Аятолла Али Хаменеи готов взорвать весь мир, чтобы только уничтожить Израильское государство

Совершив наиболее масштабное нападение на Израильское государство, Иран впервые столкнулся с Израилем лицом к лицу. Тем самым Исламская Республика Иран навязывает Израилю новую игру. Теперь вопрос в том, какова будет реакция на эти террористические удары со стороны Иерусалима? Ведь в Тегеране прекрасно знали, что за подобные террористические атаки ответ Израиля будет сильным и решительным. И очень вероятно, что уже через несколько дней израильская авиация разбомбит все ядерные объекты в Иране.

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Як зазначає найбільш впливова ізраїльська газета Yedioth Ahronoth: "Історичне досягнення ізраїльської протиповітряної оборони під час найбільшого обстрілу ракетами і БПЛА, з яким зіткнулася будь-яка країна. З 36 запущених крилатих ракет, 110 балістичних ракет типу HVAR і 187 дронів Shahed, тільки невелика кількість проникла на територію Ізраїлю, а більшість з них була збита ще на підльоті до країни. Базі Набатім було завдано незначних пошкоджень, але речник ЦАХАЛу наголосив у своїй заяві, що база функціонує".

Терористичний напад Ірану на Ізраїль у ніч на 14 квітня 2024 року можна порівняти з нападом на американську базу Перл-Харбор вранці 7 грудня 1941 року. Тепер у Ізраїлю, Сполучених Штатів та їхніх союзників з’являється унікальний шанс знищити один із ланцюжків у вісі зла – Росія, Китай, Іран і Північна Корея. Настав час допомогти іранцям позбутися їхнього тиранічного режиму аятолл. І цією нагодою варто обов’язково скористатися.

Іран винен не лише в нападі на Ізраїль, понад 2 роки Тегеран допомагає Росії знищувати своїми дронами Shahed українські об’єкти критичної інфраструктури. Чим фактично бере участь у терористичній війні Російської Федерації з Україною.