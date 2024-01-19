Чтобы гречка была полезной, ее нужно есть с правильными продуктами: список

С чем есть гречку для максимальной пользы?

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Несмотря на свои преимущества, гречневая крупа не содержит всех незаменимых аминокислот. Растительные белки усваиваются хуже белков мяса, рыбы, птицы, яиц, молочных продуктов.

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Наприклад, якщо з рослинної їжі білки засвоюються на 70 %, то тваринної – на 95-96%. Тому гречану кашу корисно доповнювати та збагачувати тваринним білком.⠀

Гречану каша дітям можна їсти з яйцем, рибою, м’ясом птиці та навіть з сиром. Варіантів величезна кількість. ⠀

Крупу корисно поєднувати з овочами, наприклад, з капустами: морською, броколі та квашеною білокачанною. Таке поєднання буде багате на харчові волокна, які виступають в ролі природного сорбенту, вітамінів та мінералів.⁣⁣⠀

Вода, в якій вариться гречка, вбирає всі корисні речовини цієї крупи. Тому під час варіння варто правильно розраховувати⠀кількість води, щоб її не зливати. Ідеальні пропорції: 1:2,5 (1 частина гречки та 2,5 частини води).⁣⁣⠀

З гречаної крупи готують не тільки каші, але також використовують гречане борошно у випічці, щоб замінити пшеничне борошно. У гречці немає глютену –⠀це оптимальний варіант для людей, які страждають його непереносимістю.⁣⁣⠀

Які страви можна приготувати: ⁣⁣⠀

Зваріть гречану кашу, наріжте невеликими кубиками помідори та сир фета, А за бажання можна розбавити смак і оливками — так смак вийде схожим на грецький салат, але куди більш ситний.⁣⁣⠀

Різотто з гречки з грибами сподобається навіть гурманам. З урахуванням того, що гречка і гриби готуються швидко — цей рецепт виручить, коли хочеться чогось смачного, а часу в обріз.⁣⁣⠀

Зваріть трохи гречки та приготуйте салат з додаванням персиків, чорниці, граната, руколи та волоських горіхів. Такий освіжаючий салат може підійти для перекусу, як другий сніданок. ⁣⁣⠀

Гарбуз, нут, куркума і гречка — так виглядає саме незвичайне рагу, яке неймовірно корисне і поживне. Така страва позитивно позначиться на імунній системі.

З чим ви зазвичай їсте гречку?