ведь его поток с высоты 15 метров слышен издалека.

Водопад Кудринец

Ориентиром поиска этой пейзажной локации в Карпатах служит село Зеленая. Уровни каскады высотой 5 м и шириной до 3.5 метра словно пологие ступени, по которым, как многоуважаемая дама, спускается вода. Но после сильных дождей дама очень своенравна и своим потоком смывает небольшие камни на пути.

Манявский водопад

Один из самых больших водных красавцев Украины расположен возле поселка Манявы на горном массиве Карпат. Воде Манявского водопада приписывают целебные свойства, так что туристы охотно купаются в небольшом бассейне у его подножия.

Водопад Пробой

Мощность воды на этой локации просто поражает и восхищает дух. Водопад расположен возле курортного поселка Яремче и имеет пешеходный мост над своим потоком. К сожалению естественная локация стала жертвой человеческой деятельности и потеряла свою высоту в 25 метров, но и то, что есть сейчас, наполняет большим количеством бурных чувств.

Шешорский Гук

Поселок Шешоры, Косовского района, известен не только своими недорогими зимними курортами, но и Серебристыми водопадами. Бурные потоки, пробившие себе дорогу сквозь чащи леса ярко сверкают на солнце и имеют небольшие бассейны, в которых хорошо освежиться.

Бухтивецкий водопад

Красивый поток воды из плиточных скал украшает урочище Бухтовец в с. Буковое, Надворнянского района. Фото сделанные у подножия этого водопада станут изюминкой вашего Инстаграммы.

Водопад "Девичьи слезы"

Этот поток хрупким не назовешь. Это красивая серебристая волна, спускающаяся с высоты и разбрасывающая свои освежающие брызны на пару метров от себя. Водограй расположен в городе Яремче в урочище Жена.

Водопад Салатручиль

В одноименном урочище возле поселка Быстрица, Надвирнянского района есть красивый поток, словно прыгающий с обрыва и растекающийся по широкому подножию. Водопад очень хорош после сезонных дождей или когда тает снег.

Закарпатская область

Приготовьтесь к бурному потоку воды, который сносит все на своем пути, но создает локации, запоминающиеся на всю жизнь.

Водопад Шипот

Карпаты известны всему миру своими водяными бурными красавцами. Один из них расположен в селе Пилипец, Межгорского района. Шипот имеет каскад в 14 метров и не замерзает зимой. Поэтому поход к нему будет очень впечатляющей прогулкой в любое время года.

Лумшорские водопады

Посещая Перечинский район, Закарпатской области обязательно нужно увидеть живописные водопады возле села Лумшоры. Некоторые из них могут пересыхать летом, так что осень или ранняя весна прекрасное время насладиться полноводными потоками.

Водопад Городилов

Кто собирается посетить Оленью ферму в поселке Иза в Закарпатье может добавить к своей прогулке водопад Городилов. Тихая неспешная вода, которая спускается по зеленому моховому ковру красиво смотрится в весеннем наряде.

Водопад Скакало

Мукачево полно хороших мест. Чтобы добраться до водопада, нужно доехать до пгт Чинадиево. Здесь высоченные деревья и скалистые пороги. Но как хорошо вода спадает со скал.

Водопад Воеводин

Кажется, чтобы посмотреть водопады Закарпатской области нужен целый тур. Вы ошибаетесь. Нужно как минимум несколько туров и пара тройка отпусков. Но это уже план действий. Поселок Турья Поляна, Перечинского района должен войти в один из ваших замечательных туров по Закарпатью.

Водопад Труфанец

Также достаточно известна локация в пгт Ясиня для тех, кто любит отдыхать на Закарпатье. Прекрасный деревянный мост над фонтаном придает сказочности и удачного ракурса.

Драгобратский водопад

Черные скалы урочища Драгобрат служат прекрасными "американскими горками" для потока воды. Это не просто место силы, это целый сказочный мир, к которому вы будете возвращаться, увидев один раз.