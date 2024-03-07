Для наших партнеров Крымский мост не сакрален: Украина имеет право его уничтожить

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Российская пропаганда уже несколько дней подряд продолжает спекулировать на утечке разговора офицеров немецкого Бундесвера. Обнародование записи беседы действительно привело к большому политическому скандалу в Германии и дискуссиям среди западных союзников.

Думаю, можно согласиться с мнением обозревателя ведущего шведского издания Dagens Nuheter Михаэля Винярски, подчеркнувшего, что, цитирую, "у Путина есть две последовательные и всеобъемлющие цели внешней политики: разделить демократический Запад и ослабить поддержку Украины. Благодаря скандалу с прослушиванием телефонных разговоров, потрясшему канцлера Германии Олафа Шольца, он успешно достиг обеих этих целей".

И, тем не менее, история с разговором могла продемонстрировать другой важный момент, непосредственно связанный с войной России против Украины. Похоже, для западных союзников Украины нет никакого "сакрального" Керченского (Крымского) моста и дискуссии, как может быть уничтожен этот важный для Кремля инфраструктурный объект ведутся как бы походя, не вызывая ни у кого отторжения. Мост – среди тех объектов, которые могут быть уничтожены для успеха Украины в сопротивлении и уменьшения возможностей России в ее агрессивной войне против соседнего государства.

Конечно, на официальном уровне никто не будет этого признавать – дипломатия для того и существует, чтобы оставаться в рамках приличий, хотя Россия эти рамки успешно ломает и "красные линии" упорно не замечает. Но, тем не менее, важно и то, что происходит в кулуарах. Российские пропагандисты, которым предложили подслушанный разговор представители российских спецслужб, в своем стремлении угодить начальству не поняли самого главного – они "десакрализовали" Керченский (Крымский) мост. Раньше о возможности уничтожения объекта "вслух" говорили прежде всего украинские политики и военные. Теперь ясно, что об этом говорят и на Западе. Что и на Западе прекрасно понимают, что мост строили вовсе не с целью улучшить жизнь, а с целью обеспечить смерть и помочь в войне. И в этом отношении к Крымскому мосту и стремлении от него избавиться, уверен, точно нет вины немецких военных и позора Олафа Шольца.Вина – на разрушившем международное право и напавшем на Украину Владимире Путине.