Дальность поражения позволяет охватить все временно оккупированные территории: какие ракеты могут передать США Украине

На днях информационное пространство всколыхнуло сообщение о том, что США могут передать Украины ракеты ATACMS большей дальности. Согласно имеющейся у NBС News информации, запрос на их предоставление сейчас рассматривается. Так что, неужели мы наконец-то получим то, о чем так долго говорят? И если да, то какие именно ракеты и по каким целям мы сможем их применять? Давайте разберемся.

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От запроса до поставок

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ИСТОЧНИК

Для начала хотелось бы отметить, что запросы на получение ATACMS украинская сторона отправляла в Вашингтон с 2022 года. И только в конце лета 2023 года они были услышаны, в начале осени отправлены в Украину, а затем в октябре уже успешно применены.

В ночь на 17 октября 2023 года по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске был нанесен удар, предположительно, ракетой M39 (ATACMS Block I), в результате которого российская авиация понесла самые тяжелые единовременные потери в вертолетной технике.

3039177 | Взрывы на аэродроме в оккупированном Бердянске

Казалось бы, после столь успешного первого пробного применения мы должны были бы получить очередную партию. Но до сих пор новых поставок не было, а с учетом устроенного республиканцами в Конгрессе политического шапито дальнейшие поставки продолжают оставаться под вопросом.

И все же если говорить о ракетах ATACMS большой дальности полета, то какие именно мы можем получить и по каким объектам их применять?

Номенклатура

Как вы уже могли понять, M39 (ATACMS Block I) – это ракета, которую мы уже успешно смогли применить, и она очень даже неплохая по ряду показателей.

Например, у нее чрезвычайно мощная кассетная боевая часть, состоящая из 950 суббоеприпасов М74 размером с апельсин и весом чуть более полукилограмма. Эти суббоеприпасы идеальны против аэродромов и в целом объектов с плотным скоплением техники либо палаточных лагерей с большой концентрацией людской массы на гектар. Но минусом M39 (ATACMS Block I) является дальность полета – не более 165 км.

Дальнейшее развитие этих ракет привело к модификации M39A1 (ATACMS Block IA), которые получили GPS-наведение и увеличенную дальность полета – 300 км. А потому не исключено, что как раз эту версию могут обсуждать для дальнейших поставок Украине.

Фактически ракета с дальностью поражения 300 км полностью охватывает все временно оккупированные территории, в зависимости от локации пуска. Нужно дотянуться до Ялты – запускаем с правого берега Херсонской области. Нужно дотянуться до Керченского моста – запускаем из Запорожской области.

Но если говорить непосредственно о M39A1 (ATACMS Block IA), то ко всем ее плюсам добавляется один существенный минус: в боевой части количество суббоеприпасов уменьшилось до 300. Да, это по-прежнему существенный потенциал, но все же 950 больше чем 300, не так ли?

Кроме того, ракетой с кассетной боевой частью Керченский мост не разрушить, хотя полевым лагерям и аэродромам в Крыму будет "тревожно".

Но у США есть и другие ATACMS на 300 км. Например, ракета M48 была выпущена в ограниченном количестве (не более 100), поскольку представляла собой промежуточный этап перехода от М39 к М57. С другой стороны, так как она не нужна армии США как серийный продукт, мы вполне можем ее получить для обнуления запасов того, на что следует выделять бюджетные средства для утилизации.

М48 обладает боевой частью массой 230 кг осколочно-фугасного проникающего типа. Иными словами, специализация ее применения – это высокоточное поражение отдельно стоящих объектов. Например, центров принятия решений, штабов бункерного типа и разного рода незаконных построек в районе Керченского пролива.

Но вероятнее всего, в обозримом будущем Украина может получить ракеты M57.

Главная изюминка этой ракеты – БЧ проникающего типа WAU-23/B, которая значительно эффективнее и мощнее, чем БЧ М48.

Еще один вариант – M57E1. Не думаю, что эти ракеты мы можем сразу получить, но все же не исключено. Дело в том, что M57E1 – это проект модернизации имеющихся на балансе М39 и М39А1 до модификации М57, в том числе и с заменой боевой части на боеголовку WAU-23/B.

Но в отличие от серийной М57, модификация Е1 имеет электронный дальномер, позволяющий инициировать воздушный взрыв, а не контактный.

Воздушный взрыв осколочно-фугасной боевой части позволяет покрыть значительно большую площадь по поверхности, нежели взрыв контактного, проникающего типа. И он наиболее эффективен при применении по скоплению техники и живой силы.

Выводы

На сегодняшний день у США на балансе стоят ракеты ATACMS, из которых только модификация M39 (ATACMS Block I) обладает дальностью поражения целей 165 км, все остальные – 300 км. И все эти модификации вполне могут быть переданы Украине, и все они нам нужны.

Особенности применения каждой из этих модификаций позволит одинаково эффективно бороться как против аэродромов, живой силы, скопления техники, так и отдельно стоящих объектов бункерного типа и просто незаконной застройки посреди пролива. Дальность поражения позволяет охватить все временно оккупированные территории.

Но главной проблемой на пути передачи Украине данного типа вооружений по-прежнему остаются республиканцы, погрязшие в политической борьбе за власть и пренебрегающие в угоду своим интересам интересами государства и безопасностью в мире.