Выходные с детьми во Львове. Где провести веселый семейный день

Львов ассоциируется с исторической архитектурой и достопримечательностями, которые интересны взрослым. Но часто дети не рады познавательным прогулкам, особенно во время уже не очень теплой и удобной погоды. Мы делимся с вами локациями Львова, где можно устроить веселые и интересные семейные выходные в тепле и уюте.

XROOM КВЕСТ–КОМНАТЫ

Стать одной командой и погрузиться в приключения будет интересно не только малышам. Азарт чувствуется уже в первые минуты игры, и дети, иногда, оказываются сообразительнее взрослых. Разработанные сценарии и тематические декорации переносят в интересную историю, выпутаться из которой вам нужно всей командой. У вас будет всего 60 минут на спасение и море радости, когда вы спасетесь.

Такая семейная игра понравится и пойдет на пользу всем членам семьи. Научите детей не сдаваться и быстро думать. Подарите им удовольствие достичь цели и умения быть целеустремленными. Билеты стоят от 600 грн. за всю команду, в зависимости от уровня сложности и продолжительности.

Квест комната работает по адресу: Львов, ул. Гоголя 8/6.

Рассмотреть и заказать квесты можно на сайте XROOM или воспользовавшись страницей в Instagram.

РАЗВЛЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РАДУГА"

Веселый, активный и вкусный выходной можно устроить в развлекательном центре "Радуга". Вы сможете подарить детям аттракционы и радость и, даже немного посидеть наедине, пока малышей развлекают профессиональные аниматоры. Разделите счастливые эмоции на всю семью и наслаждайтесь выходным днем.

В центре находится:

огромная игровая зона с лабиринтами, батутами, сухими бассейнами, веревочным парком и кораблик;

зооцентр с экзотическими животными;

обособленная игровая зона для самых маленьких деток;

большая безопасная, закрытая территория, из которой дети самостоятельно не выйдут;

зеркальный лабиринт оптических иллюзий;

дети от 6 лет находятся под наблюдением аниматоров на закрытой территории.

В центре находится почасовое пребывание и на целый день. Стоимость входного билета в выходной день (безлимит) – 250 грн.

Комплекс работает по адресу: г. Львов, ул. Щирецкая 36, ТРК "Южный", ТЦ "Калина", Цокольный этаж.

Рассмотреть детали можно на сайте развлекательного центра "Радуга".

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "FLY KIDS"

Бросить себе вызов на скалодроме, или развлечься вместе на батутной арене или, может кто кого в игровые автоматы (в наличии детские, и взрослые). Этот развлекательный комплекс имеет интересные локации для вашего семейного выходного дня. Любите экстрим, или спокойствие, творчество, или спорт – у Fly Kids все возможно. Не важно, сколько вашим детям или вам лет, каждый найдет интересные вещи, чтобы сделать их вместе.

Представьте, что вы уже там, что выберете:

поролоновая яма;

столик песочной анимации;

лего-зона;

тарзанка;

комната иксбоксов;

толокары, самокаты;

творческая комната;

концертный зал (для проведения дня рождения);

песочница из ярких шариков;

сцена для детей, оборудованная новыми детскими музыкальными инструментами, где каждый ребенок может представить себя звездой.

Комплекс работает по адресу: г. Львов, ул. Патона, 37, ТРЦ "Арсен".

Детали можно рассмотреть на официальном сайте "Fly Kids", или же на странице Instagram.

INSOMNIA КОМНАТИ СТРАХА

Пытались затащить куда–нибудь подростка в холодный выходной день? Вы просто не предлагали ему или ей комнату страха. Понимаю, страшно родителям. Но если отнестись к этому, как к шутке и способу немного побыть на волне с подростками, то может стать очень интересно.

Реалистичные декорации и зомби, которые будут пытаться откусить вам руку, станут неким мостиком на адреналине. Острые чувства станут интересным опытом, который вы переведете вместе.

Комната страха работает по "жутким" адресу во Львове: ул. Валовая, 31.

Заглянуть страху в глаза можно на официальном сайте Комнаты Страха, или же на странице Instagram.

СЕТЬ КВЕСТ–КОМНАТА "ВЫХОД"

Еще одна локация приключений, которая подойдет на широкий диапазон детского возраста. Киносюжеты, звуковые спецэффекты, вы сможете полностью проникнуть в приключение всей семьей. Сюжетные ребусы помогают развить логику, овладевать тревогой и страхом в экстремальных условиях, и помогать друг другу, что бы ни произошло.

Увлеките побольше друзей и устройте азартную гонку, практикуйте тимбилдинг для своей семьи весело и интересно.

Квест комната работает по адресу: г. Львов, ул. Озаркевича, 4

Выбрать сюжет можно на официальном сайте Квест-Комнаты.

Желаем интересных и веселых семейных выходных во Львове в любую погоду и обстоятельства.