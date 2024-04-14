Иран нанес массированный комбинированный удар по Израилю: как такое стало возможным?

Эпоха безнаказанного террора…

Этой ночью Иран нанёс массированный комбинированный удар по Израилю.

Согласно предварительной информации, Исламская Республика применила 185 дронов-камикадзе Shahed-136 и агалоги, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля" с баллистической траекторией. Уверен, эти данные ещё будут обновляться.

Но этот текст будет посвящён не анализу нанесённых ударов, эффективности израильской ПВО, а совсем иному. Попыткой найти ответ на вопрос, И не только этот удар, а многие вещи, за последние тридцать лет… Такие как первая и вторая чеченские войны, пятидневная война в Грузии, резня в Сирии, гибридное и полномасштабное вторжение в Украину.

Вчера, когда только начиналась подготовка КСИР к массированному удару по Израилю, мне на глаза попался скрин с видео, на котором в Тегеран стягивались комплексы РЭБ 1Л222М "Автобаза-М". Данные системы, как по названию вы могли понять, российского производства, играют важную роль при защите сети ПВО от радиоэлектронной борьбы путем постановки помех сигналам GPS, РЛС и спутников на большой высоте и на большом расстоянии, а также для внезапного нападения на вражеские самолеты и атакующие системы, фактически, ослепляя их системы.

Казалось бы, откуда у Ирана современный российский комплекс РЭБ?

Буквально на днях я опубликовал заметку, посвящённую ПТРК. В этой заметке я отмечал, что с апреля 2023 российские оккупанты применяют в Украине иранские ПТРК Dehlaviyeh, которые в самом Иране были приняты на вооружение в 2012-м и являются точной копией российского ПТРК "Корнет", принятого на вооружение в 1998-м году. А недавно КНДР презентовала свой ПТРК Bulsae-5 "불새-5", который является копией иранского ПТРК Dehlaviyeh, который является копией российского ПТРК "Корнет".

Сегодня ночью по Израилю были запущены баллистические ракеты, преодолевшие от тысячи до более тысячи километров. Это стало возможным благодаря тому, что Иран стал успешно развивать свою ракетную программу с начала 1990-х, получая необходимые технологии от КНДР и СССР/россии. В свою очередь, КНДР стала демонстрировать успехи в ракетной программе раньше Ирана.

В 1985 году Иран приобрел у Северной Кореи около 100 ракет Hwasong-5, созданной на базе Р-17 ОТРК "Эльбрус", а затем Hwasong-6, с передачей самих ракетных технологий, благодаря чему Иран смог создать ракету Shahab-1.

Сама же Северная Корея развивала свою ракетную программу, используя как базу не только советские Р-17 ОТРК "Эльбрус" и ТРК "Точка-У", на базе которой была создана KN-02 Toksa (Hwasong-11), а последствии и KN-24, но и уже российские 9М723 ОТРК "Искандер", на базе которых были созданы KN-23, которыми уже обстреливали Украину.

И это лишь вершина айсберга из всего того, чем СССР, а в последствие россия помогали странам-изгоям в развитии. Террористические, хищнические режимы получали поддержку в развитии своих средств для войны и убийств, в то время как страны Запада, закрывали более трёх десятилетий глаза на происходящее. Вместо нейтрализации и нивелирования этого развития, с ними пытались договариваться, вести диалог с людоедами…

Эпоха Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер прошла. Вместо адекватных, равноценных ответов, дискуссии ни о чём. Террористы с трибуны ООН несут ересь и оправдывают кровопролитие – геноцид! Лидер державы, претендующей на звание мирового гегемона, светоча демократии, призывает избегать эскалации страну, по которой направляются сотни ракет и дронов-камикадзе.

И россии это выгодно.

Удары по Израилю отвлекают внимание от кровопролития в Украине, точно так же как резня 7 октября… Но США, погрязшие в политическом шапито на капитолийском холме не готовы к двум вызовам одновременно, страны-изгои и диктаторские режимы видят слабость мирового полицейского. Наступает эпоха безнаказанного террора, которая россии только на руку и который она будет стимулировать и дальше, в той или иной форме?