Какие регионы Украины под наибольшей угрозой российских ракетных ударов

Российские оккупационные войска в ночь на 11 апреля 2024 года нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Украины согласно отложенному февральскому плану. Основная тактика врага сохраняется неизменной, но даже в этой стабильности есть свои нюансы.

Чем били оккупанты

В ночь на 11 апреля РОВ нанесли по Украине комбинированный удар в составе:

20 крылатых ракет Х-101/555, запущенных с девяти стратегов Ту-95 МС (сбито 16 КР);

6 гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал";

4 ракеты Х-59, из которых сбито две;

40 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых было сбито 39.

Харьков был также обстрелян 12-ю ЗУР С-300.

Под налетом и ударами оказалась практически вся территория Украины, а сами удары, нацеленные на энергетическую инфраструктуру, охватили такие области:

Киевскую, Харьковскую, Львовскую (в частности – Стрый), Одесскую (преимущественно налет Shahed-131/136 и повреждение одного объекта критической инфраструктуры), Запорожскую (удары по объектам критической инфраструктуры), Днепропетровскую, Николаевскую, Ривненскую, Херсонскую, Черкасскую, Хмельницкую и Черновицкую – тут работа ПВО, уничтожение воздушных целей.

В целом Воздушные силы ВСУ отбили основную волну средств поражения противника, но области, где отсутствуют высокотехнологичные средства ПВО, стали основной целью для ударов сложными для перехвата ракетами типа Х-47М "Кинжал".

На что стоит обратить внимание

Традиционно – 20 ракет Х-101/555/55 запускались с 9 самолетов Ту-95МС, то есть сохраняется пропорция нагрузки 2-4 ракеты на один борт. Это в очередной раз заставляет задуматься над реальным ресурсом этих бортов и как минимум среднесрочной перспективой применения российскими оккупационными войсками данной компоненты даже при нынешней интенсивности полетов.

Противник продолжает комбинировать номенклатуру средств поражения, при этом сохраняя присутствие ракет Х-101/555 как наиболее многочисленной компоненты. И это странно – с учетом довольно серьезного накопления КРМБ "Калибр". Вопрос: почему "Калибры", которых накоплено уже более 300 единиц, не применяются так же часто, как Х-101/555?

Свои догадки по этому поводу я неоднократно озвучивал, и пока, не имея вещественного фактажа, кроме продолжающегося игнорирования при ударах по Украине данной ракетной компоненты, лишь убеждаюсь в своей правоте. А именно – ресурс пусковых установок на носителях КРМБ "Калибр" изношен подчистую и дальнейшее их применение чревато инцидентами с самими носителями. В свою очередь, ремонт ПУ в нынешних условиях – невозможен.

Интересны и сроки между ударами. Периодичность комбинированных ударов в рамках энергетического террора имеет следующий вид: 21 марта, 22 марта (самый массированный за этот период удар), 24 марта, 29 марта, 31 марта, 11 апреля. Между 31 марта и 11 апреля пауза, которая странным образом соответствует производственным возможностям Х-101, а именно – в среднем две ракеты в сутки.

Похоже, что российский энергетический террор вышел в фазу острой зависимости от производственных возможностей по поставкам Х-101.

Также на себя обращает внимание тот факт, что в рамках этого удара не были использованы 9М723 ОТРК "Искандер", хотя накануне Одессе устроили форменный террор именно этой компонентой. В течение 10 апреля по Одессе и области было применено шесть ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" и три ракеты ОТРК "Искандер-К", из которых была сбита одна.

Судя по всему, по Одессе был применен суточный лимит баллистических "Искандеров". В целом до 10 апреля РОВ применили по Украине 8 ракет 9М723 ОТРК "Искандер". Следовательно, боекомплект у них в данной компоненте не резиновый, позволить себе массированный обстрел баллистикой утром, в обед, под вечер и после полуночи они не могут.

Тем не менее остается нерешенной проблема применения номенклатуры ракет, которую во многих областях не перехватывают. Этой ночью на Киев практически ничего не летело, поскольку командование РОВ уже убедилось в течение 2023 года, что в столице практически непробиваемая ПВО. Поэтому весь комплекс средств поражения направляется по областям, где ПВО если и может перехватить Shahed-131/136 или Х-101/555, то Х-47М2 "Кинжал" или 9М723 ОТРК "Искандер" – нет.

Проблема с ПВО

В данной ситуации явно просматривается то, что ресурс и возможности РОВ вывести террор в системный и глобальный характер предельно ограничены, но они пользуются тем, что практически вся Украина от ракет с проблематикой перехвата не защищена. И именно на это будут делать в ближайшее время ставку – поступательно, пошагово погружая одну область за другой если не в блэкаут, то в состояние энергетического кризиса. Хотя…

Хотя, казалось бы, имея тот потенциал и возможности, которые есть у наших партнеров, за весь 2023 год и первый квартал 2024 они вполне могли посодействовать созданию в Украине как минимум еще двух куполов ПВО, аналогичных тем, что сформированы над Киевом.

А ведь, казалось бы, 21 декабря 2022 администрация США официально подтвердила намерение поставить Украине три батареи ЗРК Patriot. Одна батарея – это в среднем 24 пусковых установки (при этом на боевом дежурстве в США стоят более 1100 ПУ). Германия 5 января 2023-го обязалась передать Украине одну батарею ЗРК Patriot (на боевом дежурстве в Германии 30 пусковых установок). А 18 января Нидерланды, у которых на боевом дежурстве три батареи по шесть ПУ, обязались передать Украине две пусковых установки ЗРК Patriot.

Иными словами, при оперативном реагировании в Украине на сегодня должно было бы быть не менее 34 ПУ или три батареи по 8 пусковых установок и одна батарея на максималках – 10 ПУ. То есть покрытие столицы и трех городов-миллионников.

Что мы имеем по факту? Выполнение своих обязательств теми странами, которые (среди обязавшихся) имеют наименьшую компоненту ЗРК Patriot.

Следствием этого является то, что практически все области Украины оказываются под эффективными ракетными ударами РОВ компонентой, которую перехватывать могут только ЗРК Patriot.