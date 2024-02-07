Дуда угодил в путинский капкан

БЛОГ

Видео дня

ИСТОЧНИК

Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Украина сможет вернуть себе контроль над Донбассом, но вряд ли над Крымом, потому что аннексированный полуостров – "особое место", стали одним из самых резонансных заявлений за последнее время. На них незамедлительно отреагировали и посол Украины в Польше Василий Зварич, и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Самому Дуде пришлось затем пояснять свою позицию в социальных сетях и напоминать, что он выступает за восстановление территориальной целостности Украины без каких-либо исключений.

И действительно, именно об этом говорил президент Польши еще в августе прошлого года, на пленарном заседании "Крымской платформы". Тогда Анджей Дуда заявил, что, если Россия сможет сохранить за собой контроль над Крымом, это изменит сам мировой порядок.

"Деоккупация Крыма и полное восстановление территориальной целостности Украины является необходимой предпосылкой не только для безопасности в Черноморско-Азовском бассейне, но и стабильности глобальной архитектуры безопасности", – подчеркнул тогда президент Польши.И, тем не менее, в августе 2023 года это была речь, написанная спичрайтерами и согласованная в качестве официального выступления главы государства. А сейчас мы услышали слова президента Дуды в интервью: польский президент говорил как бы от первого лица. И именно это обстоятельство позволяет нам говорить о весьма распространенной "крымской ошибке", которая, собственно, и позволила президенту РФ Владимиру Путину не просто аннексировать Крым, но и встретить достаточно осторожную реакцию цивилизованного мира. Путин действительно разрушил мировой порядок, но на Западе не спешили это признать, так как хотели себя успокоить мыслью, что речь идет об "особом месте, в том числе по историческим причинам", выражаясь словами Анджея Дуды.

Но Путин аннексировал Крым, думаю, не потому, что речь шла об "особом месте", как думали тогда многие на Западе, а просто потому, что мог.

Сейчас аналогичная процедура аннексии была применена уже к Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям Украины. Никто в России больше не говорит о "сакральности". Херсонскую и Запорожскую область "присоединили" вовсе не потому, что хотели "спасти жителей Донбасса", а потому, что могли. В этом, похоже, и состоит суть происходящего. И если начать объяснять одну аннексию "историческими обстоятельствами", а другую – "просто" результатами агрессии, то, уверен, можно угодить в очередной путинский капкан.

На самом деле ситуация предельна проста. Россия разрушила международное право, когда ее президент принял решение о возможности аннексии территории другого государства. Никакой разницы между Крымом и другими регионами Украины, уверен, нет и быть не может.

Политического решения проблема оккупированных территорий не имеет, так как в Кремле вовсе не собираются отказываться от результатов аннексии, более того, называют Херсон или Запорожье не областными центрами в составе Украины, а городами, "контролируемыми украинским режимом", то есть даже формально не рассматривают украинский статус территорий, которые не удалось оккупировать.

Если украинской армии удастся освободить в обозримом будущем только часть оккупированной Россией территории или война на долгое время застынет на нынешней линии разграничения– это не означает признания претензий России на чужую землю. Мировое сообщество, уверен, должно отвергнуть саму процедуру аннексии – иначе готовность к оккупации и аннексии чужих территорий распространится как раковая опухоль.И что уж точно не имеет значения в этом случае – так это "исторические обстоятельства". В конце концов, в составе Российской империи был отнюдь не только Крым, но и почти вся территория современной Украины, и большая часть территории современной Польши. И Аляска, кстати, тоже – почему бы и этот американский штат не объявить "сакральной территорией", что не устают делать русские шовинисты?Поэтому, когда речь идет о границах, уверен, нужно думать именно о международном праве и нарушенных обязательствах, а не об "исторических обстоятельствах". Потому что разговор об "обстоятельствах" – первый шаг к оправданию агрессии и аннексии.